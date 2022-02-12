Италия: Серия A 2021-2022
2:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Стадио Олимпико
1:0
13' ПенальтиИммобиле Чиро
20' Желтая карточкаСванберг Маттиас
40' Желтая карточкаАльберто Луис
45' Желтая карточкаМедель Гари
2:0
53' ГолДзакканьи Маттиа
Ход матча
13'
1:0
20'
40'
45'
53'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
4
Патрик
77
Марушич
Адам
17
Медель
Гари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Молла МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лацио
Болонья
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
25 матчей
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|19 (4)
|0.76
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0.32
|Педро Родригес
|7
|0.28
|Альберто Луис
|3
|0.12
|Андерсон Фелипе
|3
|0.12
|Ачерби Франческо
|3
|0.12
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.08
|Лаццари Мануэль
|2
|0.08
|Катальди Данило
|1
|0.04
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.04
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.25
|Барроу Муса
|5
|0.21
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.17
|Хики Аарон
|4
|0.17
|Сванберг Маттиас
|3
|0.13
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.13
|Теате Артур
|2
|0.08
|Сантандер Федерико
|1
|0.04
|Сориано Роберто
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Патрик
|4
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Альберто Луис
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Лукас Лейва
|4
|0
|Педро Родригес
|4
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|4
|2
|Сумаоро Адама
|5
|1
|Домингес Николас
|6
|0
|Хики Аарон
|6
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|5
|0
|Сансоне Никола
|4
|0
|Теате Артур
|4
|0
|Схаутен Йерди
|2
|1
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Бинкс Луис
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
15
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
4
14%
3
20%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
7
25%
6
40%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
25%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
3
19%
5
26%
76-90
Забито
20
15
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
6
30%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
2
10%
5
33%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
17%
1
6%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
6
25%
4
24%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Забито
48
30
23 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
10
21%
4
13%
1-15
3
6%
1
3%
16-30
10
21%
4
13%
31-45
7
15%
6
20%
46-60
9
19%
4
13%
61-75
9
19%
11
37%
76-90
Пропущено
40
36
21 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
8
20%
2
6%
1-15
7
18%
5
14%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
1
3%
7
19%
46-60
9
23%
8
22%
61-75
9
23%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0
Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0
Болонья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1
Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|54 - 19
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 16
|52
|3.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|49 - 26
|52
|4.
|Ювентус
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 21
|45
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|6.
|Лацио
|2:0 Заявка
|25
|12
|6
|7
|51 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 40
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|30 - 23
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|37 - 47
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|0:2 Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 39
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 44
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|30 - 36
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|33 - 41
|23
|17.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 45
|20
|18.
|Венеция
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|20 - 42
|18
|19.
|Дженоа
|Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Лацио
|2:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|30 - 16
|25
|4.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|5.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|6.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|9.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|10.
|Болонья
|0:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|12.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|20.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|2:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Болонья
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 2:0 Болонья
Исход игры
Лацио
98.5% (129)
Ничья
0.8% (1)
Болонья
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
58.14% (75)
Нет
41.86% (54)
Популярный счёт
2:1 Лацио
39.7% (52)
2:0 Лацио
22.9% (30)
3:1 Лацио
15.3% (20)
1:0 Лацио
13.7% (18)
3:0 Лацио
4.6% (6)
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