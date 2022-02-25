Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
0:1
19' ГолБайо Вакун
1:1
24' ГолIlias Sebaoui
37' Желтая карточкаАндреу Стелиос
2:1
49' ГолДом Джорен
2:2
72' Гол в свои воротаStipe Radic
2:3
78' ГолЗоргане Адем
85' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
90' Желтая карточкаИсмаила Кулибали
Ход матча
19'
0:1
24'
1:1
37'
49'
2:1
72'
2:2
78'
2:3
90'
90'
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
55
Stipe
Radic
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
11
Вака
Рамиро
16
Коффи
Херве
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Вака РамироНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
-
35 Риго ДантеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gregoire Vanderidt
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Нкуба КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Шарлеруа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шенклэнд Лоуренс
|4
|0.14
|Нубисси Мариус
|4
|0.14
|Дом Джорен
|4
|0.14
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.11
|Ilias Sebaoui
|3 (1)
|0.11
|Берг Ян
|2
|0.07
|Кайседо Мойсес
|1
|0.04
|Сануси Райан
|1
|0.04
|Авенатти Фелипе
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Саньянг Абдулия
|1
|0.04
|Сумаре Исса
|1
|0.04
|Константопулос Апостолос
|1
|0.04
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.45
|Голизадех Али
|6
|0.21
|Мориока Риота
|4
|0.14
|Anass Zaroury
|4
|0.14
|Зоргане Адем
|2
|0.07
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0.07
|Байо Вакун
|2
|0.07
|Бессиль Лоик
|2
|0.07
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.03
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Кнежевич Стефан
|1
|0.03
|Хейманс Дан
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|7
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|6
|1
|Берг Ян
|5
|1
|Stipe Radic
|3
|2
|Бурден Пьер
|5
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Нубисси Мариус
|1
|1
|Дом Джорен
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Риго Данте
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|6
|1
|Илаймахаритра Марко
|7
|0
|Jackson Tchatchoua
|6
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0
|Бессиль Лоик
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Байо Вакун
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
28
8 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 11
22 Не забивали 16
2
13%
9
32%
1-15
4
25%
6
21%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
1
6%
5
18%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
5
31%
4
14%
76-90
Пропущено
27
21
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
7
26%
8
38%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
2
7%
4
19%
76-90
Забито
13
17
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
5
38%
4
24%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
10
59%
76-90
Пропущено
33
15
18 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
6
18%
2
13%
1-15
6
18%
2
13%
16-30
6
18%
3
20%
31-45
5
15%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
7
21%
4
27%
76-90
Забито
29
45
9 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 16
13 Не забивали 8
2
7%
9
20%
1-15
4
14%
8
18%
16-30
3
10%
4
9%
31-45
6
21%
9
20%
46-60
3
10%
1
2%
61-75
11
38%
14
31%
76-90
Пропущено
60
36
34 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 19
23 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 17
11
18%
2
6%
1-15
10
17%
4
11%
16-30
13
22%
11
31%
31-45
9
15%
5
14%
46-60
8
13%
6
17%
61-75
9
15%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3
Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1
Шарлеруа
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0
Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|28
|20
|3
|5
|64 - 22
|63
|2.
|Брюгге
|28
|15
|9
|4
|52 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|28
|14
|9
|5
|60 - 32
|51
|5.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|6.
|Гент
|28
|13
|7
|8
|43 - 27
|46
|7.
|Мехелен
|27
|14
|3
|10
|48 - 46
|45
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|28
|11
|5
|12
|41 - 34
|38
|10.
|Сент-Трейден
|28
|11
|4
|13
|32 - 37
|37
|11.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|12.
|АХ Лёвен
|27
|9
|9
|9
|39 - 44
|36
|13.
|Остенде
|28
|9
|4
|15
|28 - 52
|31
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|28
|7
|6
|15
|33 - 49
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|4.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|5.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|12.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|13.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|1
|8
|16 - 32
|16
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3