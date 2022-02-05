Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Артемио Франки
4
Патрик
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Лацио
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
33 матча
27.3%
15.2%
57.5%
9 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.77
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.18
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.14
|Соттил Рикардо
|3
|0.14
|Гонсалес Николас
|2
|0.09
|Сапонара Риккардо
|2
|0.09
|Торрейра Лукас
|2
|0.09
|Мале Юссеф
|2
|0.09
|Кальехон Хосе
|1
|0.05
|Дункан Альфред
|1
|0.05
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.05
|Одриосола Альваро
|1
|0.05
|Мартинес Лукас II
|1
|0.05
|Миленкович Никола
|1
|0.05
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|17 (3)
|0.74
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.3
|Педро Родригес
|7
|0.3
|Альберто Луис
|3
|0.13
|Андерсон Фелипе
|3
|0.13
|Ачерби Франческо
|3
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.09
|Лаццари Мануэль
|2
|0.09
|Катальди Данило
|1
|0.04
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.04
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Миленкович Никола
|5
|1
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Соттил Рикардо
|2
|1
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Торрейра Лукас
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Катальди Данило
|5
|0
|Патрик
|3
|1
|Альберто Луис
|4
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Педро Родригес
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
18
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
7%
6
33%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
9
30%
4
22%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
2
11%
76-90
Пропущено
11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
9%
4
17%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
6
26%
61-75
2
18%
5
22%
76-90
Забито
12
28
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
4
14%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
2
17%
6
21%
31-45
5
42%
4
14%
46-60
2
17%
6
21%
61-75
2
17%
7
25%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
4
25%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
33%
3
19%
76-90
Забито
42
46
18 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
2
5%
10
22%
1-15
5
12%
3
7%
16-30
11
26%
10
22%
31-45
10
24%
6
13%
46-60
7
17%
8
17%
61-75
7
17%
9
20%
76-90
Пропущено
29
39
11 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
1
3%
8
21%
1-15
4
14%
7
18%
16-30
6
21%
6
15%
31-45
6
21%
1
3%
46-60
4
14%
9
23%
61-75
8
28%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0
Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Лацио
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1
Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|54 - 19
|53
|2.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|49 - 26
|52
|3.
|Наполи
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 16
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 26
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|34 - 21
|42
|6.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|7.
|Лацио
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|46 - 39
|36
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|41 - 30
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 21
|32
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|39 - 38
|29
|12.
|Эмполи
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|37 - 47
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|24 - 42
|25
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|16.
|Сампдория
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 41
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 40
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|22 - 44
|17
|19.
|Дженоа
|Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|14 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|16.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|24 - 19
|16
|8.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Лацио
Исход игры
Фиорентина
25.9% (35)
Ничья
47.4% (64)
Лацио
26.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
49.21% (62)
Меньше
50.79% (64)
Обе команды забьют
Да
87.3% (110)
Нет
12.7% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (49)
1:2 Лацио
19.3% (26)
2:1 Фиорентина
14.1% (19)
1:0 Фиорентина
7.4% (10)
2:2 Ничья
6.7% (9)
0:1 Лацио
2.2% (3)
2:3 Лацио
1.5% (2)
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