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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 58
Аталанта 89.7% (52)
X 8.6% (5)
Фиорентина 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Фиорентина
1.76
4.26
4.74
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аталанта
Фиорентина

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

30 матчей

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 1 1
Меле Йоаким 1 1
Фройлер Ремо 0 0
Пашалич Марио 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 1
Венути Лоренцо 2 0.67
Мале Юссеф 1 0.33
Соттил Рикардо 1 0.33
Бираги Кристиано 1 0.33
Пёнтек Кшиштоф 1 0.33
Миленкович Никола 1 0.33
Гонсалес Николас 1 0.33
Роша Игор II 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Иконе Жонатан 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коопмейнерс Теун 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дронговски Бартломей 0 1
Песселья Херман 1 0
Дункан Альфред 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Бьянко Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
3
27%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0
Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5
Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1
1/8 финала
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
1/4 финала
0 Интер Милан
0 Рома
0 Милан
0 Лацио
0 Аталанта
0 Фиорентина
0 Ювентус
0 Сассуоло
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2022, осталось 2 дня 8 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Аталанта 89.7% (52)
    X 8.6% (5)
    Фиорентина 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Фиорентина
    1.76
    4.26
    4.74
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аталанта - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Фиорентина

    Исход игры
    Аталанта
    89.3% (50)
    Ничья
    8.9% (5)
    Фиорентина
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.63% (43)
    Меньше
    20.37% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    87.04% (47)
    Нет
    12.96% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    57.1% (32)
    3:1 Аталанта
    10.7% (6)
    2:0 Аталанта
    8.9% (5)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    3:2 Аталанта
    3.6% (2)
    1:0 Аталанта
    3.6% (2)
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    Аталанта
    Фиорентина

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