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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
2:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Атлетик Б
0'
12' Желтая карточка
Оливан Бриан
1:0
22' Пенальти
Сальва Севилья
2:0
30' Гол
Анхель Луис
48'

Ход матча

12'
Оливан Бриан
 
22'
Сальва Севилья
1:0
30'
Анхель Луис
(Мурики Ведат)
2:0
46'
 
Беренгер Алекс
Нуньес Унай
46'
 
Юри Берчиче
Гарсия Дани

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 147
Мальорка 6.8% (10)
X 38.8% (57)
Атлетик Б 54.4% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Атлетик Б
3.70
8.00
20.00
Все Коэффициенты
Новости
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
8
Сальва
Севилья
4
Руис
Иньиго
17
Кубо
Такефуса
22
Анхель
Луис
14
Родригес
Даниэль
7
Мурики
Ведат
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
3
Нуньес
Унай
24
Баленсиага
Микель
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
22
Гарсия
Рауль
Мальорка
4-2-3-1
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Атлетик Б

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
0:1
П
1:0
КК
0:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
1:3
П
2:0
П
2:1
П
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.13
Сальва Севилья 3 (3) 0.13
Анхель Луис 2 0.09
Фернандо Ниньо 2 0.09
Баба Иддрису 2 0.09
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Мурики Ведат 1 (1) 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 5 0.21
Уильямс Иньяки 5 0.21
Гарсия Рауль 3 0.13
Иньиго Мартинес 3 0.13
Муньяин Икер 2 (1) 0.08
Де Маркос Оскар 1 0.04
Вивиан Даниэль 1 0.04
Серрано Нико 1 0.04
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Коста Хауме 3 1
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Гарсия Луис 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Пратс Абдон 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Вальент Мартин 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 6 2
Гарсия Дани 6 0
Йерай Альварес 4 0
Саррага Ойер 4 0
Лекуе Иньиго 3 0
Беренгер Алекс 3 0
Венседор Унай 3 0
Уильямс Нико 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Морсильо Хон 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Баленсиага Микель 1 0
Муньяин Икер 1 0
Весга Микель 1 0
Нуньес Унай 1 0
Петхарроман Алекс 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
3
38%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
11%
5
38%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
44%
2
15%
76-90

Пропущено

25
15
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
4%
6
40%
1-15
5
20%
1
7%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
10
40%
2
13%
76-90

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
2
11%
5
24%
1-15
7
37%
4
19%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
16%
5
24%
61-75
5
26%
3
14%
76-90

Пропущено

34
20
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
3
9%
7
35%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
3
9%
6
30%
31-45
4
12%
2
10%
46-60
8
24%
1
5%
61-75
11
32%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1
Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1
Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 23 11 6 6 42 - 33 39
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б 0:2 Заявка 24 8 10 6 23 - 20 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Мальорка 2:0 Заявка 23 6 8 9 21 - 34 26
16. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
17. Гранада Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 23 1 8 14 23 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Мальорка 2:0 Заявка 12 4 6 2 12 - 9 18
12. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
13. Атлетик Б 0:2 Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
14. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
15. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б 0:2 Заявка 13 3 8 2 8 - 7 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
8. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
9. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка 2:0 Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Мальорка 6.8% (10)
X 38.8% (57)
Атлетик Б 54.4% (80)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Атлетик Б
3.70
8.00
20.00
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Где смотреть матч Мальорка 2:0 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 2:0 Атлетик Б

Исход игры
Мальорка
6.8% (10)
Ничья
38.8% (57)
Атлетик Б
54.4% (80)
Тотал 2.5
Больше
28.03% (37)
Меньше
71.97% (95)
Обе команды забьют
Да
64.39% (85)
Нет
35.61% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (48)
1:2 Атлетик Б
20.4% (30)
0:1 Атлетик Б
20.4% (30)
0:0 Ничья
5.4% (8)
0:2 Атлетик Б
4.8% (7)
2:1 Мальорка
3.4% (5)
1:3 Атлетик Б
1.4% (2)
1:0 Мальорка
1.4% (2)
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