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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже
Рома
Прогнозы 47
Интер Милан 87.2% (41)
X 8.5% (4)
Рома 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Рома
1.60
4.40
5.42
Все Коэффициенты

История личных встреч

Интер Милан
Рома

21 матч

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед

38 матчей

34.2%
36.8%
29%
13 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.2%
28.9%
36.9%
13 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.6%
47.4%
21%
12 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:2
МКЧ
0:2
СA
0:0
СA
0:3
К
2:3
К
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
0:1
СA
5:3
СA
1:0
С
3:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
К
2:1
СA
0:4
С
2:2
К
2:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 1 1
Раноккия Андреа 1 1
Сенси Стефано 1 1
Джеко Эдин 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 1 1
Шомуродов Элдор 1 1
Кумбулла Мараш 1 1
Мхитарян Генрих 0 0
Дзаньоло Николо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весино Матиас 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрахам Тэмми 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0
Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0
Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0
1/8 финала
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
1/4 финала
0 Интер Милан
0 Рома
0 Милан
0 Лацио
0 Аталанта
0 Фиорентина
0 Ювентус
0 Сассуоло
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2022, осталось 2 дня 19 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Интер Милан 87.2% (41)
    X 8.5% (4)
    Рома 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Рома
    1.60
    4.40
    5.42
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Интер Милан - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Рома

    Исход игры
    Интер Милан
    87.2% (41)
    Ничья
    8.5% (4)
    Рома
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (35)
    Меньше
    22.22% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    66% (31)
    2:0 Интер Милан
    8.5% (4)
    1:0 Интер Милан
    6.4% (3)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
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