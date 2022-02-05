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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Лацио
Прогнозы 139
Фиорентина 25.9% (36)
X 47.5% (66)
Лацио 26.6% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Лацио
2.53
3.50
3.24
Все Коэффициенты
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
55
Настасич
Матия
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
18
Торрейра
Лукас
32
Дункан
Альфред
7
Кальехон
Хосе
9
Кабрал
Артур
33
Соттил
Рикардо
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
4
Патрик
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Фиорентина
4-3-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Лацио

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

33 матча

27.3%
15.2%
57.5%
9 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:4
К
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
К
1:2
К
2:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.77
Бираги Кристиано 4 (1) 0.18
Бонавентура Джакомо 3 0.14
Соттил Рикардо 3 0.14
Гонсалес Николас 2 0.09
Сапонара Риккардо 2 0.09
Торрейра Лукас 2 0.09
Мале Юссеф 2 0.09
Кальехон Хосе 1 0.05
Дункан Альфред 1 0.05
Кастровилли Гаэтано 1 0.05
Одриосола Альваро 1 0.05
Мартинес Лукас II 1 0.05
Миленкович Никола 1 0.05
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 17 (3) 0.74
Милинкович-Савич Сергей 7 0.3
Педро Родригес 7 0.3
Альберто Луис 3 0.13
Андерсон Фелипе 3 0.13
Ачерби Франческо 3 0.13
Дзакканьи Маттиа 2 0.09
Лаццари Мануэль 2 0.09
Катальди Данило 1 0.04
Хюсай Эльсейд 1 0.04
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 7 0
Миленкович Никола 5 1
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Соттил Рикардо 2 1
Амрабат Софьян 3 0
Торрейра Лукас 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Гонсалес Николас 1 1
Итальяно Виченцо 2 0
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Катальди Данило 5 0
Патрик 3 1
Альберто Луис 4 0
Марушич Адам 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Педро Родригес 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Раду Стефан 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
18
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
7%
6
33%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
9
30%
4
22%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
2
11%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
9%
4
17%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
6
26%
61-75
2
18%
5
22%
76-90

Забито

12
28
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
4
14%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
17%
6
21%
31-45
5
42%
4
14%
46-60
2
17%
6
21%
61-75
2
17%
7
25%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
4
25%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
33%
3
19%
76-90

Забито

42
46
18 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
2
5%
10
22%
1-15
5
12%
3
7%
16-30
11
26%
10
22%
31-45
10
24%
6
13%
46-60
7
17%
8
17%
61-75
7
17%
9
20%
76-90

Пропущено

29
39
11 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
1
3%
8
21%
1-15
4
14%
7
18%
16-30
6
21%
6
15%
31-45
6
21%
1
3%
46-60
4
14%
9
23%
61-75
8
28%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0
Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Лацио
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1
Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
3. Наполи Заявка 23 15 4 4 43 - 16 49
4. Аталанта Заявка 22 12 7 3 44 - 26 43
5. Ювентус Заявка 23 12 6 5 34 - 21 42
6. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
7. Лацио Заявка 23 10 6 7 46 - 39 36
8. Фиорентина Заявка 22 11 3 8 41 - 30 36
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 22 9 5 8 30 - 21 32
11. Сассуоло Заявка 23 7 8 8 39 - 38 29
12. Эмполи Заявка 23 8 5 10 37 - 47 29
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 23 7 4 12 24 - 42 25
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 23 5 5 13 29 - 41 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 23 3 8 12 22 - 44 17
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 21 3 2 16 14 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
7. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
15. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
16. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
17. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 11 4 4 3 24 - 19 16
8. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
9. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
12. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
19. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добрый вечер поклонникам "Фиорентины", "Лацио" и в целом итальянского футбола! В 24-м туре Серии А "Фиорентина" сыграет на "Артемио Франки" с "Лацио". Освещать этот матч путём текстовой трансляции на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2022, осталось 6 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 139
Фиорентина 25.9% (36)
X 47.5% (66)
Лацио 26.6% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Лацио
2.53
3.50
3.24
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Фиорентина - Лацио онлайн


Прогнозы на матч Фиорентина - Лацио

Исход игры
Фиорентина
25.9% (35)
Ничья
47.4% (64)
Лацио
26.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
49.21% (62)
Меньше
50.79% (64)
Обе команды забьют
Да
87.3% (110)
Нет
12.7% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (49)
1:2 Лацио
19.3% (26)
2:1 Фиорентина
14.1% (19)
1:0 Фиорентина
7.4% (10)
2:2 Ничья
6.7% (9)
0:1 Лацио
2.2% (3)
2:3 Лацио
1.5% (2)
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Фиорентина
Лацио

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