Кубок африканских наций 2021-2022
Позже
Стадион: Румде Аджиа
16
Коффи
Херве
25
Яго
Стив
24
Гира
Адама
22
Туре
Ибрахим
21
Баяла
Сириль
28
Уттара
Данго
25
Слимане
Анис
17
Скири
Эйе
28
Ледуни
Аисса
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Яго СтивЗащитник
-
24 Гира АдамаПолузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Баяла СирильПолузащитник
-
28 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мало Каму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
17 Скири ЭйеПолузащитник
-
28 Ледуни АиссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
26 Эжемель АлиВратарь
-
16 Дамен АйменВратарь
-
12 Малул АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шалали ГиланПолузащитник
-
19 Рафья ХамзаНападающий
-
23 Слити НаимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кебайер Мондер
История личных встреч
Буркина-Фасо
Тунис
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Буркина-Фасо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бертран
|1
|0.25
|Баяла Сириль
|1
|0.25
|Банде Хассане
|1
|0.25
|Сангаре Густаво
|1
|0.25
|Гира Адама
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
|Уттара Данго
|0
|0
Тунис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|2
|0.5
|М'Сакни Юссеф
|1
|0.25
|Матлути Хамза
|1
|0.25
|Жазири Сейфеддин
|1
|0.25
|Дрэгер Мохамед
|0
|0
|Шалали Гилан
|0
|0
|Слимане Анис
|0
|0
Карточки
Буркина-Фасо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Ибрахим
|2
|0
|Гира Адама
|1
|0
|Яго Стив
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Мало Патрик
|1
|0
|Sadou Sanbore
|1
|0
|Тапсоба Абдул
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
Тунис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матлути Хамза
|2
|0
|Скири Эйе
|2
|0
|Бен-Мустафа Фарук
|0
|1
|Хазри Вахби
|1
|0
|Ифа Билель
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Ледуни Аисса
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Буркина-Фасо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Буркина-Фасо - Габон 1:1 Буркина-Фасо - Эфиопия 1:1 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1
Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Буркина-Фасо - Нигер 1:1 Буркина-Фасо - Джибути 2:0 Джибути - Буркина-Фасо 0:4 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Нигер - Буркина-Фасо 0:2 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Буркина-Фасо - Южный Судан 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1
Тунис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1
Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Буркина-Фасо - Тунис
Исход игры
Буркина-Фасо
12.1% (17)
Ничья
24.8% (35)
Тунис
63.1% (89)
Тотал 2.5
Больше
36.15% (47)
Меньше
63.85% (83)
Обе команды забьют
Да
54.62% (71)
Нет
45.38% (59)
Популярный счёт
0:1 Тунис
26.2% (37)
1:2 Тунис
26.2% (37)
1:1 Ничья
17.7% (25)
1:0 Буркина-Фасо
5% (7)
0:0 Ничья
5% (7)
0:2 Тунис
4.3% (6)
2:1 Буркина-Фасо
3.5% (5)
1:3 Тунис
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!