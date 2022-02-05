Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
0:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Дженоа
0'
25' Желтая карточка
Ванхесден Зиньо
35' Желтая карточка
Манчини Джанлука
69' Красная карточка
Эстигор Лео
79' Желтая карточка
Васкес Хоан
81'

Ход матча

25'
 
Ванхесден Зиньо
35'
Манчини Джанлука
 
45'
 
Эстигор Лео
Бани Маттиа
57'
 
Амири Надим
Йебоа Келвин
57'
 
Пикколи Роберто
Дестро Маттиа
57'
Афена-Гьян Феликс
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
 
57'
Эль-Шаарави Стефан
Оливейра Сержиу
 
69'
 
Эстигор Лео
71'
 
Максимович Никола
Портанова Маноло
71'
 
Мелегони Филиппо
Экубан Калеб
71'
Верету Жордан
Карсдорп Рик
 
79'
 
Васкес Хоан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 143
Рома 98.6% (141)
X 1.4% (2)
Дженоа 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Дженоа
1.66
5.20
8.89
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
27
Оливейра
Сержиу
4
Кристанте
Бриан
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
77
Мхитарян
Генрих
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
3
Ванхесден
Зиньо
15
Васкес
Хоан
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
90
Портанова
Маноло
45
Йебоа
Келвин
23
Дестро
Маттиа
Рома
3-4-1-2
Дженоа
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Дженоа

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

142.9%
0 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

72.4%
10.3%
17.3%
21 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

48.3%
48.3%
3.4%
14 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:3
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
3:2
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 10 0.42
Пеллегрини Лоренцо 6 0.25
Верету Жордан 4 (1) 0.17
Мхитарян Генрих 3 0.13
Ибаньес Рожер 3 0.13
Шомуродов Элдор 2 0.08
Дзаньоло Николо 2 0.08
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.08
Смоллинг Крис 2 0.08
Эль-Шаарави Стефан 2 0.08
Афена-Гьян Феликс 2 0.08
Кристанте Бриан 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 8 0.33
Кришито Доменико 5 (5) 0.21
Фарес Мохамед 2 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.04
Кайседо Фелипе 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Экубан Калеб 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 10 1
Дзаньоло Николо 8 1
Карсдорп Рик 6 1
Верету Жордан 6 0
Кристанте Бриан 6 0
Абрахам Тэмми 6 0
Ибаньес Рожер 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Афена-Гьян Феликс 3 1
Калафьори Рикардо 3 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Васкес Хоан 5 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Ровелла Николо 3 0
Портанова Маноло 3 0
Каллон Яя 3 0
Бадель Милан 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Эстигор Лео 0 1
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
12%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
3
18%
6
46%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
8%
5
19%
1-15
3
25%
1
4%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
6
23%
61-75
2
17%
6
23%
76-90

Забито

23
9
12 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 0
14 Не забивали 18
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
9
39%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
5
22%
6
67%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
3
17%
4
24%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
1
6%
5
29%
29%
76-90

Забито

40
22
20 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 3
4 Не забивали 11
3
8%
2
9%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
14
35%
0
0%
31-45
6
15%
2
9%
46-60
6
15%
5
23%
61-75
8
20%
12
55%
76-90

Пропущено

30
43
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 18
4
13%
9
21%
1-15
6
20%
3
7%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
8
27%
7
16%
46-60
7
23%
7
16%
61-75
3
10%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4
Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1
Дженоа
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1
Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 16 5 1 53 - 17 53
2. Наполи Заявка 23 15 4 4 43 - 16 49
3. Милан Заявка 23 15 4 4 47 - 25 49
4. Аталанта Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5. Ювентус Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Рома 0:0 Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
7. Лацио Заявка 23 10 6 7 46 - 39 36
8. Фиорентина Заявка 22 11 3 8 41 - 30 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Сассуоло Заявка 23 7 8 8 39 - 38 29
12. Эмполи Заявка 23 8 5 10 37 - 47 29
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 23 5 5 13 29 - 41 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 23 3 8 12 22 - 44 17
19. Дженоа 0:0 Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома 0:0 Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
15. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Дженоа 0:0 Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 11 4 4 3 24 - 19 16
8. Рома 0:0 Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
9. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа 0:0 Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Рома 98.6% (141)
X 1.4% (2)
Дженоа 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Дженоа
1.66
5.20
8.89
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Где смотреть матч Рома 0:0 Дженоа онлайн


Прогнозы на матч Рома 0:0 Дженоа

Исход игры
Рома
98.6% (141)
Ничья
1.4% (2)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (53)
Меньше
59.85% (79)
Обе команды забьют
Да
31.06% (41)
Нет
68.94% (91)
Популярный счёт
2:0 Рома
51% (73)
2:1 Рома
14% (20)
3:1 Рома
14% (20)
3:0 Рома
6.3% (9)
1:0 Рома
3.5% (5)
4:0 Рома
1.4% (2)
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