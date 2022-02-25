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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
2:3
Конец матча

Стадион:
Шарлеруа
0'
0:1
19' Гол
Байо Вакун
1:1
24' Гол
Ilias Sebaoui
37' Желтая карточка
Андреу Стелиос
2:1
49' Гол
Дом Джорен
2:2
72' Гол в свои ворота
Stipe Radic
2:3
78' Гол
Зоргане Адем
85' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
90' Желтая карточка
Исмаила Кулибали
90'+4
31
Ванхамел
Майк
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
55
Stipe
Radic
27
Халемия
Мохамед
Реда
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
5
Дом
Джорен
40
Ilias
Sebaoui
17
Шенклэнд
Лоуренс
11
Вака
Рамиро
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
25
Озорнвафор
Валентин
5
Бессиль
Лоик
38
Jackson
Tchatchoua
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
12
Кайембе
Йорис
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
9
Байо
Вакун
Беерсхот-Вильрейк
4-3-3
Шарлеруа
3-4-1-2

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Шарлеруа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

ПДА
5:2
ТМК
0:2
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ТМС
0:4
ПДАТЗПВЛЕПО
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
4:0
ТМК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 4 0.14
Нубисси Мариус 4 0.14
Дом Джорен 4 0.14
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.11
Ilias Sebaoui 3 (1) 0.11
Берг Ян 2 0.07
Кайседо Мойсес 1 0.04
Сануси Райан 1 0.04
Авенатти Фелипе 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Саньянг Абдулия 1 0.04
Сумаре Исса 1 0.04
Константопулос Апостолос 1 0.04
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Судзуки Мусаси 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.45
Голизадех Али 6 0.21
Мориока Риота 4 0.14
Anass Zaroury 4 0.14
Зоргане Адем 2 0.07
Ван Клеемпут Жюль 2 0.07
Байо Вакун 2 0.07
Бессиль Лоик 2 0.07
Кайембе Йорис 1 0.03
Илаймахаритра Марко 1 0.03
Jackson Tchatchoua 1 0.03
Кнежевич Стефан 1 0.03
Хейманс Дан 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 7 2
Хольцхаузер Рафаэль 6 1
Берг Ян 5 1
Stipe Radic 3 2
Бурден Пьер 5 0
Питермат Том 4 0
Исмаила Кулибали 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Авенатти Фелипе 3 0
Сумаре Исса 3 0
Нубисси Мариус 1 1
Дом Джорен 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Риго Данте 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 6 1
Илаймахаритра Марко 7 0
Jackson Tchatchoua 6 0
Мориока Риота 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Ван Клеемпут Жюль 2 0
Бессиль Лоик 2 0
Зедадка Карим 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Байо Вакун 1 0
Зоргане Адем 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
28
8 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 11
22 Не забивали 16
2
13%
9
32%
1-15
4
25%
6
21%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
1
6%
5
18%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
5
31%
4
14%
76-90

Пропущено

27
21
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
7
26%
8
38%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
2
7%
4
19%
76-90

Забито

13
17
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
5
38%
4
24%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
10
59%
76-90

Пропущено

33
15
18 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
6
18%
2
13%
1-15
6
18%
2
13%
16-30
6
18%
3
20%
31-45
5
15%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
7
21%
4
27%
76-90

Забито

29
45
9 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 16
13 Не забивали 8
2
7%
9
20%
1-15
4
14%
8
18%
16-30
3
10%
4
9%
31-45
6
21%
9
20%
46-60
3
10%
1
2%
61-75
11
38%
14
31%
76-90

Пропущено

60
36
34 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 19
23 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 17
11
18%
2
6%
1-15
10
17%
4
11%
16-30
13
22%
11
31%
31-45
9
15%
5
14%
46-60
8
13%
6
17%
61-75
9
15%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3
Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1
Шарлеруа
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0
Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 28 20 3 5 64 - 22 63
2. Брюгге 28 15 9 4 52 - 33 54
3. Антверпен 28 16 5 7 48 - 30 53
4. Андерлехт 28 14 9 5 60 - 32 51
5. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
6. Гент 28 13 7 8 43 - 27 46
7. Мехелен 27 14 3 10 48 - 46 45
8. Генк 28 12 5 11 54 - 41 41
9. Серкль Брюгге 28 11 5 12 41 - 34 38
10. Сент-Трейден 28 11 4 13 32 - 37 37
11. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
12. АХ Лёвен 27 9 9 9 39 - 44 36
13. Остенде 28 9 4 15 28 - 52 31
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 28 7 6 15 33 - 49 27
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 28 7 2 19 26 - 59 23
18. Беерсхот-Вильрейк 28 4 4 20 29 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
4. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
5. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
12. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
13. Сент-Трейден 14 5 2 7 19 - 20 17
14. Остенде 14 5 1 8 16 - 32 16
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
12. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 14 2 0 12 11 - 35 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Стелиос Андреу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ilias Sebaoui бьет в цель!
  • 23'
    Коффи Херве уходит с поля. Камара Бингуру выходит вместо него
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Байо Вакун бьет в цель!
  • 6'
    Бессиль Лоик уходит с поля. Стелиос Андреу выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 2:3 Шарлеруа онлайн


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