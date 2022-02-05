Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Сан-Сиро
21' Желтая карточкаРоманьоли Алессио
1:0
39' ГолПеришич Иван
Ход матча
39'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
14
Перишич
Иван
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Интер Милан
Милан
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
40 матчей
52.5%
17.5%
30%
21 победа 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
12 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|11 (3)
|0.48
|Джеко Эдин
|9
|0.39
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.26
|Корреа Хоакин
|4
|0.17
|Перишич Иван
|4 (1)
|0.17
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.13
|Шкриньяр Милан
|3
|0.13
|Барелла Николо
|2
|0.09
|Санчес Алексис
|2
|0.09
|Димарко Федерико
|2
|0.09
|Гальярдини Роберто
|2
|0.09
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.04
|Весино Матиас
|1
|0.04
|Брозович Марсело
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|8
|0.33
|Леау Рафаэл
|6
|0.25
|Жиру Оливье
|5 (2)
|0.21
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.21
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.17
|Диас Браим
|3
|0.13
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.13
|Калабрия Давиде
|2
|0.08
|Тонали Сандро
|2
|0.08
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Ребич Анте
|1
|0.04
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.04
|Флоренци Алессандро
|1
|0.04
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|Мальдини Даниэль
|1
|0.04
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Брозович Марсело
|4
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Де Врей Стефан
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|5
|1
|Тонали Сандро
|5
|0
|Романьоли Алессио
|2
|1
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Калюлю Пьер
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
27
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
4
14%
5
19%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
9
31%
5
19%
61-75
2
7%
6
22%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
7
50%
76-90
Забито
25
19
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
4
16%
4
21%
1-15
3
12%
5
26%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
7
28%
3
16%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
13%
4
33%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
54
46
26 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 16
1 Не забивали 3
8
15%
9
20%
1-15
9
17%
7
15%
16-30
9
17%
8
17%
31-45
9
17%
6
13%
46-60
10
19%
7
15%
61-75
9
17%
9
20%
76-90
Пропущено
16
26
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 15
1
6%
6
23%
1-15
5
31%
5
19%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
31%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1
Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3
Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|23
|17
|5
|1
|54 - 17
|56
|2.
|Наполи
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 16
|49
|3.
|Милан
|0:1 Заявка
|24
|15
|4
|5
|47 - 26
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|34 - 21
|42
|6.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|7.
|Лацио
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|46 - 39
|36
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|41 - 30
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 21
|32
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|39 - 38
|29
|12.
|Эмполи
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|37 - 47
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 41
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 40
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|22 - 44
|17
|19.
|Дженоа
|Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 8
|32
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Милан
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 15
|26
|3.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|24 - 19
|16
|8.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Милан
Исход игры
Интер Милан
60.4% (102)
Ничья
29.6% (50)
Милан
10.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
68.94% (91)
Меньше
31.06% (41)
Обе команды забьют
Да
90.15% (119)
Нет
9.85% (13)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
39.1% (66)
1:1 Ничья
16.6% (28)
2:2 Ничья
5.9% (10)
1:0 Интер Милан
5.3% (9)
1:2 Милан
4.1% (7)
3:2 Интер Милан
3% (5)
2:0 Интер Милан
1.8% (3)
3:1 Интер Милан
1.8% (3)
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