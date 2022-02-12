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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
0:2
Первый тайм: 45'

Стадион:
Осасуна
0'
0:1
8' Гол
Монкайола Хон
24' Желтая карточка
Гарсия Альваро
34' Желтая карточка
Савельич Эстебан
0:2
40' Гол
Гарсия Рубен
45'

Ход матча

8'
0:1
Монкайола Хон
(Авила Эсекьель)
24'
Гарсия Альваро
 
34'
Савельич Эстебан
 
40'
0:2
Гарсия Рубен
(Брашанац Дарко)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 132
Райо Вальекано 74.2% (98)
X 22% (29)
Осасуна 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Осасуна
6.03
3.60
3.94
Все Коэффициенты
Новости
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
19
Кевин
Родригес
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
9
Нтекья
Ранди
18
Гарсия
Альваро
III
3
Фалькао
Радамель
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
Райо Вальекано
4-2-3-1
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Осасуна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
С
1:1
С
0:3
ТМК
1:5
П
1:0
П
3:1
П
2:2
П
1:0
П
6:0
П
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.22
Фалькао Радамель 5 0.22
Трехо Оскар 3 (3) 0.13
Гвардиола Серхи 3 0.13
Нтекья Ранди 3 0.13
Паласон Иси 2 0.09
Комесанья Санти 1 0.04
Балью Иван 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Эрнандес Марио 1 0.04
Бебе Тьягу 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 4 (1) 0.17
Гарсия Давид III 4 0.17
Авила Эсекьель 3 0.13
Монкайола Хон 2 0.08
Торрес Роберто 2 (2) 0.08
Будимир Анте 2 (1) 0.08
Санчес Мануэль 1 0.04
Анхель Хосе 1 0.04
Перес Иньиго 1 0.04
Торро Лукас 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Мартинес Хавьер II 1 0.04
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 8 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Валентин Оскар 5 0
Паласон Иси 4 0
Гарсия Альваро III 4 0
Сисс Пате 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Катена Алехандро 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Авила Эсекьель 4 1
Санчес Мануэль 5 0
Гарсия Давид III 5 0
Видаль Начо 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Эррера Серхио 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Круз Хуан 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
16%
1
8%
1-15
7
37%
3
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
3
16%
5
42%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
13%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Пропущено

18
15
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
5
28%
5
33%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
4
27%
76-90

Забито

27
23
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
4
15%
5
22%
1-15
7
26%
3
13%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
6
22%
7
30%
76-90

Пропущено

24
26
15 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
3
13%
2
8%
1-15
7
29%
29%
7
27%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
4
17%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1
Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0
Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Осасуна 2:0 Заявка 24 8 8 8 24 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано 0:2 Заявка 23 9 4 10 27 - 26 31
12. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 23 5 9 9 26 - 34 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано 0:2 Заявка 12 8 2 2 20 - 7 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна 2:0 Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Осасуна 2:0 Заявка 12 6 2 4 14 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Гранада Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
14. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано 0:2 Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Райо Вальекано 74.2% (98)
X 22% (29)
Осасуна 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Осасуна
6.03
3.60
3.94
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Где смотреть матч Райо Вальекано 0:2 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:2 Осасуна

Исход игры
Райо Вальекано
74.2% (98)
Ничья
22% (29)
Осасуна
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
26.36% (34)
Меньше
73.64% (95)
Обе команды забьют
Да
44.19% (57)
Нет
55.81% (72)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
47.7% (63)
2:1 Райо Вальекано
22.7% (30)
1:1 Ничья
17.4% (23)
0:0 Ничья
3% (4)
2:0 Райо Вальекано
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Осасуна
1.5% (2)
1:2 Осасуна
1.5% (2)
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Осасуна

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