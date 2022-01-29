Кубок африканских наций 2021-2022
12
Гомес
Джеймс
26
Турей
Ибу
21
Янко
Саиди
10
Барроу
Муса
24
Онана
Андре
25
Толо
Нуху
19
Фаи
Коллинс
14
Гуэ
Самюэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Турей ИбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янко СаидиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Адамс ЭбуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сохна ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бэрроу МодуНападающий
-
24 Дарбо ДембоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саинтфит Том
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Толо НухуЗащитник
-
19 Фаи КоллинсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
-
22 Онгене ЖеромЗащитник
-
17 Мбезо ОливьеЗащитник
-
28 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонио Консейсау
История личных встреч
Гамбия
Камерун
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барроу Муса
|2 (1)
|0.5
|Джаллоу Абли
|2
|0.5
|Бобб Юсуфа
|0
|0
Камерун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|6 (2)
|1.5
|Экамби Карл Токо
|3
|0.75
|Фаи Коллинс
|0
|0
|Хонгла Мартин
|0
|0
|Мукуди Ароль
|0
|0
|Нгамале Муми
|0
|0
Карточки
Гамбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нжие Юсуфа
|1
|1
|Марре Сулейман
|1
|0
|Джаллоу Ламин
|1
|0
|Адамс Эбу
|1
|0
|Бобб Юсуфа
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Дарбо Дембо
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
Камерун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Фаи Коллинс
|1
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гвинея - Гамбия 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Гамбия - Мали 1:1 Мавритания - Гамбия 0:1
Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Гамбия - Южный Судан 2:1 Гамбия - Сьерра-Леоне 1:2 Гамбия - Косово 0:1 Гамбия - Того 1:0 Гамбия - Нигер 2:0 ДР Конго - Гамбия 1:0 Гамбия - Ангола 1:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Гамбия - Конго 1:0 Гамбия - ДР Конго 2:2 Ангола - Гамбия 1:3 Гамбия - Джибути 1:1 Джибути - Гамбия 1:1 Ангола - Гамбия 2:1
Камерун
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Камерун - Коморские острова 2:1 Кабо-Верде - Камерун 1:1 Камерун - Эфиопия 4:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1
Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1 Камерун - Зимбабве 1:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Гамбия 0:0 Камерун
Исход игры
Гамбия
6.3% (9)
Ничья
11.8% (17)
Камерун
81.9% (118)
Тотал 2.5
Больше
43.08% (56)
Меньше
56.92% (74)
Обе команды забьют
Да
50% (65)
Нет
50% (65)
Популярный счёт
1:2 Камерун
34.7% (50)
0:1 Камерун
26.4% (38)
0:2 Камерун
12.5% (18)
1:1 Ничья
6.3% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
1:3 Камерун
2.8% (4)
1:0 Гамбия
2.8% (4)
2:1 Гамбия
1.4% (2)
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