Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Эстигор Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Рома вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Мхитарян Генрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ибаньес Рожер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Дженоа

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Сальваторе Сиригу отбил мяч на угловой после удара Мхитарян Генрих из штрафной площади.

40' Удар от ворот произведет Дженоа

40' Оливейра Сержиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Рома

36' Йебоа Келвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Бани Маттиа имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

36' Плохо сыграл Смоллинг Крис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Портанова Маноло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Манчини Джанлука получил желтую карточку от судьи

35' Отличные скиллы показывает Дзаньоло Николо , обводя своих соперников

34' Оливейра Сержиу бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

33' Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Оливейра Сержиу из команды Рома направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ванхесден Зиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Рома выполняет удар от ворот.

28' Игрок Портанова Маноло из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Оливейра Сержиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Ванхесден Зиньо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

23' Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Дженоа

22' Дзаньоло Николо из команды Рома наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

22' Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ванхесден Зиньо из команды Дженоа

15' Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хорошую попытку сделал Ванхесден Зиньо . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Экубан Калеб нанес удар головой, но Руй Патрисиу перевел мяч на угловой!

14' Портанова Маноло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Игрок Абрахам Тэмми из команды Рома неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе

10' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Смоллинг Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Дженоа

8' Отличный пас сделал Мэйтленд-Найлс Эйнсли из команды Рома . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

6' Рома выполняет удар от ворот.

5' Стураро Стефано из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

4' Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Абрахам Тэмми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Смоллинг Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Дженоа начинает с центра поля