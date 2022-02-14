Второй тайм

99' Сегодняшная посещаемость составляет 12904 болельщиков

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Мальорка вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Удар от ворот произведет Мальорка

96' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

92' Родригес Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Беренгер Алекс получил желтую карточку от судьи

89' Мурики Ведат получил желтую карточку от судьи

88' Кубо Такефуса снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

88' Г О О О О Л - Унай Симон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

87' Унаи Симон отбил мяч на угловой после удара Ли Кан Ин из штрафной площади.

87' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Мурики Ведат из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Вильялибре Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Муньяин Икер разрезает оборону соперника отличным пасом

84' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Кубо Такефуса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Рефери не любит споров - именно за это Раильо Антонио сейчас получил желтую

79' Юри Берчиче получил желтую карточку от судьи

79' Оливан Бриан имел все шансы забить, но Унаи Симон сделал отличный сейв!

79' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Вивиан Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Вивиан Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Хорошую попытку сделал Мурики Ведат . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Руис Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Рефери не любит споров - именно за это Рейна Маноло сейчас получил желтую

74' Мальорка выполняет удар от ворот.

74' Маффео Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Рефери не любит споров - именно за это Анхель Луис сейчас получил желтую

73' Антонио Санчес наказан за толчок Сансет Ойян

73' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72'

72'

72'

72'

72'

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70' Родригес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

70' Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

67' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Лекуе Иньиго получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Лекуе Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Саррага Ойер наказан за толчок Антонио Санчес

64' Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Маффео Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Тактическая замена. Сальва Севилья уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

61' Г О О О О Л - Беренгер Алекс правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

60' Маффео Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Забив гол, Атлетик Б сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

59' Г О О О О Л - Рауль Гарсия забивает с левой ноги!

58' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Унай Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновлен

52' Родригес Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Мальорка

51' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Мальорка

47' Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.