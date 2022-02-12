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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 8596
Осасуна
0'
0:1
8' Гол
Монкайола Хон
24' Желтая карточка
Гарсия Альваро
34' Желтая карточка
Савельич Эстебан
0:2
40' Гол
Гарсия Рубен
70' Желтая карточка
Видаль Начо
0:3
90' Гол
Кике Гарсия
90'+5

Ход матча

8'
0:1
Монкайола Хон
(Авила Эсекьель)
24'
Гарсия Альваро
 
34'
Савельич Эстебан
 
40'
0:2
Гарсия Рубен
(Брашанац Дарко)
46'
Силла Мамаду
Паласон Иси
 
46'
Трехо Оскар
Савельич Эстебан
 
68'
 
Кике Гарсия
Будимир Анте
70'
 
Видаль Начо
74'
Гвардиола Серхи
Кевин Родригес
 
74'
Бебе Тьягу
Нтекья Ранди
 
81'
 
Мартинес Хавьер
Авила Эсекьель
81'
Сисс Пате
Комесанья Санти
 
86'
 
Торрес Роберто
Гарсия Рубен
87'
 
Ойер Санхурхо
Монкайола Хон
90'
0:3
Кике Гарсия
(Мартинес Хавьер II)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 5 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 132
Райо Вальекано 74.2% (98)
X 22% (29)
Осасуна 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
19
Кевин
Родригес
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
9
Нтекья
Ранди
18
Гарсия
Альваро
III
3
Фалькао
Радамель
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
Райо Вальекано
4-2-3-1
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Осасуна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
С
1:1
С
0:3
ТМК
1:5
П
1:0
П
3:1
П
2:2
П
1:0
П
6:0
П
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.22
Фалькао Радамель 5 0.22
Трехо Оскар 3 (3) 0.13
Гвардиола Серхи 3 0.13
Нтекья Ранди 3 0.13
Паласон Иси 2 0.09
Комесанья Санти 1 0.04
Балью Иван 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Эрнандес Марио 1 0.04
Бебе Тьягу 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 (1) 0.21
Гарсия Давид III 4 0.17
Авила Эсекьель 3 0.13
Монкайола Хон 2 0.08
Торрес Роберто 2 (2) 0.08
Будимир Анте 2 (1) 0.08
Гарсия Рубен 1 0.04
Санчес Мануэль 1 0.04
Анхель Хосе 1 0.04
Мартинес Хавьер II 1 0.04
Перес Иньиго 1 0.04
Торро Лукас 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Брашанац Дарко 0 0
Видаль Начо 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 8 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Валентин Оскар 5 0
Савельич Эстебан 4 0
Паласон Иси 4 0
Гарсия Альваро III 4 0
Сисс Пате 4 0
Катена Алехандро 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Видаль Начо 6 0
Авила Эсекьель 4 1
Санчес Мануэль 5 0
Гарсия Давид III 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Эррера Серхио 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Круз Хуан 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
16%
2
13%
1-15
7
37%
3
20%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
3
16%
6
40%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
13%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Пропущено

18
15
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
5
28%
5
33%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
4
27%
76-90

Забито

27
26
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
4
15%
6
23%
1-15
7
26%
3
12%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
6
22%
8
31%
76-90

Пропущено

27
26
17 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
4
15%
2
8%
1-15
7
26%
7
27%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
5
19%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1
Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0
Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 23 5 9 9 26 - 34 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Гранада Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
14. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Райо Вальекано 74.2% (98)
X 22% (29)
Осасуна 3.8% (5)
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Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:3 Осасуна

Исход игры
Райо Вальекано
74.2% (98)
Ничья
22% (29)
Осасуна
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
26.36% (34)
Меньше
73.64% (95)
Обе команды забьют
Да
44.19% (57)
Нет
55.81% (72)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
47.7% (63)
2:1 Райо Вальекано
22.7% (30)
1:1 Ничья
17.4% (23)
0:0 Ничья
3% (4)
2:0 Райо Вальекано
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Осасуна
1.5% (2)
1:2 Осасуна
1.5% (2)
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