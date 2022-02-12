Виктор Чуст предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Сельта

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Эспино Альфонсо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

43' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Кадис выполняет удар от ворот.

36' Аспас Яго не смог попасть в створ ударом издали

36' Удар от ворот произведет Сельта

36' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Кадис

33' Серви Франко не смог попасть в створ ударом издали

33' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Серви Франко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Виктор Чуст предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Кадис выполняет удар от ворот.

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Мальо Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Мальо Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Хорошую попытку сделал Лосано Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Серви Франко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Сельта

22' Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Денис Суарес пробил со штрафного прямо в стенку

20' Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

17' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Денис Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Алькарас Рубен пробил со штрафного прямо в стенку

14' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Аларкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

11' Негредо Альваро из команды Кадис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

10' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Кадис

8' Отличный пас сделал Мальо Уго из команды Сельта . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

7' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

4' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Сельта начинает с центра поля