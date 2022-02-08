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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
1:0
Первый тайм: 45+'
Рома
0'
1:0
2' Гол
Джеко Эдин
37' Желтая карточка
Дзаньоло Николо
38' Желтая карточка
Манчини Джанлука
45'+3

Ход матча

2'
Джеко Эдин
(Перишич Иван)
1:0
37'
 
Дзаньоло Николо
38'
 
Манчини Джанлука
45'
Де Врей Стефан
Бастони Алессандро
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 149
Интер Милан 86.6% (129)
X 8.7% (13)
Рома 4.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Рома
1.64
4.24
5.59
Все Коэффициенты
Новости
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
37
Шкриньяр
Милан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Видаль
Артуро
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
7
Санчес
Алексис
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
27
Оливейра
Сержиу
17
Верету
Жордан
5
Винья
Матиас
77
Мхитарян
Генрих
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
Интер Милан
3-5-2
Рома
3-4-1-2

История личных встреч

Интер Милан
Рома

21 матч

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед

38 матчей

34.2%
36.8%
29%
13 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.2%
28.9%
36.9%
13 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.6%
47.4%
21%
12 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:2
МКЧ
0:2
СA
0:0
СA
0:3
К
2:3
К
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
0:1
СA
5:3
СA
1:0
С
3:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
К
2:1
СA
0:4
С
2:2
К
2:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 0.5
Санчес Алексис 1 0.5
Раноккия Андреа 1 0.5
Сенси Стефано 1 0.5
Перишич Иван 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 1 0.5
Шомуродов Элдор 1 0.5
Кумбулла Мараш 1 0.5
Мхитарян Генрих 0 0
Дзаньоло Николо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весино Матиас 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрахам Тэмми 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0
Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0
Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0
1/8 финала
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
1/4 финала
0 Интер Милан
0 Рома
0 Милан
0 Лацио
0 Аталанта
0 Фиорентина
0 Ювентус
0 Сассуоло
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 45'
    Кажется, не будет голов в первом тайме, кроме того, который уже произошёл.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты.
  • Замена
    45'
    Вынужденная замена у "Интера": Де Врей вместо Бастони.
  • 44'
    Покидает Бастони с поля, поддерживаемый с двух сторон. Его подбадривает Шкриньяр.
  • Травма, повреждение
    43'
    Случился контакт Бастони и Дзаньоло в центре поля. После этого защитнику "Интера" оказывают помощь врачи.
  • 42'
    Джеко не очень быстро побежал к чужим воротам по левому флангу, а когда понял, что ему не хватает скорости, тормознул атаку хозяев.
  • 41'
    Сержиу Оливейра навесил со стандарта, и верх выиграла обороняющаяся команда, то бишь "Интер".
  • Фол, нарушение
    40'
    Дзаньоло упал ещё на своей половине, но судья не дал свисток, возможно, потому что контратака "Ромы" продолжилась. А завершилась она зарабатыванием штрафного впереди на правом фланге. 
  • Угловой
    39'
    Алексис Санчес навесил из глубины со штрафного, и Смоллинг головой смахнул мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    38'
    И сразу ещё одно предупреждение у "Ромы"- для Манчини. Ударил он сзади по ноге Алексиса Санчеса.
  • Желтая карточка
    37'
    Жёлтую карточку получил Дзаньоло, плечом откровенно толкнувший Бастони ещё до того, как к ним прилетел мяч.
  • 36'
    Барелла разогнал атаку "Интера" сквозь ряды "Ромы" с пустотами, но лишь аута добились хозяева.
  • 35'
    Быстрая атака "волкам" не удалась, а в позиционной они поделились мячом с Руем Патрисиу.
  • 34'
    Снова повыигрывали верх в своей штрафной игроки "Ромы".
  • Угловой
    33'
    Справились римляне с подачей корнера в свою штрафную, однако после подачи Брозовича с игры будет ещё один угловой.
  • Угловой
    32'
    В кои-то веки "интеристы" внедрили мяч в чужую штрафную, но до удара дело не дошло - заработали хозяева угловой.
  • 32'
    Карсдорп плохо обработал мяч на правом фланге, и тут как тут был Перишич, воспользовавшийся потерей соперника.
  • Фол, нарушение
    31'
    Джеко остановлен с фолом в середине поля.
  • 30'
    Сержиу Оливейра закинул мяч со штрафного к левому углу вратарской, а Ибаньес в падении пробил головой в сетку с внешней стороны. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Видаль зацепил в центре поля Мхитаряна, тот упал.
  • Судья
    28'
    Моуринью продемонстрировал кое-какую технику на бровке, подкинув ногой мяч, ушедший в аут.
  • 27'
    Темп у игры невысокий - иной раз пешком ходят с мячом футболисты, как в РПЛ.
  • 26'
    "Интер", такое ощущение, решил сыграть вторым номером, тем более после забитого гола.
  • 25'
    "Рома" владеет мячом на чужой половине поля, но до ворот Хандановича далековато.
  • 24'
    Не смогли "нерадзурри" организовать быструю атаку, потому как Барелла застопорился в центре поля, не увидев перспективных вариантов впереди. 
  • 24'
    Хозяева отошли с мячом аж в свою штрафную, где продолжили уверенно пасоваться, несмотря на угрозу потери под прессингом.
  • 23'
    Нельзя так ошибаться на своей половине поля - Ибаньес, делая пас на фланг, выбил мяч за боковую.
  • 22'
    С подступов к штрафной выстрелил Джеко - поверх створа получилось.
  • 21'
    "Рома" показала, что не намерена быть мальчиком для битья, но "Интер" всё-таки сейчас самый сильный в Италии.
  • Офсайд
    20'
    Оказался игрок "Ромы" в положении "вне игры".
  • Опасный момент
    19'
    Ух момент! Дзаньоло проникающим пасом был выведен на рандеву с Хандановичем, но пробил прямо во вратаря "Интера".
  • 18'
    Катание мяча римскими защитниками на своей половине поля не представляет интереса.
  • 17'
    Не привёл и этот - подача Мхитаряна с левого угла поля проследовала прямо в руки Хандановича.
  • Угловой
    16'
    Аж третий корнер подряд исполнит "Рома" - предыдущие к остроте не приводили.
  • Угловой
    15'
    Мхитарян прострелил, Ханданович коснулся мяча рукой, и Абрахам не сумел подстроиться под мяч - будет угловой, потому что снаряд выбил за лицевую Барелла.
  • 14'
    Верх в своей штрафной выиграли гости на подаче корнера.
  • Угловой
    13'
    "Интер" исполнит угловой с правого края.
  • 12'
    Перишичу, боровшемуся с Карсдорпом, не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до заброса к левому краю вратарской.
  • Фол, нарушение
    11'
    Смоллинг подтолкнул Джеко в середине поля.
  • 10'
    Вратарь "Ромы" теперь поймал удар Джеко со второго этажа - на этот раз навес был с игры и с левого фланга.
  • 9'
    Последовал навес со штрафного, и Шкриньяр головой отправил мяч в руки Руя Патрисиу.
  • Фол, нарушение
    9'
    ДꞌАмброзио заработал стандарт рядом с правой линией чужой штрафной, ожидается подача.
  • 8'
    "Интеристы" взялись за дело позиционного контроля мяча.
  • Фол, нарушение
    7'
    Гости мелко сфолили на Видале в центре поля.
  • Штанга
    6'
    Барелла дальним ударом сотряс левую штангу ворот Руя Патрисиу, отскок мяча был в поле.
  • Фол, нарушение
    5'
    Джеко здорово отработал в обороне, отобрав мяч возле своей штрафной, а когда Эдин стал разгонять атаку хозяев, его не правил остановил Манчини.
  • Травма, повреждение
    4'
    Шкриньяру потребовалась медицинская помощь - на нём сфолили в центре поля.
  • Судья
    3'
    Моуринью подбадривает своих подопечных с бровки - а что ему ещё остаётся делать?
  • 3'
    Ничто не предвещало быстрого гола "Интера", однако же он случился.
  • Описание гола
    2'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Эдин Джеко!
    Перишич невысоко навесил с левого фланга на ближнюю штангу, и Джеко ногой с лёта вонзил мяч в ближний угол.
  • 2'
    Высоко прессингуют римляне, но миланцы не боятся пасоваться с голкипером в своей штрафной.
  • 1'
    "Интер" сегодня играет в чёрном, а "Рома" - в белом.
  • Первый тайм начался
    Матч начался.
Где смотреть матч Интер Милан 1:0 Рома онлайн


Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Рома

Исход игры
Интер Милан
86.6% (129)
Ничья
8.7% (13)
Рома
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
76.56% (98)
Меньше
23.44% (30)
Обе команды забьют
Да
82.03% (105)
Нет
17.97% (23)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
55% (82)
1:0 Интер Милан
9.4% (14)
2:0 Интер Милан
6% (9)
3:1 Интер Милан
5.4% (8)
1:1 Ничья
4.7% (7)
3:2 Интер Милан
1.3% (2)
1:2 Рома
1.3% (2)
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