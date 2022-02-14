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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 12904
Атлетик Б
0'
12' Желтая карточка
Оливан Бриан
1:0
22' Пенальти
Сальва Севилья
2:0
30' Гол
Анхель Луис
52' Желтая карточка
Саррага Ойер
57' Желтая карточка
Муньяин Икер
2:1
59' Гол
Гарсия Рауль
2:2
61' Гол
Беренгер Алекс
73' Желтая карточка
Анхель Луис
75' Желтая карточка
Рейна Маноло
79' Желтая карточка
Юри Берчиче
80' Желтая карточка
Раильо Антонио
3:2
88' Гол в свои ворота
Унай Симон
88' Желтая карточка
Кубо Такефуса
89' Желтая карточка
Мурики Ведат
90' Желтая карточка
Беренгер Алекс
90'+9

Ход матча

12'
Оливан Бриан
 
22'
Сальва Севилья
1:0
30'
Анхель Луис
(Мурики Ведат)
2:0
46'
 
Беренгер Алекс
Нуньес Унай
46'
 
Юри Берчиче
Гарсия Дани
52'
 
Саррага Ойер
57'
 
Муньяин Икер
59'
2:1
Гарсия Рауль
(Юри Берчиче)
61'
2:2
Беренгер Алекс
(Муньяин Икер)
62'
Санчес Антонио
Сальва Севилья
 
71'
 
Уильямс Иньяки
Гарсия Рауль
71'
 
Петхарроман Алекс
Весга Микель
73'
Анхель Луис
 
73'
Ли Кан Ин
Анхель Луис
 
75'
Рейна Маноло
 
77'
 
Вильялибре Асьер
Сансет Ойян
79'
 
Юри Берчиче
80'
Раильо Антонио
 
88'
Унай Симон
3:2
88'
Кубо Такефуса
 
89'
Мурики Ведат
 
90'
Коста Хауме
Оливан Бриан
 
90'
Батталья Родриго
Руис Иньиго
 
90'
Гонсалес Джованни
Кубо Такефуса
 
90'
 
Беренгер Алекс

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 15
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 147
Мальорка 6.8% (10)
X 38.8% (57)
Атлетик Б 54.4% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Оливан
Бриан
8
Сальва
Севилья
4
Руис
Иньиго
17
Кубо
Такефуса
22
Анхель
Луис
14
Родригес
Даниэль
7
Мурики
Ведат
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
3
Нуньес
Унай
24
Баленсиага
Микель
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
22
Гарсия
Рауль
Мальорка
4-2-3-1
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Атлетик Б

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
0:1
П
1:0
КК
0:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
1:3
П
2:0
П
2:1
П
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.13
Сальва Севилья 3 (3) 0.13
Анхель Луис 2 0.09
Фернандо Ниньо 2 0.09
Баба Иддрису 2 0.09
Ли Кан Ин 1 0.04
Маффео Пабло 1 0.04
Мурики Ведат 1 (1) 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Оливан Бриан 1 0.04
Руссо Франко 1 0.04
Кубо Такефуса 1 0.04
Санчес Антонио 1 0.04
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 5 0.21
Уильямс Иньяки 5 0.21
Гарсия Рауль 4 0.17
Иньиго Мартинес 3 0.13
Муньяин Икер 2 (1) 0.08
Де Маркос Оскар 1 0.04
Беренгер Алекс 1 0.04
Вивиан Даниэль 1 0.04
Серрано Нико 1 0.04
Лекуе Иньиго 0 0
Юри Берчиче 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Оливан Бриан 5 0
Дьедью Амат 5 0
Коста Хауме 3 1
Рейна Маноло 4 0
Руис Иньиго 4 0
Маффео Пабло 4 0
Гарсия Луис 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Вальент Мартин 2 0
Анхель Луис 2 0
Мбула Хорди 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Мурики Ведат 1 0
Раильо Антонио 1 0
Састре Хуан 1 0
Санчес Антонио 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 6 2
Гарсия Дани 6 0
Саррага Ойер 5 0
Беренгер Алекс 4 0
Йерай Альварес 4 0
Лекуе Иньиго 3 0
Венседор Унай 3 0
Уильямс Нико 3 0
Муньяин Икер 2 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Морсильо Хон 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Баленсиага Микель 1 0
Юри Берчиче 1 0
Весга Микель 1 0
Нуньес Унай 1 0
Петхарроман Алекс 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
6
50%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
11%
5
38%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
44%
2
15%
76-90

Пропущено

25
15
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
4%
6
40%
1-15
5
20%
1
7%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
10
40%
2
13%
76-90

Забито

21
24
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
2
10%
5
21%
1-15
9
43%
4
17%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
5
24%
4
17%
76-90

Пропущено

37
22
11 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
8%
7
32%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
3
8%
6
27%
31-45
5
14%
2
9%
46-60
9
24%
1
5%
61-75
12
32%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1
Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1
Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 16 6 2 48 - 20 54
2. Севилья Заявка 24 14 8 2 36 - 16 50
3. Бетис Заявка 24 13 4 7 45 - 29 43
4. Атлетико М Заявка 23 11 6 6 42 - 33 39
5. Барселона Заявка 23 10 9 4 38 - 27 39
6. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 24 - 21 38
7. Вильярреал Заявка 24 9 9 6 38 - 23 36
8. Атлетик Б Заявка 24 8 10 6 25 - 21 34
9. Осасуна Заявка 24 8 8 8 25 - 27 32
10. Сельта Заявка 24 8 7 9 28 - 25 31
11. Райо Вальекано Заявка 23 9 4 10 27 - 27 31
12. Валенсия Заявка 24 7 9 8 36 - 38 30
13. Эспаньол Заявка 24 7 7 10 29 - 34 28
14. Эльче Заявка 24 6 8 10 26 - 33 26
15. Мальорка Заявка 23 6 8 9 22 - 36 26
16. Хетафе Заявка 24 6 7 11 23 - 27 25
17. Гранада Заявка 24 5 9 10 26 - 36 24
18. Алавес Заявка 24 5 5 14 19 - 39 20
19. Кадис Заявка 24 3 10 11 20 - 38 19
20. Леванте Заявка 23 1 8 14 23 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 12 9 3 0 26 - 10 30
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
3. Райо Вальекано Заявка 12 8 2 2 20 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 7 4 2 29 - 13 25
5. Атлетико М Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
6. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
7. Реал Сосьедад Заявка 12 6 4 2 9 - 6 22
8. Эспаньол Заявка 12 6 3 3 18 - 15 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
10. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
11. Мальорка Заявка 12 4 6 2 13 - 11 18
12. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
13. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
14. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
15. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
16. Алавес Заявка 13 4 3 6 10 - 15 15
17. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
18. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
19. Леванте Заявка 12 1 6 5 13 - 21 9
20. Кадис Заявка 12 0 7 5 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 2 2 23 - 12 26
2. Бетис Заявка 12 7 2 3 22 - 15 23
3. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
4. Осасуна Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Атлетик Б Заявка 13 3 8 2 10 - 8 17
6. Сельта Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
7. Барселона Заявка 12 3 7 2 15 - 14 16
8. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
9. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
10. Валенсия Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
14. Гранада Заявка 13 1 6 6 10 - 19 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Мальорка 6.8% (10)
X 38.8% (57)
Атлетик Б 54.4% (80)
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Прогнозы на матч Мальорка 3:2 Атлетик Б

Исход игры
Мальорка
6.8% (10)
Ничья
38.8% (57)
Атлетик Б
54.4% (80)
Тотал 2.5
Больше
28.03% (37)
Меньше
71.97% (95)
Обе команды забьют
Да
64.39% (85)
Нет
35.61% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (48)
0:1 Атлетик Б
20.4% (30)
1:2 Атлетик Б
20.4% (30)
0:0 Ничья
5.4% (8)
0:2 Атлетик Б
4.8% (7)
2:1 Мальорка
3.4% (5)
1:3 Атлетик Б
1.4% (2)
1:0 Мальорка
1.4% (2)
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