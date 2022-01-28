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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
Прогнозы 43
Вильярреал 9.3% (4)
X 23.3% (10)
Реал Мадрид 67.4% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Реал Мадрид
2.72
3.65
2.82
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вильярреал
Реал Мадрид

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:3
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:1
П
0:2
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
3:0
П
1:3
П
4:2
П
6:2
П
0:2
П
3:2
П
1:0
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (1) 0.35
Тригерос Мануэль 5 0.22
Данджума Арно 5 0.22
Диа Булайе 4 0.17
Торрес Пау II 4 0.17
Морено Альберто 3 0.13
Пино Йереми 2 0.09
Чуквезе Саму 2 0.09
Парехо Даниэль 1 (1) 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (2) 0.74
Винисиус Жуниор 12 0.52
Асенсио Марко 6 0.26
Начо Фернандес 2 0.09
Модрич Лука 1 (1) 0.04
Кроос Тони 1 0.04
Алаба Давид 1 0.04
Йович Лука 1 0.04
Милитао Эдер 1 0.04
Менди Ферлан 1 0.04
Бэйл Гарет 1 0.04
Иско Аларкон 1 0.04
Карвахаль Даниэль 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Камавинга Эдуардо 1 0.04
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 6 0
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Морено Альберто 3 0
Торрес Пау II 3 0
Иборра Висенте 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Чуквезе Саму 2 0
Пино Йереми 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Орье Серж 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Данджума Арно 1 0
Унаи Эмери 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 7 0
Винисиус Жуниор 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Начо Фернандес 3 0
Менди Ферлан 3 0
Милитао Эдер 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Модрич Лука 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Асенсио Марко 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
23
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
4
14%
3
13%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
7
25%
1
4%
31-45
3
11%
5
22%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
9
32%
6
26%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Забито

10
25
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
0
0%
2
8%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
3
30%
4
16%
31-45
1
10%
5
20%
46-60
2
20%
3
12%
61-75
3
30%
7
28%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Забито

38
48
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
4
11%
5
10%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
10
26%
5
10%
31-45
4
11%
10
21%
46-60
4
11%
8
17%
61-75
12
32%
13
27%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
4
17%
4
20%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
6
26%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 16 5 2 48 - 20 53
2. Севилья Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 23 9 8 6 38 - 23 35
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
10. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
11. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 23 5 9 9 26 - 34 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
2. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
3. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
7. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Гранада Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2022, осталось 2 дня 8 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Вильярреал 9.3% (4)
    X 23.3% (10)
    Реал Мадрид 67.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.72
    3.65
    2.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вильярреал - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Мадрид

    Исход игры
    Вильярреал
    9.5% (4)
    Ничья
    23.8% (10)
    Реал Мадрид
    66.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    40.5% (17)
    1:1 Ничья
    16.7% (7)
    0:1 Реал Мадрид
    11.9% (5)
    0:2 Реал Мадрид
    7.1% (3)
    1:0 Вильярреал
    4.8% (2)
    1:3 Реал Мадрид
    4.8% (2)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    2:1 Вильярреал
    4.8% (2)
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    Реал Мадрид

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