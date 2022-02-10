Со штрафного навесил Бираги на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Кастровилли, но не дотянулся он до мяча.

Судья компенсировал одну минуту к времени первого тайма.

Мягко забросил Кастровилли в штрафную на Сапонару, но тот в борьбе с Джимсити не смог пробить по воротам.

Откровенно грубо сбивал Дзаппакосту на фланге в подкате Мартинес. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой.

Судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!

43' Одриосола в столкновении с Дзаппакостой получил повреждение. Потребуется помощь медиков футболисту.

42' Успокоилась игра в последние минуты. Гости контролируют мяч в центре поля, но без продвижения вперед.

41' Со штрафного навесил на ближнюю штангу Малиновский, но здесь Бога пробить не смог в борьбе против Мале.

40' В грубейшем подкате Роша снес на фланге соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

39' Мягко забросил в штрафную Пашалич после сольного прохода, но на выходе забрал мяч в свои руки Терраччиано.

38' Вынужденная замена в составе "Аталанты" произошла. Вместо травмированного Хосе Паломино на поле вышел Теун Коопмейнерс.

37' Ушел от соперника Бога по флангу на скорости и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

36' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кастровилли. Без помощи медиков здесь не обойтись.

35' С левого фланга Малиновский покатил в центр штрафной на Бога, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Мартинесу.

34' В верховой борьбе против защитника в чужой штрафной Пашалич заехал локтем по лицу Роше. Судья показал желтую карточку нарушителю.

33' Диагональ исполнял Бираги с центра штрафной на ход Кастровилли, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

32' Накрутил соперника в чужой штрафной Бога и с острого угла пробил по воротам, но угодил точно в защитника.

31' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Давиде Дзаппакоста! Убежал в атаку по левой бровке Фройлер и покатил пас низом в центр на Дзаппакосту, который вторым касанием пробил точно в дальний угол. Мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку.

30' Прорвался по флангу Пашалич и прострелил в центр штрафной, но перехватил этот пас Роши в подкате.

29' После навеса с угла поля от Кастровилли пробил головой Бираги, но мяч оказался точно в руках Муссо.

28' Убежал в контратаку по флангу Гонсалес, сместился в штрафную и пробил точно в дальнюю девятку. Снова блестяще сыграл Муссо и спас свою команду.

27' Диагональным пасом Мале искал в чужой штрафной Пёнтека, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

26' С дальней дистанции угрожал воротам соперника Малиновский после сольного прохода, но мяч полетел рядом со штангой.

25' С левого фланга Бога подавал в центр штрафной на Пашалича, но тому пробить не позволил в верховой борьбе Мартинес.

24' Грамотно подставился в центре поля Де Рон и получил по ногам от Торрейры. Штрафной удар исполнять будут гости.

23' Ворвался на скорости в штрафную соперника Бога, обыграл защитника и прострелил вдоль ворот, но на выходе забрал мяч в руки Терраччиано.

22' Навесил с угла поля Кастровилли в центр штрафной, но здесь Паломино головой вынес снаряд за пределы поля.

21' Запускал пасом Одриосола по флангу Гонсалеса, но того опередил Джимсити и вынес мяч на угловой.

20' Забрасывал в штрафную Кастровилли на ход Пёнтеку, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

19' Со штрафного навесил Малиновский на ближнюю штангу, где пробил головой Хатебур, но мяч полетел крайне неточно.

18' В центре поля Пашалич получил сзади по ногам в подкате от Кастровилли. Штрафной удар исполнять будут бергамаски.

17' С углового навес исполнял Малиновский в центр штрафной, но здесь выиграл верх Роша и вынес мяч головой подальше.

16' Отдавал проникающий пас в центр с левого фланга Дзаппакоста, но Бога не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

15' Убегал на ворота соперника Гонсалес по флангу и пробил с линии штрафной в дальний угол, но Муссо в прыжке отбил мяч в сторону.

14' На фланге Фройлер заехал сзади по ногам Торрейре. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фиорентины".

13' Убегал в атаку по флангу Дзаппакоста и прострелил вдоль ворот, но здесь до удара дело так и не дошло.

12' Выиграл подбор у штрафной соперника Торрейра и пробил с лету, но точности этому выстрел у не хватило.

11' Убегал в атаку по флангу Одриосола и подал в центр штрафной, где пробил после серии рикошетов Сапонара, но мяч от ноги защитника улетел на угловой.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Кшиштоф Пёнтек! Уверенно реализовал пенальти Пёнтек, развел он голкипера и мяч по разным углам. Счет в матче открыт!

8' Еще и желтую карточка была показана Де Рону за излишние эмоции и несогласие с решением арбитра.

7' После просмотра эпизода на повторе судья поменял свое решение и назначил пенальти в ворота "Аталанты".

6' В чужой штрафной получил по ногам Гонсалес в подкате от Де Рона. Судья проигнорировал этот эпизод.

5' Хозяева играют сегодня в традиционных сине-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.

4' Сместился с фланга в центр Малиновский и пробил с дальней дистанции, но мяч застрял в гуще защитников.

3' Забросил Пашалич в штрафную на Бога, но тому добраться до мяча не позволил Мартинес в силовой борьбе.

2' Активно начали встречу хозяева и уже даже пробил по воротам Малиновский, но немного неточно.