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  3. Аргентина: Лига професиональ
Сентраль Кордоба Росарио
0:2
Конец матча
Колон
0'
59' Желтая карточка
Joaquin Novillo
0:1
71' Гол
Luis Miguel Rodriguez
0:2
76' Гол
Facundo Garces
90' Желтая карточка
Лаба Матиас
90'+6
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
20
Matias
Di
Benedetto
12
Jonathan
Bay
8
Jesus
Soraire
15
Лаба
Матиас
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
28
Pablo
Arganaraz
1
Леонардо
Буриан
25
Jonathan
Sandoval
33
Facundo
Garces
13
Joaquin
Novillo
40
Rafael
Delgado
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
9
Lucas
Beltrain
35
Facundo
Farias
10
Luis
Miguel
Rodriguez
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Колон
4-3-3

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Колон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:3
КДМЗ2
0:2
КДМЗ2
2:0
С
1:0

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Колон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0
Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Колон онлайн


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