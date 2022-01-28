Олимпиада 2022
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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Эльче

История личных встреч

Севилья
Эльче

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
П
3:0
П
0:2
П
3:1
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 6 0.26
Окампос Лукас 5 0.22
Ламела Эрик 4 0.17
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.13
Гомес Алехандро 3 0.13
Ракитич Иван 2 0.09
Торрес Оливер 2 0.09
Карлос Диего Сантос 2 0.09
Акунья Маркос 1 0.04
Монтьель Гонсало 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Делани Томас 1 0.04
Мунир Эль-Хаддади 1 0.04
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Корона Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 7 0.3
Милья Пере 7 0.3
Фидель Чавес 3 (1) 0.13
Моренте Тете 2 0.09
Бенедетто Дарио 2 0.09
Лукас Перес 2 0.09
Мохика Хоан 1 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Роко Энсо 1 0.04
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Окампос Лукас 4 0
Акунья Маркос 4 0
Монтьель Гонсало 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Хордан Хоан 3 0
Мир Рафа 3 0
Кунде Жюль 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Торрес Оливер 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 9 0
Фидель Чавес 6 0
Роко Энсо 6 0
Диего Гонсалес VII 3 1
Маскарель Омар 4 0
Гумбау Херард 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Родригес Франсиско 2 1
Касилья Кико 3 0
Мохика Хоан 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Барраган Антонио 2 0
Марконе Иван 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Пасторе Хавьер 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Фернандес Хосан 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
21%
3
23%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
6
46%
61-75
4
17%
1
8%
76-90

Пропущено

10
20
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
7
70%
3
15%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

32
26
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
6
19%
5
19%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
4
13%
7
27%
61-75
5
16%
6
23%
76-90

Пропущено

18
31
14 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 18
3
17%
3
10%
1-15
2
11%
8
26%
16-30
9
50%
4
13%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
2
11%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1
Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0
Эльче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0
Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 16 5 2 48 - 20 53
2. Севилья Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 23 9 8 6 38 - 23 35
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
10. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
11. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 23 5 9 9 26 - 34 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
2. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
3. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
7. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Гранада Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Севилья 100% (52)
    X 0% (0)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Эльче
    1.44
    5.18
    9.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Севилья - Эльче онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Эльче

    Исход игры
    Севилья
    100% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.85% (15)
    Меньше
    71.15% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    28.85% (15)
    Нет
    71.15% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    57.7% (30)
    2:1 Севилья
    25% (13)
    1:0 Севилья
    13.5% (7)
    3:1 Севилья
    3.8% (2)
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