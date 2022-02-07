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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
2:2
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
1:0
3' Гол
Верди Симоне
1:1
12' Пенальти
Манай Рей
15' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
2:1
16' Гол
Верди Симоне
2:2
30' Пенальти
Верде Даниэле
31' Желтая карточка
Муссе Ли
53' Желтая карточка
Фасио Федерико
88' Желтая карточка
Кивиор Якуб
90' Желтая карточка
Радованович Иван
90' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
90'+5

Ход матча

3'
Верди Симоне
1:0
12'
1:1
Манай Рей
15'
 
Амьен-Аду Кельвен
16'
Верди Симоне
2:1
30'
2:2
Верде Даниэле
31'
Муссе Ли
 
46'
Джурич Милан
Муссе Ли
 
53'
Фасио Федерико
 
65'
Перотти Диего
Кастанос Григорис
 
65'
Бохинен Эмиль
Верди Симоне
 
68'
 
Нгиамба Орельен
Сала Джакопо
68'
 
Агудело Кевин
Верде Даниэле
76'
Mikael
Рибери Франк
 
76'
 
Нзола М'Бала
Манай Рей
81'
Дьомбер Норберт
Маццокки Паскуале
 
88'
 
Кивиор Якуб
90'
Радованович Иван
 
90'
 
Нгиамба Орельен

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 145
Салернитана 13.8% (20)
X 35.2% (51)
Специя 51% (74)
-1
выиграет Салернитана, со счетом 1:0
Думаю тут тотал меньше полтора однозначно...и всё идёт к тому что Салернитана выиграет
Германёк #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
55
Сепе
Луиджи
30
Маццокки
Паскуале
25
Дрэгушин
Раду
17
Фасио
Федерико
19
Раньери
Лука
18
Кулибали
Лассана
16
Радованович
Иван
20
Кастанос
Григорис
10
Верди
Симоне
7
Рибери
Франк
99
Муссе
Ли
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
14
Кивиор
Якуб
7
Сала
Джакопо
11
Гьяси
Эммануэль
25
Маджоре
Джулио
10
Верде
Даниэле
9
Манай
Рей
Салернитана
4-3-2-1
Специя
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Специя

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:1
К
2:0
СB
0:2
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 4 (1) 0.18
Верди Симоне 2 0.09
Кулибали Мамаду 2 0.09
Джурич Милан II 2 (1) 0.09
Сими Нванкво 1 0.05
Кастанос Григорис 1 0.05
Скьявоне Андреа 1 0.05
Гондо Седрик 1 0.05
Раньери Лука 1 0.05
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Цортеа Надир 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (1) 0.21
Гьяси Эммануэль 4 0.17
Бастони Симоне 3 0.13
Нзола М'Бала 2 0.08
Манай Рей 2 (1) 0.08
Коваленко Виктор 1 0.04
Агудело Кевин 1 0.04
Бурабия Мехди 1 0.04
Сала Джакопо 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Стрелец Давид 1 0.04
Антист Жанис 1 0.04
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Раньери Лука 5 0
Оби Джоэл 4 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Джурич Милан II 2 0
Рибери Франк 1 0
Фасио Федерико 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Муссе Ли 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 7 0
Амьен-Аду Кельвен 4 1
Николау Димитрис 5 0
Маджоре Джулио 5 0
Бастони Симоне 3 1
Манай Рей 4 0
Кивиор Якуб 4 0
Сала Джакопо 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Агудело Кевин 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Проведель Иван 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Зут Йерун 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
25%
7
50%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Пропущено

25
30
13 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
7
28%
6
20%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
3
12%
9
30%
31-45
4
16%
4
13%
46-60
5
20%
6
20%
61-75
3
12%
3
10%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

26
15
9 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
5
19%
5
33%
61-75
6
23%
5
33%
76-90

Забито

17
25
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
2
12%
7
28%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
4
24%
3
12%
61-75
3
18%
7
28%
76-90

Пропущено

51
45
22 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
9
18%
6
13%
1-15
5
10%
3
7%
16-30
8
16%
10
22%
31-45
10
20%
7
16%
46-60
10
20%
11
24%
61-75
9
18%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5
Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2
Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 24 9 6 9 43 - 40 33
10. Торино Заявка 23 9 5 9 30 - 23 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 22 3 3 16 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
7. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
8. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
9. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
20. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Салернитана 13.8% (20)
X 35.2% (51)
Специя 51% (74)
-1
выиграет Салернитана, со счетом 1:0
Думаю тут тотал меньше полтора однозначно...и всё идёт к тому что Салернитана выиграет
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Где смотреть матч Салернитана 2:2 Специя онлайн


Прогнозы на матч Салернитана 2:2 Специя

Исход игры
Салернитана
13.8% (20)
Ничья
35.2% (51)
Специя
51% (74)
Тотал 2.5
Больше
29.77% (39)
Меньше
70.23% (92)
Обе команды забьют
Да
65.65% (86)
Нет
34.35% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (47)
1:2 Специя
20.7% (30)
0:1 Специя
20% (29)
1:0 Салернитана
6.2% (9)
2:1 Салернитана
5.5% (8)
0:2 Специя
2.1% (3)
2:0 Салернитана
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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