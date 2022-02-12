Олимпиада 2022
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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Сельта
0'
25' Желтая карточка
Серви Франко
37'

Ход матча

25'
 
Серви Франко

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 130
Кадис 11.5% (15)
X 33.8% (44)
Сельта 54.6% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Сельта
4.22
3.25
2.16
Все Коэффициенты
Новости
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
7
Санчес
Сальвадор
4
Алькарас
Рубен
12
Аларкон
Томас
11
Идрисси
Уссама
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Кадис
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Кадис
Сельта

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
КК
2:0
КК
0:3
С
2:1
С
3:1
С
5:2
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.17
Негредо Альваро 4 (2) 0.17
Алекс Фернандес 3 (1) 0.13
Санчес Сальвадор 2 0.08
Эспино Альфонсо 2 0.08
Алехо Иван 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Алькарас Рубен 1 0.04
Арзамендия Сантьяго 1 0.04
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 11 (2) 0.46
Мина Сантьяго 7 0.29
Браис Мендес 4 0.17
Денис Суарес 2 0.08
Серви Франко 2 0.08
Мальо Уго 1 0.04
Нолито Агудо 1 0.04
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Эспино Альфонсо 4 0
Алехо Иван 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Ледесма Херемиас 3 0
Акапо Карлос 3 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Собрино Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 7 0
Тапия Ренато 7 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Серви Франко 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Галан Хави 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
5
38%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

18
10
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
11%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
9
50%
1
10%
76-90

Забито

12
15
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
4
33%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
6
29%
2
13%
76-90

Забито

19
28
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
4
21%
5
18%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
5
26%
6
21%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
4
21%
5
18%
76-90

Пропущено

39
25
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
5
13%
2
8%
1-15
3
8%
6
24%
16-30
5
13%
4
16%
31-45
5
13%
6
24%
46-60
6
15%
4
16%
61-75
15
38%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2
Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0
Сельта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0
Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 16 5 2 48 - 20 53
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 23 9 8 6 38 - 23 35
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Сельта 0:0 Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
10. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
11. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 23 5 9 9 26 - 34 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис 0:0 Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Сельта 0:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис 0:0 Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Сельта 0:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
6. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
7. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Гранада Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
14. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Кадис 11.5% (15)
X 33.8% (44)
Сельта 54.6% (71)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Сельта
4.22
3.25
2.16
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Где смотреть матч Кадис 0:0 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Кадис 0:0 Сельта

Исход игры
Кадис
11.5% (15)
Ничья
33.8% (44)
Сельта
54.6% (71)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (50)
Меньше
61.54% (80)
Обе команды забьют
Да
66.92% (87)
Нет
33.08% (43)
Популярный счёт
1:2 Сельта
30% (39)
1:1 Ничья
29.2% (38)
0:1 Сельта
21.5% (28)
2:1 Кадис
6.2% (8)
1:0 Кадис
4.6% (6)
0:0 Ничья
4.6% (6)
1:3 Сельта
1.5% (2)
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