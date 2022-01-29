Первый тайм

6' Футболисты сборной Камеруна попытались перейти в быстрое наступление, пошла диагональная передача направо на Фаи, не дотянулся полузащитник до мяча. Аут.

4' Довольно активно начали футболисты этот матч, но при этом конструктивных действий пока не так много. Много потерь и неточных передач.

3' Сборная Камеруна сегодня в роли фаворита матча, почти 100 мест разделяют команды в рейтинге ФИФА, а гости ещё и хозяевами турнира являются.

2' В красных футболках, синих трусах сегодня будут играть футболисты сборной Гамбии, а Камерун в традиционных жёлтых гетрах, красных трусах и зелёных майках.