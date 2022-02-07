Италия: Серия A 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Аречи
1:0
3' ГолВерди Симоне
1:1
12' ПенальтиМанай Рей
15' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
2:1
16' ГолВерди Симоне
2:2
30' ПенальтиВерде Даниэле
31' Желтая карточкаМуссе Ли
53' Желтая карточкаФасио Федерико
88' Желтая карточкаКивиор Якуб
90' Желтая карточкаРадованович Иван
90' Желтая карточкаНгиамба Орельен
Ход матча
3'
1:0
12'
1:1
16'
2:1
30'
2:2
31'
46'
53'
76'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
55
Сепе
Луиджи
19
Раньери
Лука
10
Верди
Симоне
99
Муссе
Ли
28
Эрлич
Мартин
14
Кивиор
Якуб
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Муссе ЛиНападающий
- Запасные игроки
-
72 Белек ВидВратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
87 Mikael
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кивиор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Специя
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|4 (1)
|0.18
|Верди Симоне
|2
|0.09
|Кулибали Мамаду
|2
|0.09
|Джурич Милан II
|2 (1)
|0.09
|Сими Нванкво
|1
|0.05
|Кастанос Григорис
|1
|0.05
|Скьявоне Андреа
|1
|0.05
|Гондо Седрик
|1
|0.05
|Раньери Лука
|1
|0.05
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|5 (1)
|0.21
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.17
|Бастони Симоне
|3
|0.13
|Нзола М'Бала
|2
|0.08
|Манай Рей
|2 (1)
|0.08
|Коваленко Виктор
|1
|0.04
|Агудело Кевин
|1
|0.04
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|Сала Джакопо
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Стрелец Давид
|1
|0.04
|Антист Жанис
|1
|0.04
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Раньери Лука
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Весели Фредерик
|2
|1
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Фасио Федерико
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Радованович Иван
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Муссе Ли
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|1
|Николау Димитрис
|5
|0
|Маджоре Джулио
|5
|0
|Бастони Симоне
|3
|1
|Манай Рей
|4
|0
|Кивиор Якуб
|4
|0
|Сала Джакопо
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Агудело Кевин
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
25%
7
50%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Пропущено
25
30
13 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
7
28%
6
20%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
3
12%
9
30%
31-45
4
16%
4
13%
46-60
5
20%
6
20%
61-75
3
12%
3
10%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
26
15
9 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
5
19%
5
33%
61-75
6
23%
5
33%
76-90
Забито
17
25
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
2
12%
7
28%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
4
24%
3
12%
61-75
3
18%
7
28%
76-90
Пропущено
51
45
22 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
9
18%
6
13%
1-15
5
10%
3
7%
16-30
8
16%
10
22%
31-45
10
20%
7
16%
46-60
10
20%
11
24%
61-75
9
18%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5
Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2
Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|54 - 19
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 16
|52
|3.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|49 - 26
|52
|4.
|Ювентус
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 21
|45
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|6.
|Лацио
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|49 - 39
|39
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 40
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|30 - 23
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|37 - 47
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 37
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 44
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|30 - 36
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|33 - 41
|23
|17.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 45
|20
|18.
|Венеция
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|20 - 42
|18
|19.
|Дженоа
|Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|28 - 16
|22
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|9.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|12.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|20.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 2:2 Специя
Исход игры
Салернитана
13.8% (20)
Ничья
35.2% (51)
Специя
51% (74)
Тотал 2.5
Больше
29.77% (39)
Меньше
70.23% (92)
Обе команды забьют
Да
65.65% (86)
Нет
34.35% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (47)
1:2 Специя
20.7% (30)
0:1 Специя
20% (29)
1:0 Салернитана
6.2% (9)
2:1 Салернитана
5.5% (8)
0:2 Специя
2.1% (3)
2:0 Салернитана
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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