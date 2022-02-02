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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Милан
Прогнозы 55
Интер Милан 67.3% (37)
X 25.5% (14)
Милан 7.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Милан
1.87
3.96
4.67
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Интер Милан
Милан

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

40 матчей

52.5%
17.5%
30%
21 победа 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
12 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.5
Джеко Эдин 9 0.41
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.27
Корреа Хоакин 4 0.18
Перишич Иван 4 (1) 0.18
Дюмфрис Дензел 3 0.14
Шкриньяр Милан 3 0.14
Барелла Николо 2 0.09
Санчес Алексис 2 0.09
Димарко Федерико 2 0.09
Гальярдини Роберто 2 0.09
Бастони Алессандро 1 0.05
Видаль Артуро 1 0.05
Дармиан Маттео 1 0.05
Д'Амброзио Данило 1 0.05
Весино Матиас 1 0.05
Брозович Марсело 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 8 0.35
Леау Рафаэл 6 0.26
Жиру Оливье 5 (2) 0.22
Кесси Франк 5 (2) 0.22
Тео Эрнандес 4 (1) 0.17
Диас Браим 3 0.13
Мессьяс Жуниор 3 0.13
Калабрия Давиде 2 0.09
Тонали Сандро 2 0.09
Салемакерс Алексис 1 0.04
Ребич Анте 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Флоренци Алессандро 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 6 0
Барелла Николо 6 0
Брозович Марсело 4 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Де Врей Стефан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 1
Тонали Сандро 5 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Крунич Раде 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
27
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
4
14%
5
19%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
9
31%
5
19%
61-75
2
7%
6
22%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
7
50%
76-90

Забито

25
19
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
4
16%
4
21%
1-15
3
12%
5
26%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
7
28%
3
16%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
13%
4
33%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

54
46
26 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 16
1 Не забивали 3
8
15%
9
20%
1-15
9
17%
7
15%
16-30
9
17%
8
17%
31-45
9
17%
6
13%
46-60
10
19%
7
15%
61-75
9
17%
9
20%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 15
1
6%
6
23%
1-15
5
31%
5
19%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
31%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1
Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3
Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 16 5 1 53 - 17 53
2. Наполи Заявка 23 15 4 4 43 - 16 49
3. Милан Заявка 23 15 4 4 47 - 25 49
4. Аталанта Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5. Ювентус Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Рома Заявка 23 12 2 9 40 - 30 38
7. Лацио Заявка 23 10 6 7 46 - 39 36
8. Фиорентина Заявка 22 11 3 8 41 - 30 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Сассуоло Заявка 23 7 8 8 39 - 38 29
12. Эмполи Заявка 23 8 5 10 37 - 47 29
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 23 5 5 13 29 - 41 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 23 3 8 12 22 - 44 17
19. Дженоа Заявка 23 1 10 12 20 - 45 13
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
4. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
5. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
15. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 11 4 4 3 24 - 19 16
8. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
9. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 40 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Интер Милан 67.3% (37)
    X 25.5% (14)
    Милан 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Милан
    1.87
    3.96
    4.67
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Интер Милан - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Милан

    Исход игры
    Интер Милан
    67.3% (37)
    Ничья
    25.5% (14)
    Милан
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.55% (37)
    Меньше
    27.45% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    90.2% (46)
    Нет
    9.8% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    49.1% (27)
    1:1 Ничья
    16.4% (9)
    1:0 Интер Милан
    9.1% (5)
    2:2 Ничья
    9.1% (5)
    1:2 Милан
    5.5% (3)
    3:2 Интер Милан
    3.6% (2)
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