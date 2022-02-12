Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Осасуна

46' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Монкайола Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кевин Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Г О О О О Л - Гарсия Рубен из команды Осасуна левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

39' Хорошую попытку сделал Фалькао Радамель . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Фалькао Радамель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' После штрафного удара,который нанес Гарсия Рубен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

34' Савельич Эстебан получил желтую карточку от судьи

34' Матч возобновлен

33' Гарсия Альваро III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Осасуна

30' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

29' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Осасуна

27' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Осасуна

25' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Рефери не любит споров - именно за это Гарсия Альваро III сейчас получил желтую

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Г О О О О Л - Монкайола Хон забивает с правой ноги!

8' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Осасуна

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

4' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Осасуна начинает с центра поля