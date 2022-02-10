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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Аталанта
1:1
Перерыв
Фиорентина
0'
7' Желтая карточка
Де Рон Мартен
0:1
9' Пенальти
Пёнтек Кшиштоф
1:1
30' Гол
Дзаппакоста Давиде
32' Желтая карточка
Пашалич Марио
38' Желтая карточка
Роша Игор
45' Желтая карточка
Мартинес Лукас

Ход матча

7'
Де Рон Мартен
 
9'
0:1
Пёнтек Кшиштоф
30'
Дзаппакоста Давиде
(Фройлер Ремо)
1:1
32'
Пашалич Марио
 
37'
Коопмейнерс Теун
Паломино Хосе
 
38'
 
Роша Игор
45'
 
Мартинес Лукас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 148
Аталанта 87.2% (129)
X 9.5% (14)
Фиорентина 3.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Фиорентина
2.03
4.02
4.13
Все Коэффициенты
Новости
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
77
Дзаппакоста
Давиде
18
Малиновский
Руслан
10
Бога
Жереми
88
Пашалич
Марио
1
Терраччиано
Пьетро
29
Одриосола
Альваро
2
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
10
Кастровилли
Гаэтано
18
Торрейра
Лукас
14
Мале
Юссеф
22
Гонсалес
Николас
19
Пёнтек
Кшиштоф
8
Сапонара
Риккардо
Аталанта
3-4-2-1
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Аталанта
Фиорентина

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

30 матчей

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 1 0.5
Дзаппакоста Давиде 1 0.5
Меле Йоаким 1 0.5
Фройлер Ремо 0 0
Пашалич Марио 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 0.75
Венути Лоренцо 2 0.5
Пёнтек Кшиштоф 2 (1) 0.5
Мале Юссеф 1 0.25
Соттил Рикардо 1 0.25
Бираги Кристиано 1 0.25
Миленкович Никола 1 0.25
Гонсалес Николас 1 0.25
Роша Игор II 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Иконе Жонатан 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 1 0
Пашалич Марио 1 0
Коопмейнерс Теун 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дронговски Бартломей 0 1
Роша Игор II 1 0
Песселья Херман 1 0
Дункан Альфред 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Бьянко Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
3
27%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0
Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5
Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1
1/8 финала
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
1/4 финала
0 Аталанта
0 Фиорентина
0 Ювентус
0 Сассуоло
4 Милан
0 Лацио
2 Интер Милан
0 Рома
1/2 финала
?
?
0 Милан
0 Интер Милан
Финал
?
?
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!
  • Желтая карточка
    45'
    Откровенно грубо сбивал Дзаппакосту на фланге в подкате Мартинес. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой.
  • 45'
    Мягко забросил Кастровилли в штрафную на Сапонару, но тот в борьбе с Джимсити не смог пробить по воротам.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал одну минуту к времени первого тайма.
  • 44'
    Со штрафного навесил Бираги на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Кастровилли, но не дотянулся он до мяча.
  • 43'
    Одриосола в столкновении с Дзаппакостой получил повреждение. Потребуется помощь медиков футболисту.
  • 42'
    Успокоилась игра в последние минуты. Гости контролируют мяч в центре поля, но без продвижения вперед.
  • 41'
    Со штрафного навесил на ближнюю штангу Малиновский, но здесь Бога пробить не смог в борьбе против Мале.
  • Желтая карточка
    40'
    В грубейшем подкате Роша снес на фланге соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 39'
    Мягко забросил в штрафную Пашалич после сольного прохода, но на выходе забрал мяч в свои руки Терраччиано.
  • Замена
    38'
    Вынужденная замена в составе "Аталанты" произошла. Вместо травмированного Хосе Паломино на поле вышел Теун Коопмейнерс.
  • 37'
    Ушел от соперника Бога по флангу на скорости и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 36'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кастровилли. Без помощи медиков здесь не обойтись. 
  • 35'
    С левого фланга Малиновский покатил в центр штрафной на Бога, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Мартинесу.
  • Желтая карточка
    34'
    В верховой борьбе против защитника в чужой штрафной Пашалич заехал локтем по лицу Роше. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • 33'
    Диагональ исполнял Бираги с центра штрафной на ход Кастровилли, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 32'
    Накрутил соперника в чужой штрафной Бога и с острого угла пробил по воротам, но угодил точно в защитника.
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Давиде Дзаппакоста! Убежал в атаку по левой бровке Фройлер и покатил пас низом в центр на Дзаппакосту, который вторым касанием пробил точно в дальний угол. Мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку.
  • 30'
    Прорвался по флангу Пашалич и прострелил в центр штрафной, но перехватил этот пас Роши в подкате.
  • 29'
    После навеса с угла поля от Кастровилли пробил головой Бираги, но мяч оказался точно в руках Муссо.
  • Опасный момент
    28'
    Убежал в контратаку по флангу Гонсалес, сместился в штрафную и пробил точно в дальнюю девятку. Снова блестяще сыграл Муссо и спас свою команду.
  • 27'
    Диагональным пасом Мале искал в чужой штрафной Пёнтека, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 26'
    С дальней дистанции угрожал воротам соперника Малиновский после сольного прохода, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 25'
    С левого фланга Бога подавал в центр штрафной на Пашалича, но тому пробить не позволил в верховой борьбе Мартинес.
  • 24'
    Грамотно подставился в центре поля Де Рон и получил по ногам от Торрейры. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 23'
    Ворвался на скорости в штрафную соперника Бога, обыграл защитника и прострелил вдоль ворот, но на выходе забрал мяч в руки Терраччиано.
  • 22'
    Навесил с угла поля Кастровилли в центр штрафной, но здесь Паломино головой вынес снаряд за пределы поля.
  • Угловой
    21'
    Запускал пасом Одриосола по флангу Гонсалеса, но того опередил Джимсити и вынес мяч на угловой.
  • Офсайд
    20'
    Забрасывал в штрафную Кастровилли на ход Пёнтеку, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 19'
    Со штрафного навесил Малиновский на ближнюю штангу, где пробил головой Хатебур, но мяч полетел крайне неточно.
  • 18'
    В центре поля Пашалич получил сзади по ногам в подкате от Кастровилли. Штрафной удар исполнять будут бергамаски.
  • 17'
    С углового навес исполнял Малиновский в центр штрафной, но здесь выиграл верх Роша и вынес мяч головой подальше.
  • 16'
    Отдавал проникающий пас в центр с левого фланга Дзаппакоста, но Бога не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 15'
    Убегал на ворота соперника Гонсалес по флангу и пробил с линии штрафной в дальний угол, но Муссо в прыжке отбил мяч в сторону.
  • 14'
    На фланге Фройлер заехал сзади по ногам Торрейре. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фиорентины".
  • 13'
    Убегал в атаку по флангу Дзаппакоста и прострелил вдоль ворот, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 12'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Торрейра и пробил с лету, но точности этому выстрел у не хватило.
  • Угловой
    11'
    Убегал в атаку по флангу Одриосола и подал в центр штрафной, где пробил после серии рикошетов Сапонара, но мяч от ноги защитника улетел на угловой.
  • Пенальти
    9'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Кшиштоф Пёнтек! Уверенно реализовал пенальти Пёнтек, развел он голкипера и мяч по разным углам. Счет в матче открыт!
  • Желтая карточка
    8'
    Еще и желтую карточка была показана Де Рону за излишние эмоции и несогласие с решением арбитра. 
  • Пенальти!
    7'
    После просмотра эпизода на повторе судья поменял свое решение и назначил пенальти в ворота "Аталанты".
  • 6'
    В чужой штрафной получил по ногам Гонсалес в подкате от Де Рона. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 5'
    Хозяева играют сегодня в традиционных сине-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • 4'
    Сместился с фланга в центр Малиновский и пробил с дальней дистанции, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 3'
    Забросил Пашалич в штрафную на Бога, но тому добраться до мяча не позволил Мартинес в силовой борьбе.
  • 2'
    Активно начали встречу хозяева и уже даже пробил по воротам Малиновский, но немного неточно.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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Где смотреть матч Аталанта 1:1 Фиорентина онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 1:1 Фиорентина

Исход игры
Аталанта
87.2% (129)
Ничья
9.5% (14)
Фиорентина
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
76.34% (100)
Меньше
23.66% (31)
Обе команды забьют
Да
80.92% (106)
Нет
19.08% (25)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
50.7% (75)
2:0 Аталанта
10.8% (16)
3:1 Аталанта
8.8% (13)
1:0 Аталанта
4.7% (7)
1:1 Ничья
4.7% (7)
3:2 Аталанта
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Фиорентина
1.4% (2)
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