VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Муссе Ли пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

46' Удар от ворот произведет Специя

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Рибери Франк из команды Салернитана сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

44' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

43' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Матч остановлен

41' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

41' Игрок Муссе Ли из команды Салернитана неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Маджоре Джулио из команды Специя делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

40' Игрок Гьяси Эммануэль из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

40' Сала Джакопо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Рибери Франк из команды Салернитана направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

37' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Фасио Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Игрок Манай Рей из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Муссе Ли получает желтую карточку за игру рукой

30' Г О О О О О Л - Верде Даниэле из команды Специя забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Луиджи Сепе прыгнул не в ту сторону.

30' После проверки VAR судья изменил решение - Специя пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Салернитана

20' Маджоре Джулио из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

20' Плохо сыграл Фасио Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Салернитана

16' Г О О О О Л - Верди Симоне правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

14' Удар от ворот произведет Салернитана

14' Верде Даниэле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Салернитана выполняет удар от ворот.

12' Команда Специя сравняла счет! Игра продолжается!

12' Г О О О О О Л - Манай Рей из команды Специя забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Луиджи Сепе прыгнул не в ту сторону.

11' После проверки VAR судья изменил решение - Специя пробьет пенальти!

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Дрэгушин Раду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Эрлич Мартин из команды Специя сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Верде Даниэле пробил со штрафного прямо в стенку

6' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Салернитана выполняет удар от ворот.

5' Игрок Манай Рей из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Г О О О О Л - Верди Симоне правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

1' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Салернитана начинает с центра поля