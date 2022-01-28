Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
История личных встреч
Севилья
Эльче
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|6
|0.26
|Окампос Лукас
|5
|0.22
|Ламела Эрик
|4
|0.17
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.13
|Гомес Алехандро
|3
|0.13
|Ракитич Иван
|2
|0.09
|Торрес Оливер
|2
|0.09
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.09
|Акунья Маркос
|1
|0.04
|Монтьель Гонсало
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Делани Томас
|1
|0.04
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.04
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|7
|0.3
|Милья Пере
|7
|0.3
|Фидель Чавес
|3 (1)
|0.13
|Моренте Тете
|2
|0.09
|Бенедетто Дарио
|2
|0.09
|Лукас Перес
|2
|0.09
|Мохика Хоан
|1
|0.04
|Фернандес Хосан
|1
|0.04
|Роко Энсо
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Делани Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Акунья Маркос
|4
|0
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Кунде Жюль
|1
|1
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|9
|0
|Фидель Чавес
|6
|0
|Роко Энсо
|6
|0
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Маскарель Омар
|4
|0
|Гумбау Херард
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Мохика Хоан
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Пасторе Хавьер
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
21%
3
23%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
6
46%
61-75
4
17%
1
8%
76-90
Пропущено
10
20
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
7
70%
3
15%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Забито
32
26
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
6
19%
5
19%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
4
13%
7
27%
61-75
5
16%
6
23%
76-90
Пропущено
18
31
14 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 18
3
17%
3
10%
1-15
2
11%
8
26%
16-30
9
50%
4
13%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
2
11%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1
Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0
Эльче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0
Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 20
|53
|2.
|Севилья
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|34 - 16
|47
|3.
|Бетис
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|41 - 27
|40
|4.
|Барселона
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|36 - 25
|38
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|38 - 30
|36
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|38 - 23
|35
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|23 - 18
|34
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|35 - 36
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 25
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 27
|29
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 31
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|26 - 34
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|14.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|7.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Эльче
Исход игры
Севилья
100% (52)
Ничья
0% (0)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.85% (15)
Меньше
71.15% (37)
Обе команды забьют
Да
28.85% (15)
Нет
71.15% (37)
Популярный счёт
2:0 Севилья
57.7% (30)
2:1 Севилья
25% (13)
1:0 Севилья
13.5% (7)
3:1 Севилья
3.8% (2)
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