Испания: Ла Лига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Визит Мальорка Эстади
12' Желтая карточкаОливан Бриан
1:0
22' ПенальтиСальва Севилья
2:0
30' ГолАнхель Луис
Ход матча
12'
22'
1:0
30'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
22
Анхель
Луис
15
Лекуе
Иньиго
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Атлетик Б
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|3
|0.13
|Сальва Севилья
|3 (3)
|0.13
|Анхель Луис
|2
|0.09
|Фернандо Ниньо
|2
|0.09
|Баба Иддрису
|2
|0.09
|Ли Кан Ин
|1
|0.04
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|Мурики Ведат
|1 (1)
|0.04
|Пратс Абдон
|1
|0.04
|Оливан Бриан
|1
|0.04
|Руссо Франко
|1
|0.04
|Кубо Такефуса
|1
|0.04
|Санчес Антонио
|1
|0.04
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|5
|0.21
|Уильямс Иньяки
|5
|0.21
|Гарсия Рауль
|3
|0.13
|Иньиго Мартинес
|3
|0.13
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.08
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Вивиан Даниэль
|1
|0.04
|Серрано Нико
|1
|0.04
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|7
|0
|Седлар Александр
|4
|1
|Руссо Франко
|4
|1
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Оливан Бриан
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Коста Хауме
|3
|1
|Руис Иньиго
|4
|0
|Маффео Пабло
|4
|0
|Гарсия Луис
|2
|1
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Рейна Маноло
|3
|0
|Пратс Абдон
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Вальент Мартин
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|6
|2
|Гарсия Дани
|6
|0
|Йерай Альварес
|4
|0
|Саррага Ойер
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Баленсиага Микель
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Петхарроман Алекс
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
3
38%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
11%
5
38%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
44%
2
15%
76-90
Пропущено
25
15
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
4%
6
40%
1-15
5
20%
1
7%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
10
40%
2
13%
76-90
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
2
11%
5
24%
1-15
7
37%
4
19%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
16%
5
24%
61-75
5
26%
3
14%
76-90
Пропущено
34
20
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
3
9%
7
35%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
3
9%
6
30%
31-45
4
12%
2
10%
46-60
8
24%
1
5%
61-75
11
32%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1
Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1
Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|48 - 20
|54
|2.
|Севилья
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|36 - 16
|50
|3.
|Бетис
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|45 - 29
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 33
|39
|5.
|Барселона
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|38 - 27
|39
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 21
|38
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 23
|36
|8.
|Атлетик Б
|0:2 Заявка
|24
|8
|10
|6
|23 - 20
|34
|9.
|Осасуна
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|25 - 27
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|28 - 25
|31
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 27
|31
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|36 - 38
|30
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 34
|28
|14.
|Эльче
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 33
|26
|15.
|Мальорка
|2:0 Заявка
|23
|6
|8
|9
|21 - 34
|26
|16.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 27
|25
|17.
|Гранада
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 36
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|19 - 39
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 38
|19
|20.
|Леванте
|Заявка
|23
|1
|8
|14
|23 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 10
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 13
|25
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|6.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|9 - 6
|22
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|9.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|10.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|11.
|Мальорка
|2:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|12 - 9
|18
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|13.
|Атлетик Б
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|15.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 15
|15
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|18.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 12
|26
|2.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|4.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетик Б
|0:2 Заявка
|13
|3
|8
|2
|8 - 7
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Барселона
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 19
|9
|15.
|Мальорка
|2:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Мальорка 2:0 Атлетик Б
Исход игры
Мальорка
6.8% (10)
Ничья
38.8% (57)
Атлетик Б
54.4% (80)
Тотал 2.5
Больше
28.03% (37)
Меньше
71.97% (95)
Обе команды забьют
Да
64.39% (85)
Нет
35.61% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (48)
1:2 Атлетик Б
20.4% (30)
0:1 Атлетик Б
20.4% (30)
0:0 Ничья
5.4% (8)
0:2 Атлетик Б
4.8% (7)
2:1 Мальорка
3.4% (5)
1:3 Атлетик Б
1.4% (2)
1:0 Мальорка
1.4% (2)
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