Испания: Ла Лига 2021-2022
0:2
Первый тайм: 45'
Стадион: Кампо де Вальекас
0:1
8' ГолМонкайола Хон
24' Желтая карточкаГарсия Альваро
34' Желтая карточкаСавельич Эстебан
0:2
40' ГолГарсия Рубен
Ход матча
8'
0:1
24'
34'
40'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
20
Балью
Иван
24
Торро
Лукас
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силла МамадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Дуфур УнаиЗащитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Бенито ИкерНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Осасуна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.22
|Фалькао Радамель
|5
|0.22
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.13
|Гвардиола Серхи
|3
|0.13
|Нтекья Ранди
|3
|0.13
|Паласон Иси
|2
|0.09
|Комесанья Санти
|1
|0.04
|Балью Иван
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Эрнандес Марио
|1
|0.04
|Бебе Тьягу
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|4 (1)
|0.17
|Гарсия Давид III
|4
|0.17
|Авила Эсекьель
|3
|0.13
|Монкайола Хон
|2
|0.08
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.08
|Будимир Анте
|2 (1)
|0.08
|Санчес Мануэль
|1
|0.04
|Анхель Хосе
|1
|0.04
|Перес Иньиго
|1
|0.04
|Торро Лукас
|1
|0.04
|Барха Энрике
|1
|0.04
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.04
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
|Видаль Начо
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|8
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Валентин Оскар
|5
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Гарсия Альваро III
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Савельич Эстебан
|3
|0
|Катена Алехандро
|3
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|8
|0
|Авила Эсекьель
|4
|1
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Видаль Начо
|5
|0
|Брашанац Дарко
|4
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Анхель Хосе
|1
|1
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Круз Хуан
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
16%
1
8%
1-15
7
37%
3
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
3
16%
5
42%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
13%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Пропущено
18
15
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
5
28%
5
33%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
4
27%
76-90
Забито
27
23
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
4
15%
5
22%
1-15
7
26%
3
13%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
6
22%
7
30%
76-90
Пропущено
24
26
15 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
3
13%
2
8%
1-15
7
29%
29%
7
27%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
4
17%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1
Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0
Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|48 - 20
|54
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|41 - 27
|40
|4.
|Барселона
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|36 - 25
|38
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|38 - 30
|36
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 23
|36
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|23 - 18
|34
|9.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|24 - 27
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|0:2 Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 26
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|35 - 36
|30
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 33
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|26 - 34
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 38
|19
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|3.
|Райо Вальекано
|0:2 Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 7
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|14.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 11
|20
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Гранада
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|0:2 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:2 Осасуна
Исход игры
Райо Вальекано
74.2% (98)
Ничья
22% (29)
Осасуна
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
26.36% (34)
Меньше
73.64% (95)
Обе команды забьют
Да
44.19% (57)
Нет
55.81% (72)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
47.7% (63)
2:1 Райо Вальекано
22.7% (30)
1:1 Ничья
17.4% (23)
0:0 Ничья
3% (4)
2:0 Райо Вальекано
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Осасуна
1.5% (2)
1:2 Осасуна
1.5% (2)
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