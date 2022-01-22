  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
 
Позже

Стадион:
Марсель

История личных встреч

Лион
Марсель

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

32 матча

40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 7 (1) 0.33
Дембеле Мусса II 6 (3) 0.29
Экамби Карл Токо 5 (2) 0.24
Ауа Уссем 3 0.14
Денайер Джейсон 3 0.14
Шакири Джердан 1 0.05
Слимани Ислам 1 0.05
Эмерсон Палмиери 1 0.05
Мендес Тьяго 1 0.05
Люкеба Кастелло 1 0.05
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Шерки Райан 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 8 (3) 0.38
Юндер Дженгиз 6 0.29
Бамба Дьенг Амаду 4 0.19
Гендузи Маттео 3 0.14
Жерсон Сантос 3 0.14
Лирола Поль 1 0.05
Арит Амин 1 0.05
Бакамбу Седрик 1 0.05
Милик Аркадиуш 1 0.05
Чалета-Цар Дуе 1 0.05
Камара Бубакар 1 0.05
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 4 0
Эмерсон Палмиери 2 1
Слимани Ислам 3 0
Пакета Лукас 3 0
Какере Максанс 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Дембеле Мусса II 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 5 0
Гендузи Маттео 4 0
Гуйе Пап 3 0
Перес Луан 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Ронжье Валентин 2 0
Пау Лопес 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Пайе Димитри 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 13
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
25%
76-90

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
6
50%
4
24%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Пропущено

13
11
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
8
62%
0
0%
76-90

Забито

32
31
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 12
1 Не забивали 4
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
8
25%
8
26%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
6
19%
7
23%
61-75
4
13%
6
19%
76-90

Пропущено

24
15
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
0
0%
4
27%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
13
54%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1
Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1
Марсель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1
Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель Заявка 21 11 7 3 30 - 17 40
4. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
5. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
6. Монпелье Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
7. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
8. Монако Заявка 22 9 6 7 35 - 26 33
9. Лион Заявка 21 8 8 5 29 - 27 32
10. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 22 7 8 7 28 - 29 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 22 5 9 8 22 - 27 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен Заявка 22 3 6 13 19 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
3. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
4. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
5. Лион Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
11. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 13 - 6 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
13. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
14. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
19. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Где смотреть матч Лион - Марсель онлайн


Прогнозы на матч Лион - Марсель

Исход игры
Лион
54.3% (25)
Ничья
37% (17)
Марсель
8.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (26)
Меньше
42.22% (19)
Обе команды забьют
Да
88.89% (40)
Нет
11.11% (5)
Популярный счёт
2:1 Лион
41.3% (19)
1:1 Ничья
30.4% (14)
1:2 Марсель
8.7% (4)
2:2 Ничья
6.5% (3)
1:0 Лион
6.5% (3)
2:0 Лион
4.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лион
Марсель

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 