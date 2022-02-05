Прострелил низом Леау во вратарскую, где после серии рикошетов мяч едва не влетел в нижний угол, но прошел рядом со штангой.

Выиграл верх в чужой штрафной Жиру и головой скинул на Леау, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Бастони.

Сместился на скорости вдоль линии штрафной Мартинес и пробил в дальний угол, но на угловой в прыжке смог перевести Меньян.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Иван Перишич! С углового навесил Барелла на дальнюю штангу, где бросили совсем одного Перишича, который с лету пробил точно в дальний нижний угол, не оставив ни единого шанса голкиперу.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Беннасер на ход Жиру, но тому не удалось догнать сферу в пределах поля.

36' Сместился с фланга в центр Леау и скинул под удар Тонали, но в красивом прыжке спас свою команду Ханданович.

35' Потерял мяч на фланге Перишич и вынужден был сбивать соперника. Мог судья показать желтую карточку, но пожалел нарушителя.

34' Накрутил соперника на фланге Перишич и подал на дальнюю штангу, но здесь удар Джеко заблокировали защитники.

33' Отобрал мяч в центре поля Кесси и тут же забросил на ход Леау, но тому пробить в борьбе с Бастони не удалось.

32' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Тонали на ход Жиру, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Хандановича.

30' Тонкий пас исполнял в штрафную соперника Брозович на ход Дюмфрису, который пробил в дальний угол, но Меньян в красивом прыжке спас свою команду.

29' Прорвался по флангу Мартинес, сместился в центр и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

28' После скидки от Лаутаро пробивал в дальний угол Барелла, но мяч свалился с ноги и отправился далеко на трибуну.

27' Барелла прорвался по правому флангу и покатил в центр на Джеко, который упал в борьбе с Кесси, но судья не стал останавливать игру.

26' Пробивал головой Дюмфрис после навеса от Перишича, но мяч полетел далеко от ближней штанги.

25' С угла поля навесил Барелла в центр штрафной, где выиграл верх Калабрия и вынес сферу в центр поля.

24' Барелла проникающий пас в штрафную исполнял на ход Лаутаро, но того опередил Калюлю и вынес сферу в подкате.

23' Сзади по ногам сопернику заехал Романьоли в подкате в центре поля. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

22' С дальней дистанции пробивал по воротам Салемакерс, но на пути мяча оказался защитник.

21' Тонко отдавал Барелла в штрафную на ход Джеко, но того не пустил к мячу Романьоли, оттеснив оппонента корпусом.

20' Сместился с правого фланга в штрафную Дюмфрис, но напоролся на Кесси, который в подкате отобрал мяч.

19' По флангу Дюмфрис отдавал на ход Джеко, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

18' Теперь уже Брозович на фланге заехал по ногам в подкате Жиру. Штрафной удар исполнять будут гости.

17' Со штрафного Брозович подавал на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

16' Теперь уже Дюмфрис получил по ногам в подкате от Романьоли. Штрафной удар исполнять будут "змеи".

15' Со штрафного подавал Чалханоглу на дальнюю штангу, но вышел из ворот Меньян и забрал мяч в свои руки.

14' На фланге Чалханоглу получил по ногам от Беннасера. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

13' С дальней дистанции решился пробить по воротам Брозович. Мяч рикошетом от спины Калюлю едва не залетел в дальний угол, но Меньян смог спасти свою команду.

12' Снова прорвался по флангу Перишич и подал в центр штрафной, но здесь вынес сферу подальше Эрнандес.

11' Убежал на скорости по левому флангу Перишич и подал на дальнюю штангу, где Дюмфрис головой отправил снаряд в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

10' Салемакерс ушел от соперника по флангу и отдал вперед на Жиру, но перехватил этот пас в последний момент Де Врей.

9' Дальний заброс исполнял Тонали в штрафную на Жиру, но тому пробить головой в борьбе против Бастони не удалось.

8' В центре поля подставился грамотно Беннасер и заработал для своей команды важный штрафной удар.

7' По флангу забрасывал Эрнандес на ход Леау, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

6' С угла поля навесил Эрнандес в центр штрафной, но вышел из ворот Ханданови и забрал мяч в свои руки.

5' Со штрафного навесил Тонали на ближнюю штангу. где пробил головой Жиру, но мяч упал на сетку с внешней стороны.

4' По флангу прорывался на скорости Дюмфрис, но его прострел в штрафную так и не нашел адресата.

3' С правого фланга навесил Дюмфрис в центр штрафной, но здесь Романьоли выиграл верх и головой вынес мяч подальше.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-синих цветах, гости выбрали себе красно-бело-черный комплект формы.