Италия: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
Аталанта
Фиорентина
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
30 матчей
23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|1
|1
|Меле Йоаким
|1
|1
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|3
|1
|Венути Лоренцо
|2
|0.67
|Мале Юссеф
|1
|0.33
|Соттил Рикардо
|1
|0.33
|Бираги Кристиано
|1
|0.33
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.33
|Миленкович Никола
|1
|0.33
|Гонсалес Николас
|1
|0.33
|Роша Игор II
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Песселья Херман
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
3
60%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
3
27%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0
Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5
Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Аталанта - Фиорентина
Исход игры
Аталанта
89.3% (50)
Ничья
8.9% (5)
Фиорентина
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
79.63% (43)
Меньше
20.37% (11)
Обе команды забьют
Да
87.04% (47)
Нет
12.96% (7)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
57.1% (32)
3:1 Аталанта
10.7% (6)
2:0 Аталанта
8.9% (5)
1:1 Ничья
7.1% (4)
3:2 Аталанта
3.6% (2)
1:0 Аталанта
3.6% (2)
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