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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
0:0
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
25' Желтая карточка
Серви Франко
52' Желтая карточка
Галан Хави
82' Желтая карточка
Ледесма Херемиас
0:0
84' Не забитый пенальти
Мина Сантьяго
88' Желтая карточка
Йонссон Йенс
90' Желтая карточка
Эрнандес Луис
90'+6

Ход матча

25'
 
Серви Франко
46'
 
Солари Аугусто
Серви Франко
52'
 
Галан Хави
64'
Алехо Иван
Идрисси Уссама
 
64'
Переа Альберто
Лосано Энтони
 
64'
Лукас Перес
Санчес Сальвадор
 
76'
 
Тьяго Гальярдо
Денис Суарес
77'
 
Тапия Ренато
Аспас Яго
80'
Йонссон Йенс
Аларкон Томас
 
82'
Ледесма Херемиас
 
84'
0:0
Мина Сантьяго
88'
Йонссон Йенс
 
90'
Эрнандес Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 130
Кадис 11.5% (15)
X 33.8% (44)
Сельта 54.6% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
7
Санчес
Сальвадор
4
Алькарас
Рубен
12
Аларкон
Томас
11
Идрисси
Уссама
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Кадис
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Кадис
Сельта

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
КК
2:0
КК
0:3
С
2:1
С
3:1
С
5:2
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.17
Негредо Альваро 4 (2) 0.17
Алекс Фернандес 3 (1) 0.13
Санчес Сальвадор 2 0.08
Эспино Альфонсо 2 0.08
Алехо Иван 1 0.04
Ароян Вараздат 1 0.04
Алькарас Рубен 1 0.04
Арзамендия Сантьяго 1 0.04
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 11 (2) 0.46
Мина Сантьяго 7 0.29
Браис Мендес 4 0.17
Денис Суарес 2 0.08
Серви Франко 2 0.08
Мальо Уго 1 0.04
Нолито Агудо 1 0.04
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Эспино Альфонсо 4 0
Алехо Иван 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Акапо Карлос 3 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Собрино Рубен 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 7 0
Тапия Ренато 7 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Серви Франко 3 0
Галан Хави 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
5
38%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

18
10
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
11%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
9
50%
1
10%
76-90

Забито

12
15
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
4
33%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
6
29%
2
13%
76-90

Забито

19
28
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 9
4
21%
5
18%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
5
26%
6
21%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
4
21%
5
18%
76-90

Пропущено

39
25
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
5
13%
2
8%
1-15
3
8%
6
24%
16-30
5
13%
4
16%
31-45
5
13%
6
24%
46-60
6
15%
4
16%
61-75
15
38%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2
Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0
Сельта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0
Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 16 5 2 48 - 20 53
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 23 9 8 6 38 - 23 35
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
10. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
11. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 23 5 9 9 26 - 34 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
6. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
7. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Гранада Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
14. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Кадис 11.5% (15)
X 33.8% (44)
Сельта 54.6% (71)
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Где смотреть матч Кадис 0:0 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Кадис 0:0 Сельта

Исход игры
Кадис
11.5% (15)
Ничья
33.8% (44)
Сельта
54.6% (71)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (50)
Меньше
61.54% (80)
Обе команды забьют
Да
66.92% (87)
Нет
33.08% (43)
Популярный счёт
1:2 Сельта
30% (39)
1:1 Ничья
29.2% (38)
0:1 Сельта
21.5% (28)
2:1 Кадис
6.2% (8)
1:0 Кадис
4.6% (6)
0:0 Ничья
4.6% (6)
1:3 Сельта
1.5% (2)
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