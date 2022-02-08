Случился контакт Бастони и Дзаньоло в центре поля. После этого защитнику "Интера" оказывают помощь врачи.

Покидает Бастони с поля, поддерживаемый с двух сторон. Его подбадривает Шкриньяр.

Кажется, не будет голов в первом тайме, кроме того, который уже произошёл.

42' Джеко не очень быстро побежал к чужим воротам по левому флангу, а когда понял, что ему не хватает скорости, тормознул атаку хозяев.

41' Сержиу Оливейра навесил со стандарта, и верх выиграла обороняющаяся команда, то бишь "Интер".

40' Дзаньоло упал ещё на своей половине, но судья не дал свисток, возможно, потому что контратака "Ромы" продолжилась. А завершилась она зарабатыванием штрафного впереди на правом фланге.

39' Алексис Санчес навесил из глубины со штрафного, и Смоллинг головой смахнул мяч на угловой.

38' И сразу ещё одно предупреждение у "Ромы"- для Манчини. Ударил он сзади по ноге Алексиса Санчеса.

37' Жёлтую карточку получил Дзаньоло, плечом откровенно толкнувший Бастони ещё до того, как к ним прилетел мяч.

36' Барелла разогнал атаку "Интера" сквозь ряды "Ромы" с пустотами, но лишь аута добились хозяева.

35' Быстрая атака "волкам" не удалась, а в позиционной они поделились мячом с Руем Патрисиу.

34' Снова повыигрывали верх в своей штрафной игроки "Ромы".

33' Справились римляне с подачей корнера в свою штрафную, однако после подачи Брозовича с игры будет ещё один угловой.

32' В кои-то веки "интеристы" внедрили мяч в чужую штрафную, но до удара дело не дошло - заработали хозяева угловой.

32' Карсдорп плохо обработал мяч на правом фланге, и тут как тут был Перишич, воспользовавшийся потерей соперника.

31' Джеко остановлен с фолом в середине поля.

30' Сержиу Оливейра закинул мяч со штрафного к левому углу вратарской, а Ибаньес в падении пробил головой в сетку с внешней стороны.

29' Видаль зацепил в центре поля Мхитаряна, тот упал.

28' Моуринью продемонстрировал кое-какую технику на бровке, подкинув ногой мяч, ушедший в аут.

27' Темп у игры невысокий - иной раз пешком ходят с мячом футболисты, как в РПЛ.

26' "Интер", такое ощущение, решил сыграть вторым номером, тем более после забитого гола.

25' "Рома" владеет мячом на чужой половине поля, но до ворот Хандановича далековато.

24' Не смогли "нерадзурри" организовать быструю атаку, потому как Барелла застопорился в центре поля, не увидев перспективных вариантов впереди.

24' Хозяева отошли с мячом аж в свою штрафную, где продолжили уверенно пасоваться, несмотря на угрозу потери под прессингом.

23' Нельзя так ошибаться на своей половине поля - Ибаньес, делая пас на фланг, выбил мяч за боковую.

22' С подступов к штрафной выстрелил Джеко - поверх створа получилось.

21' "Рома" показала, что не намерена быть мальчиком для битья, но "Интер" всё-таки сейчас самый сильный в Италии.

20' Оказался игрок "Ромы" в положении "вне игры".

19' Ух момент! Дзаньоло проникающим пасом был выведен на рандеву с Хандановичем, но пробил прямо во вратаря "Интера".

18' Катание мяча римскими защитниками на своей половине поля не представляет интереса.

17' Не привёл и этот - подача Мхитаряна с левого угла поля проследовала прямо в руки Хандановича.

16' Аж третий корнер подряд исполнит "Рома" - предыдущие к остроте не приводили.

15' Мхитарян прострелил, Ханданович коснулся мяча рукой, и Абрахам не сумел подстроиться под мяч - будет угловой, потому что снаряд выбил за лицевую Барелла.

14' Верх в своей штрафной выиграли гости на подаче корнера.

13' "Интер" исполнит угловой с правого края.

12' Перишичу, боровшемуся с Карсдорпом, не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до заброса к левому краю вратарской.

11' Смоллинг подтолкнул Джеко в середине поля.

10' Вратарь "Ромы" теперь поймал удар Джеко со второго этажа - на этот раз навес был с игры и с левого фланга.

9' Последовал навес со штрафного, и Шкриньяр головой отправил мяч в руки Руя Патрисиу.

9' ДꞌАмброзио заработал стандарт рядом с правой линией чужой штрафной, ожидается подача.

8' "Интеристы" взялись за дело позиционного контроля мяча.

7' Гости мелко сфолили на Видале в центре поля.

6' Барелла дальним ударом сотряс левую штангу ворот Руя Патрисиу, отскок мяча был в поле.

5' Джеко здорово отработал в обороне, отобрав мяч возле своей штрафной, а когда Эдин стал разгонять атаку хозяев, его не правил остановил Манчини.

4' Шкриньяру потребовалась медицинская помощь - на нём сфолили в центре поля.

3' Моуринью подбадривает своих подопечных с бровки - а что ему ещё остаётся делать?

3' Ничто не предвещало быстрого гола "Интера", однако же он случился.

2' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Эдин Джеко!

Перишич невысоко навесил с левого фланга на ближнюю штангу, и Джеко ногой с лёта вонзил мяч в ближний угол.

2' Высоко прессингуют римляне, но миланцы не боятся пасоваться с голкипером в своей штрафной.

1' "Интер" сегодня играет в чёрном, а "Рома" - в белом.