Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Стадио Олимпико
25' Желтая карточкаВанхесден Зиньо
35' Желтая карточкаМанчини Джанлука
69' Красная карточкаЭстигор Лео
79' Желтая карточкаВаскес Хоан
Ход матча
25'
35'
69'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
13
Бани
Маттиа
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
45
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
20 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Йебоа КелвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рома
Дженоа
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
142.9%
0 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
29 матчей
72.4%
10.3%
17.3%
21 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
48.3%
48.3%
3.4%
14 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|10
|0.42
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0.25
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.17
|Мхитарян Генрих
|3
|0.13
|Ибаньес Рожер
|3
|0.13
|Шомуродов Элдор
|2
|0.08
|Дзаньоло Николо
|2
|0.08
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.08
|Смоллинг Крис
|2
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.08
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.04
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|8
|0.33
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.21
|Фарес Мохамед
|2
|0.08
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Кайседо Фелипе
|1
|0.04
|Васкес Хоан
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Бьянки Флавио
|1
|0.04
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Экубан Калеб
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|10
|1
|Дзаньоло Николо
|8
|1
|Карсдорп Рик
|6
|1
|Верету Жордан
|6
|0
|Кристанте Бриан
|6
|0
|Абрахам Тэмми
|6
|0
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Афена-Гьян Феликс
|3
|1
|Калафьори Рикардо
|3
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Васкес Хоан
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Эстигор Лео
|0
|1
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
12%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
3
18%
6
46%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
8%
5
19%
1-15
3
25%
1
4%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
6
23%
61-75
2
17%
6
23%
76-90
Забито
23
9
12 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 0
14 Не забивали 18
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
9
39%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
5
22%
6
67%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
3
17%
4
24%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
1
6%
5
29%
29%
76-90
Забито
40
22
20 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 3
4 Не забивали 11
3
8%
2
9%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
14
35%
0
0%
31-45
6
15%
2
9%
46-60
6
15%
5
23%
61-75
8
20%
12
55%
76-90
Пропущено
30
43
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 18
4
13%
9
21%
1-15
6
20%
3
7%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
8
27%
7
16%
46-60
7
23%
7
16%
61-75
3
10%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4
Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1
Дженоа
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1
Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 17
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 16
|49
|3.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 25
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|34 - 21
|42
|6.
|Рома
|0:0 Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|7.
|Лацио
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|46 - 39
|36
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|41 - 30
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 21
|32
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|39 - 38
|29
|12.
|Эмполи
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|37 - 47
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 41
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 40
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|22 - 44
|17
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Рома
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|24 - 19
|16
|8.
|Рома
|0:0 Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома 0:0 Дженоа
Исход игры
Рома
98.6% (141)
Ничья
1.4% (2)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (53)
Меньше
59.85% (79)
Обе команды забьют
Да
31.06% (41)
Нет
68.94% (91)
Популярный счёт
2:0 Рома
51% (73)
2:1 Рома
14% (20)
3:1 Рома
14% (20)
3:0 Рома
6.3% (9)
1:0 Рома
3.5% (5)
4:0 Рома
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!