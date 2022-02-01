Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Гроупама Арена
14
Дюбуа
Лео
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гюсто МалоПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
35 Бонне НоамПолузащитник
-
36 Сунни МадьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Irvyn Lomami
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бертелли УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Лион
Марсель
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
32 матча
40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.33
|Дембеле Мусса II
|6 (3)
|0.29
|Экамби Карл Токо
|5 (2)
|0.24
|Ауа Уссем
|3
|0.14
|Денайер Джейсон
|3
|0.14
|Шакири Джердан
|1
|0.05
|Слимани Ислам
|1
|0.05
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.05
|Мендес Тьяго
|1
|0.05
|Люкеба Кастелло
|1
|0.05
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|8 (3)
|0.38
|Юндер Дженгиз
|6
|0.29
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.19
|Гендузи Маттео
|3
|0.14
|Жерсон Сантос
|3
|0.14
|Лирола Поль
|1
|0.05
|Арит Амин
|1
|0.05
|Бакамбу Седрик
|1
|0.05
|Милик Аркадиуш
|1
|0.05
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.05
|Камара Бубакар
|1
|0.05
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|4
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|1
|Слимани Ислам
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Какере Максанс
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|5
|0
|Гендузи Маттео
|4
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Хорхе Сампаоли
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Пау Лопес
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Пайе Димитри
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 13
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
3
15%
3
21%
76-90
Пропущено
11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
25%
76-90
Забито
12
17
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
6
50%
4
24%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
1
8%
3
18%
76-90
Пропущено
13
11
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
8
62%
0
0%
76-90
Забито
32
31
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 12
1 Не забивали 4
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
8
25%
8
26%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
6
19%
7
23%
61-75
4
13%
6
19%
76-90
Пропущено
24
15
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
0
0%
4
27%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
13
54%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1
Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1
Марсель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1
Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|30 - 17
|40
|4.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|6.
|Монпелье
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|7.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|8.
|Монако
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 26
|33
|9.
|Лион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|10.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 29
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|22 - 27
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 43
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|3.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|11.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 6
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|19.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лион - Марсель
Исход игры
Лион
51% (76)
Ничья
40.3% (60)
Марсель
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (59)
Меньше
53.91% (69)
Обе команды забьют
Да
82.81% (106)
Нет
17.19% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (47)
2:1 Лион
30.9% (46)
1:0 Лион
11.4% (17)
1:2 Марсель
4% (6)
2:2 Ничья
4% (6)
2:0 Лион
2% (3)
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