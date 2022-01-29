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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Буркина-Фасо
FIFA #61
 
Позже

Стадион:
Тунис
FIFA #27
16
Коффи
Херве
9
Каборе
Исса
4
Уатарра
Сумаила
12
Тапсоба
Эдмон
25
Яго
Стив
24
Гира
Адама
22
Туре
Ибрахим
20
Сангаре
Густаво
21
Баяла
Сириль
28
Уттара
Данго
2
Уаттара
Джибриль
22
Бен-Саид
Бешир
20
Дрэгер
Мохамед
2
Ифа
Билель
6
Бронн
Дилан
5
Хаддади
Уссама
25
Слимане
Анис
17
Скири
Эйе
28
Ледуни
Аисса
7
М'Сакни
Юссеф
11
Жазири
Сейфеддин
10
Хазри
Вахби
Буркина-Фасо
Тунис

История личных встреч

Буркина-Фасо
Тунис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КАН
2:0
ЧМОМ
0:0
Ч2ОИА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Буркина-Фасо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бертран 1 0.25
Баяла Сириль 1 0.25
Банде Хассане 1 0.25
Сангаре Густаво 1 0.25
Гира Адама 0 0
Каборе Исса 0 0
Уттара Данго 0 0
Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 2 0.5
М'Сакни Юссеф 1 0.25
Матлути Хамза 1 0.25
Жазири Сейфеддин 1 0.25
Дрэгер Мохамед 0 0
Шалали Гилан 0 0
Слимане Анис 0 0

Карточки

Буркина-Фасо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Ибрахим 2 0
Гира Адама 1 0
Яго Стив 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Мало Патрик 1 0
Sadou Sanbore 1 0
Тапсоба Абдул 1 0
Каборе Исса 1 0
Тунис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матлути Хамза 2 0
Скири Эйе 2 0
Бен-Мустафа Фарук 0 1
Хазри Вахби 1 0
Ифа Билель 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Ледуни Аисса 1 0
Слимане Анис 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Буркина-Фасо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Буркина-Фасо - Габон 1:1 Буркина-Фасо - Эфиопия 1:1 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1
Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Буркина-Фасо - Нигер 1:1 Буркина-Фасо - Джибути 2:0 Джибути - Буркина-Фасо 0:4 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Нигер - Буркина-Фасо 0:2 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Буркина-Фасо - Южный Судан 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1
Тунис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1
Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1
1/8 финала
0 Гвинея
1 Гамбия
2 Камерун
1 Коморские острова
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
4 Кот-д'Ивуар
5 Египет
2 Марокко
1 Малави
2 Сенегал
0 Кабо-Верде
5 Мали
6 Экваториальная Гвинея
1/4 финала
0 Гамбия
2 Камерун
0 Буркина-Фасо
0 Тунис
0 Египет
0 Марокко
0 Сенегал
0 Экваториальная Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Буркина-Фасо - Тунис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 января 2022, осталось 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Буркина-Фасо 11.4% (16)
    X 25% (35)
    Тунис 63.6% (89)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Буркина-Фасо
    Ничья
    Тунис
    4.46
    2.83
    2.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Буркина-Фасо - Тунис онлайн


    Прогнозы на матч Буркина-Фасо - Тунис

    Исход игры
    Буркина-Фасо
    12.1% (17)
    Ничья
    24.8% (35)
    Тунис
    63.1% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.15% (47)
    Меньше
    63.85% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    54.62% (71)
    Нет
    45.38% (59)
    Популярный счёт
    0:1 Тунис
    26.2% (37)
    1:2 Тунис
    26.2% (37)
    1:1 Ничья
    17.7% (25)
    1:0 Буркина-Фасо
    5% (7)
    0:0 Ничья
    5% (7)
    0:2 Тунис
    4.3% (6)
    2:1 Буркина-Фасо
    3.5% (5)
    1:3 Тунис
    1.4% (2)
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    Тунис

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