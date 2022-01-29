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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Гамбия
FIFA #147
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Камерун
FIFA #54
0' 5'
Прогнозы 140
Гамбия 5.7% (8)
X 12.1% (17)
Камерун 82.1% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбия
Ничья
Камерун
9.86
3.60
1.61
Все Коэффициенты
18
Гайе
Бабукарр
14
Сонко-Сундберг
Ноа
12
Гомес
Джеймс
5
Колли
Омар
13
Жанье
Па-Моду
26
Турей
Ибу
2
Бобб
Юсуфа
6
Марре
Сулейман
21
Янко
Саиди
23
Бадамоси
Мохамед
10
Барроу
Муса
24
Онана
Андре
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
5
Нгадеу
Майкл
25
Толо
Нуху
19
Фаи
Коллинс
18
Хонгла
Мартин
8
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
14
Гуэ
Самюэль
3
Нгамале
Муми
12
Экамби
Карл
Токо
10
Абубакар
Венсан
Гамбия
Камерун

История личных встреч

Гамбия
Камерун

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КАН
2:0
КАН
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гамбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барроу Муса 2 (1) 0.5
Джаллоу Абли 2 0.5
Бобб Юсуфа 0 0
Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 6 (2) 1.5
Экамби Карл Токо 3 0.75
Фаи Коллинс 0 0
Хонгла Мартин 0 0
Мукуди Ароль 0 0
Нгамале Муми 0 0

Карточки

Гамбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нжие Юсуфа 1 1
Марре Сулейман 1 0
Джаллоу Ламин 1 0
Адамс Эбу 1 0
Бобб Юсуфа 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Колли Эбрима 1 0
Дарбо Дембо 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Фаи Коллинс 1 0
Онгене Жером 1 0
Онана Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гвинея - Гамбия 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Гамбия - Мали 1:1 Мавритания - Гамбия 0:1
Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Гамбия - Южный Судан 2:1 Гамбия - Сьерра-Леоне 1:2 Гамбия - Косово 0:1 Гамбия - Того 1:0 Гамбия - Нигер 2:0 ДР Конго - Гамбия 1:0 Гамбия - Ангола 1:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Гамбия - Конго 1:0 Гамбия - ДР Конго 2:2 Ангола - Гамбия 1:3 Гамбия - Джибути 1:1 Джибути - Гамбия 1:1 Ангола - Гамбия 2:1
Камерун
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Камерун - Коморские острова 2:1 Кабо-Верде - Камерун 1:1 Камерун - Эфиопия 4:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1
Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1 Камерун - Зимбабве 1:0
1/8 финала
0 Гвинея
1 Гамбия
2 Камерун
1 Коморские острова
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
4 Кот-д'Ивуар
5 Египет
2 Марокко
1 Малави
2 Сенегал
0 Кабо-Верде
5 Мали
6 Экваториальная Гвинея
1/4 финала
0 Гамбия
0 Камерун
0 Буркина-Фасо
0 Тунис
0 Египет
0 Марокко
0 Сенегал
0 Экваториальная Гвинея
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 6'
    Футболисты сборной Камеруна попытались перейти в быстрое наступление, пошла диагональная передача направо на Фаи, не дотянулся полузащитник до мяча. Аут.
  • 4'
    Довольно активно начали футболисты этот матч, но при этом конструктивных действий пока не так много. Много потерь и неточных передач.
  • 3'
    Сборная Камеруна сегодня в роли фаворита матча, почти 100 мест разделяют команды в рейтинге ФИФА, а гости ещё и хозяевами турнира являются.
  • 2'
    В красных футболках, синих трусах сегодня будут играть футболисты сборной Гамбии, а Камерун в традиционных жёлтых гетрах, красных трусах и зелёных майках.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Очень бодренько камерунцы спели свой гимн, а это значит, что настрой у хозяев турнира очень решительный! Львы рвутся в бой! Болельщики тоже взревели!
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка 1/4 финала Кубка Африки между командами Гамбии и Камеруна. С вами игру будет смотреть Андрей Сергеев. Добро пожаловать, друзья!
Прогнозы 140
Гамбия 5.7% (8)
X 12.1% (17)
Камерун 82.1% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбия
Ничья
Камерун
9.86
3.60
1.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гамбия 0:0 Камерун онлайн


Прогнозы на матч Гамбия 0:0 Камерун

Исход игры
Гамбия
6.3% (9)
Ничья
11.8% (17)
Камерун
81.9% (118)
Тотал 2.5
Больше
43.08% (56)
Меньше
56.92% (74)
Обе команды забьют
Да
50% (65)
Нет
50% (65)
Популярный счёт
1:2 Камерун
34.7% (50)
0:1 Камерун
26.4% (38)
0:2 Камерун
12.5% (18)
1:1 Ничья
6.3% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
1:3 Камерун
2.8% (4)
1:0 Гамбия
2.8% (4)
2:1 Гамбия
1.4% (2)
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