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  3. Аргентина: Лига професиональ
Расинг Авельянеда
1:0
Первый тайм: 29'
Аргентинос Хуниорс
0'
13' Желтая карточка
Lucas Villalba
1:0
19' Гол
Javier Correa
29'

Ход матча

13'
 
Lucas Villalba
19'
Javier Correa
1:0
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Аргентинос Хуниорс
2.84
3.70
6.80
Все Коэффициенты
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
7
Ауче
Габриэль
27
Javier
Correa
20
Кардона
Эдвин
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
15
Matias
Galarza
5
Вера
Фаусто
19
Luciano
Gomez
8
Gabriel
Carabajal
9
Авалос
Габриэль
32
Nicolas
Reniero
Расинг Авельянеда
4-3-3
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Аргентинос Хуниорс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
П
2:2
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
П
0:2
П
2:1
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:0

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Аргентинос Хуниорс
2.84
3.70
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс онлайн


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Аргентинос Хуниорс

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