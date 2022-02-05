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Добрый вечер поклонникам "Фиорентины", "Лацио" и в целом итальянского футбола! В 24-м туре Серии А "Фиорентина" сыграет на "Артемио Франки" с "Лацио". Освещать этот матч путём текстовой трансляции на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.