Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Вальент Мартин наказан за толчок Рауль Гарсия

42' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

42' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Сальва Севилья не смог попасть в створ ударом издали

41' Плохо сыграл Лекуе Иньиго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Раильо Антонио нанес удар головой, но Унаи Симон спокойно отбил мяч.

37' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Г О О О О Л - Анхель Луис правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

30' Плохо сыграл Нуньес Унай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

28' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Вивиан Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Отличный пас сделал Рауль Гарсия из команды Атлетик Б . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

22' Команда Мальорка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' 'Г О О О О О Л - Сальва Севилья из команды Мальорка забил правой с пенальти! Унаи Симон решил остаться по центру ворот.'

20' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б в офсайде

19' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Как он промахнулся? Рауль Гарсия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

14' Удар от ворот произведет Мальорка

13' Саррага Ойер не смог попасть в створ ударом издали

13' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Оливан Бриан получил желтую карточку от судьи

11' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

10' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Гарсия Дани из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Мальорка выполняет удар от ворот.

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Вальент Мартин наказан за толчок Рауль Гарсия

3' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Мальорка выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля