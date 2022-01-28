Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Эстадио де ла Керамика
История личных встреч
Вильярреал
Реал Мадрид
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
26 матчей
11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (1)
|0.35
|Тригерос Мануэль
|5
|0.22
|Данджума Арно
|5
|0.22
|Диа Булайе
|4
|0.17
|Торрес Пау II
|4
|0.17
|Морено Альберто
|3
|0.13
|Пино Йереми
|2
|0.09
|Чуквезе Саму
|2
|0.09
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Коклен Франсис
|1
|0.04
|Капу Этьен
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|17 (2)
|0.74
|Винисиус Жуниор
|12
|0.52
|Асенсио Марко
|6
|0.26
|Начо Фернандес
|2
|0.09
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.04
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Алаба Давид
|1
|0.04
|Йович Лука
|1
|0.04
|Милитао Эдер
|1
|0.04
|Менди Ферлан
|1
|0.04
|Бэйл Гарет
|1
|0.04
|Иско Аларкон
|1
|0.04
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|6
|0
|Фойт Хуан
|3
|1
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Иборра Висенте
|2
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Чуквезе Саму
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|7
|0
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
23
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
4
14%
3
13%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
7
25%
1
4%
31-45
3
11%
5
22%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
9
32%
6
26%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Забито
10
25
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
0
0%
2
8%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
3
30%
4
16%
31-45
1
10%
5
20%
46-60
2
20%
3
12%
61-75
3
30%
7
28%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Забито
38
48
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
4
11%
5
10%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
10
26%
5
10%
31-45
4
11%
10
21%
46-60
4
11%
8
17%
61-75
12
32%
13
27%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
4
17%
4
20%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
6
26%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 20
|53
|2.
|Севилья
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|34 - 16
|47
|3.
|Бетис
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|41 - 27
|40
|4.
|Барселона
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|36 - 25
|38
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|38 - 30
|36
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|38 - 23
|35
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|23 - 18
|34
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|35 - 36
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 25
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 27
|29
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 31
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|26 - 34
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|14.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|7.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
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Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Мадрид
Исход игры
Вильярреал
9.5% (4)
Ничья
23.8% (10)
Реал Мадрид
66.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
75% (30)
Нет
25% (10)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
40.5% (17)
1:1 Ничья
16.7% (7)
0:1 Реал Мадрид
11.9% (5)
0:2 Реал Мадрид
7.1% (3)
1:0 Вильярреал
4.8% (2)
1:3 Реал Мадрид
4.8% (2)
2:2 Ничья
4.8% (2)
2:1 Вильярреал
4.8% (2)
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