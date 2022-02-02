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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Дженоа
Прогнозы 56
Рома 98.2% (55)
X 1.8% (1)
Дженоа 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Дженоа
1.39
5.60
9.93
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Рома
Дженоа

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

142.9%
0 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

72.4%
10.3%
17.3%
21 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

48.3%
48.3%
3.4%
14 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:3
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
3:2
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 10 0.43
Пеллегрини Лоренцо 6 0.26
Верету Жордан 4 (1) 0.17
Мхитарян Генрих 3 0.13
Ибаньес Рожер 3 0.13
Шомуродов Элдор 2 0.09
Дзаньоло Николо 2 0.09
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.09
Смоллинг Крис 2 0.09
Эль-Шаарави Стефан 2 0.09
Афена-Гьян Феликс 2 0.09
Кристанте Бриан 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 8 0.35
Кришито Доменико 5 (5) 0.22
Фарес Мохамед 2 0.09
Камбьясо Андреа 1 0.04
Кайседо Фелипе 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Экубан Калеб 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 9 1
Дзаньоло Николо 8 1
Карсдорп Рик 6 1
Верету Жордан 6 0
Кристанте Бриан 6 0
Абрахам Тэмми 6 0
Ибаньес Рожер 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Афена-Гьян Феликс 3 1
Калафьори Рикардо 3 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Васкес Хоан 5 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ровелла Николо 3 0
Портанова Маноло 3 0
Каллон Яя 3 0
Бадель Милан 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
2
12%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
3
18%
6
46%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
8%
5
19%
1-15
3
25%
1
4%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
6
23%
61-75
2
17%
6
23%
76-90

Забито

23
9
12 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 0
14 Не забивали 18
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
9
39%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
5
22%
6
67%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
3
17%
4
24%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
1
6%
5
29%
29%
76-90

Забито

40
22
20 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 3
4 Не забивали 11
3
8%
2
9%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
14
35%
0
0%
31-45
6
15%
2
9%
46-60
6
15%
5
23%
61-75
8
20%
12
55%
76-90

Пропущено

30
43
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 18
4
13%
9
21%
1-15
6
20%
3
7%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
8
27%
7
16%
46-60
7
23%
7
16%
61-75
3
10%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4
Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1
Дженоа
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1
Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 16 5 1 53 - 17 53
2. Наполи Заявка 23 15 4 4 43 - 16 49
3. Милан Заявка 23 15 4 4 47 - 25 49
4. Аталанта Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5. Ювентус Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Рома Заявка 23 12 2 9 40 - 30 38
7. Лацио Заявка 23 10 6 7 46 - 39 36
8. Фиорентина Заявка 22 11 3 8 41 - 30 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Сассуоло Заявка 23 7 8 8 39 - 38 29
12. Эмполи Заявка 23 8 5 10 37 - 47 29
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 23 5 5 13 29 - 41 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 23 3 8 12 22 - 44 17
19. Дженоа Заявка 23 1 10 12 20 - 45 13
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
5. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
15. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 11 4 4 3 24 - 19 16
8. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
9. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 40 минут.

    Главный судья: Абиссо Росарио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Рома 98.2% (55)
    X 1.8% (1)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Дженоа
    1.39
    5.60
    9.93
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Где смотреть матч Рома - Дженоа онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Дженоа

    Исход игры
    Рома
    98.2% (55)
    Ничья
    1.8% (1)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (21)
    Меньше
    60.38% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    28.3% (15)
    Нет
    71.7% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    51.8% (29)
    2:1 Рома
    14.3% (8)
    3:0 Рома
    10.7% (6)
    3:1 Рома
    10.7% (6)
    1:0 Рома
    5.4% (3)
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    Дженоа

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