Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
25' Желтая карточкаСерви Франко
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
15
Акапо
Карлос
32
Чуст
Виктор
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
-
36 Парра РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
-
25 Лукас ПересНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
37 Коке КокеВратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Кадис
Сельта
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.17
|Негредо Альваро
|4 (2)
|0.17
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.13
|Санчес Сальвадор
|2
|0.08
|Эспино Альфонсо
|2
|0.08
|Алехо Иван
|1
|0.04
|Ароян Вараздат
|1
|0.04
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.04
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|11 (2)
|0.46
|Мина Сантьяго
|7
|0.29
|Браис Мендес
|4
|0.17
|Денис Суарес
|2
|0.08
|Серви Франко
|2
|0.08
|Мальо Уго
|1
|0.04
|Нолито Агудо
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Эспино Альфонсо
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Ледесма Херемиас
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|7
|0
|Тапия Ренато
|7
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Мальо Уго
|3
|1
|Денис Суарес
|4
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Серви Франко
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Тьяго Гальярдо
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
5
38%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
18
10
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
11%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
9
50%
1
10%
76-90
Забито
12
15
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
4
33%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
6
29%
2
13%
76-90
Забито
19
28
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
4
21%
5
18%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
5
26%
6
21%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
4
21%
5
18%
76-90
Пропущено
39
25
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
5
13%
2
8%
1-15
3
8%
6
24%
16-30
5
13%
4
16%
31-45
5
13%
6
24%
46-60
6
15%
4
16%
61-75
15
38%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2
Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0
Сельта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0
Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 20
|53
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|41 - 27
|40
|4.
|Барселона
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|36 - 25
|38
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|38 - 30
|36
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|38 - 23
|35
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|23 - 18
|34
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|11.
|Валенсия
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|35 - 36
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 27
|29
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 33
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|26 - 34
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|0:0 Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 38
|19
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|14.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Сельта
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|6.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Гранада
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Сельта
Исход игры
Кадис
11.5% (15)
Ничья
33.8% (44)
Сельта
54.6% (71)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (50)
Меньше
61.54% (80)
Обе команды забьют
Да
66.92% (87)
Нет
33.08% (43)
Популярный счёт
1:2 Сельта
30% (39)
1:1 Ничья
29.2% (38)
0:1 Сельта
21.5% (28)
2:1 Кадис
6.2% (8)
1:0 Кадис
4.6% (6)
0:0 Ничья
4.6% (6)
1:3 Сельта
1.5% (2)
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