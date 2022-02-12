Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
11
Лемар
Тома
19
Кунья
Матеус
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
16
Янкто
Якуб
10
Унал
Энес
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
-
19 Йокушлу ОкайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетико М
Хетафе
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.5%
9.5%
19 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
111.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы
30 матчей
66.7%
23.3%
10%
20 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.7%
53.3%
10%
11 побед 16 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|8
|0.36
|Суарес Луис
|8 (1)
|0.36
|Кунья Матеус
|4
|0.18
|Карраско Янник
|3
|0.14
|Лемар Тома
|3
|0.14
|Гризманн Антуан
|3
|0.14
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.09
|Фелиш Жоау
|2
|0.09
|Врсалько Шиме
|1
|0.05
|Эрмосо Марио
|1
|0.05
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.05
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|9
|0.39
|Рамирес Сандро
|3
|0.13
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Оливера Матиас
|1
|0.04
|Майораль Борха
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Мата Хайме
|1
|0.04
|Поведа Дарио
|1
|0.04
|Куэнка Хорхе
|1
|0.04
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|7
|1
|Суарес Луис
|6
|0
|Хименес Хосе
|6
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Диего Симеоне
|2
|1
|Коке Хорхе
|3
|0
|Эррера Эктор
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Васс Даниэль
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|8
|0
|Дьене Даконам
|6
|1
|Арамбарри Мауро
|7
|0
|Аленья Карлес
|4
|1
|Унал Энес
|5
|0
|Рамирес Сандро
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Оливера Матиас
|5
|0
|Куэнка Хорхе
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Сильва Хонатан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Ньом Аллан
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
3
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
2
67%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
5
42%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Забито
23
17
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 15
4
17%
4
24%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
22%
3
18%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
8
35%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
11
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
15%
1
9%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
4
20%
4
36%
76-90
Забито
38
20
12 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 12
4
11%
4
20%
1-15
4
11%
3
15%
16-30
4
11%
4
20%
31-45
7
18%
3
15%
46-60
6
16%
1
5%
61-75
13
34%
5
25%
76-90
Пропущено
30
23
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
13%
6
26%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
6
20%
3
13%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
7
23%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2
Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0
Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|48 - 20
|54
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|41 - 27
|40
|4.
|Барселона
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|36 - 25
|38
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|38 - 30
|36
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 23
|36
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|23 - 18
|34
|9.
|Осасуна
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|25 - 27
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 27
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|35 - 36
|30
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 33
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|26 - 34
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 38
|19
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|14.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Гранада
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетико М - Хетафе
Исход игры
Атлетико М
95.6% (131)
Ничья
2.2% (3)
Хетафе
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.66% (46)
Меньше
64.34% (83)
Обе команды забьют
Да
34.11% (44)
Нет
65.89% (85)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
32.8% (45)
1:0 Атлетико М
27% (37)
2:1 Атлетико М
24.1% (33)
3:1 Атлетико М
5.8% (8)
3:0 Атлетико М
1.5% (2)
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