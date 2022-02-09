Голландия: Кубок 2021-2022
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 1
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0 Угловые 0
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1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
55 Владение мячом, % 45
32
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
24
Хауэн
Йерун
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Регер ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
-
54 Gyan de Regt
-
Главный тренер: Летш Томас
История личных встреч
Аякс
Витесс
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
95.2%
9.5%
20 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
32 матча
65.6%
9.4%
25%
21 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
20 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|6 (2)
|2
|Дарами Мохаммед
|2
|0.67
|Хлинссон Кристиан
|2 (1)
|0.67
|Тейлор Кеннет
|1
|0.33
|Тальяфико Николас
|1
|0.33
|Регер Юри
|1
|0.33
|Антони
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Юнювар Наджи
|0
|0
|Ван Аксел Донген Амурришьо
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|2
|0.67
|Икома Луис
|1
|0.33
|Уйсман Дан
|1
|0.33
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
13
0
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1
Витесс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1
Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0