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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже
Сассуоло
Прогнозы 146
Ювентус 93.8% (137)
X 4.1% (6)
Сассуоло 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Сассуоло
1.47
5.60
8.50
Все Коэффициенты
Новости
36
Перин
Маттиа
2
Де
Шильо
Маттиа
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
5
Мело
Артур
28
Закария
Денис
11
Куадрадо
Хуан
10
Дибала
Пауло
14
Маккенни
Уэстон
7
Влахович
Душан
56
Пеголо
Джанлука
44
Ruan
Neto
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
20
Харрауи
Абдау
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
91
Скамачча
Джанлука
Ювентус
4-2-3-1
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Ювентус
Сассуоло

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

18 матчей

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
1:3
СA
3:1
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
7:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куадрадо Хуан 1 1
Дибала Пауло 1 1
Ругани Даниэле 1 1
Мората Альваро 1 (1) 1
Локателли Мануэль 0 0
Мело Артур 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрауи Абдау 1 1
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алекс Сандро 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0
Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4
Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0
1/8 финала
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
1/4 финала
2 Аталанта
3 Фиорентина
0 Ювентус
0 Сассуоло
4 Милан
0 Лацио
2 Интер Милан
0 Рома
1/2 финала
?
?
0 Милан
0 Интер Милан
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2022, осталось 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 146
    Ювентус 93.8% (137)
    X 4.1% (6)
    Сассуоло 2.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Сассуоло
    1.47
    5.60
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Сассуоло онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло

    Исход игры
    Ювентус
    93.9% (138)
    Ничья
    4.1% (6)
    Сассуоло
    2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.77% (53)
    Меньше
    59.23% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    33.85% (44)
    Нет
    66.15% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    42.2% (62)
    2:1 Ювентус
    18.4% (27)
    1:0 Ювентус
    8.8% (13)
    3:1 Ювентус
    7.5% (11)
    3:0 Ювентус
    6.1% (9)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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