Италия: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
Интер Милан
Рома
21 матч
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед
38 матчей
34.2%
36.8%
29%
13 побед 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.2%
28.9%
36.9%
13 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.6%
47.4%
21%
12 побед 18 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|1
|1
|Раноккия Андреа
|1
|1
|Сенси Стефано
|1
|1
|Джеко Эдин
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|1
|1
|Шомуродов Элдор
|1
|1
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|Дзаньоло Николо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весино Матиас
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абрахам Тэмми
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0
Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0
Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Интер Милан - Рома
Исход игры
Интер Милан
87.2% (41)
Ничья
8.5% (4)
Рома
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (35)
Меньше
22.22% (10)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
66% (31)
2:0 Интер Милан
8.5% (4)
1:0 Интер Милан
6.4% (3)
1:1 Ничья
6.4% (3)
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