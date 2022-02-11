Мохика облокотился на соперника на чужой половине поля.

Эн-Несири слишком сильно прокинул себе мяч на ход в штрафную и потерял контроль над ним.

Кунде навалился на оппонента справа от чужой штрафной.

Опасно у ворот "Эльче"! Бадия отбил дальний удар перед собой, а потом ещё добивание на пятачке.

14' Нет такого, что какая-то команда сильно давит на оборону другой.

13' Кто фаворит, ясно всем, ведь "Севилья" идёт в таблице на 2-м месте, а "Эльче" обитает на 13-м.

12' Эн-Несири вырвался почти что один на один с Бадией, но защитник "Эльче" в последний момент спасительно сыграл в чистом подкате.

11' Марсьяль, отобрав мяч на левом фланге у Паласиоса, ударил того по ногам, что не ускользнуло от внимания рефери.

10' Не хватает пока что игре искры, темп достаточно спокойный.

9' Игра возобновилась.

7' Хоан Хордан, которого ударил по ногу Гумбау, крутится на газоне и не может подняться - ради него игру приостановили. Фола судья не усмотрел.

6' Андалусийцы под прессингом упустили мяч около своей штрафной, и Каррильо зарядил низом рядом с левой штангой.

5' Паласиос на чужой половине поля мелко сфолил против Марсьяля.

4' Хоан Хордан толкнул на фланге Милью Пере, который теперь держится за ногу.

3' Акунья с трудом сохранил мяч в поле впереди возле углового флажка, но его доставка в штрафную получилась абсолютно неопасной.

2' Мохика толкнул сзади Корону на фланге.

1' "Севилья" в белых футболках и трусах и в чёрных гетрах, игроки "Эльче" во всём жёлтом.