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Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Аякс
5:0
Конец матча
Витесс
0'
1:0
17' Гол
Антони
2:0
30' Гол
Алле Себастьян
3:0
46' Гол
Алле Себастьян
4:0
51' Гол
Тадич Душан
53' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
5:0
62' Гол
Антони
90'+1
32
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
32
Виттек
Максимилиан
11
Фредериксен
Николай
9
Грбич
Адриан
29
Бёйтинк
Томас
Аякс
4-3-3
Витесс
3-4-3

История личных встреч

Аякс
Витесс

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

95.2%
9.5%
20 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

32 матча

65.6%
9.4%
25%
21 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
20 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
5:0
Э
1:3
К
2:1
Э
2:1
К
0:3
Э
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
К
0:4
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:1
К
0:4
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
4:0
Э
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 6 (2) 2
Антони 2 0.67
Алле Себастьян 2 0.67
Дарами Мохаммед 2 0.67
Хлинссон Кристиан 2 (1) 0.67
Тадич Душан 1 0.33
Тейлор Кеннет 1 0.33
Тальяфико Николас 1 0.33
Регер Юри 1 0.33
Бергёйс Стивен 0 0
Классен Дэви 0 0
Юнювар Наджи 0 0
Ван Аксел Донген Амурришьо 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.67
Икома Луис 1 0.33
Уйсман Дан 1 0.33

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
0
9 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
4
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
25%
16-30
2
11%
1
25%
31-45
4
22%
1
25%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
1
25%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1
Витесс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1
Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Алле Себастьян бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Антони бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аякс 5:0 Витесс онлайн


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