Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
2:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Болонья
0'
1:0
13' Пенальти
Иммобиле Чиро
20' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
40' Желтая карточка
Альберто Луис
45' Желтая карточка
Медель Гари
2:0
53' Гол
Дзакканьи Маттиа
55'

Ход матча

13'
Иммобиле Чиро
1:0
20'
 
Сванберг Маттиас
40'
Альберто Луис
 
45'
 
Медель Гари
46'
 
Касиус Денсо
Дейкс Митчелл
46'
 
Барроу Муса
Сориано Роберто
53'
Дзакканьи Маттиа
(Альберто Луис)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 131
Лацио 98.5% (129)
X 0.8% (1)
Болонья 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Болонья
1.75
6.83
5.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
4
Патрик
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
3
Хики
Аарон
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
21
Сориано
Роберто
35
Дейкс
Митчелл
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
Лацио
4-3-3
Болонья
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Болонья

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

25 матчей

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
6:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 19 (4) 0.76
Милинкович-Савич Сергей 8 0.32
Педро Родригес 7 0.28
Альберто Луис 3 0.12
Андерсон Фелипе 3 0.12
Ачерби Франческо 3 0.12
Дзакканьи Маттиа 2 0.08
Лаццари Мануэль 2 0.08
Катальди Данило 1 0.04
Хюсай Эльсейд 1 0.04
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.25
Барроу Муса 5 0.21
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.17
Хики Аарон 4 0.17
Сванберг Маттиас 3 0.13
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.13
Теате Артур 2 0.08
Сантандер Федерико 1 0.04
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Патрик 4 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Альберто Луис 5 0
Катальди Данило 5 0
Лукас Лейва 4 0
Педро Родригес 4 0
Марушич Адам 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Раду Стефан 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Сумаоро Адама 5 1
Домингес Николас 6 0
Хики Аарон 6 0
Де Сильвестри Лоренцо 5 0
Медель Гари 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Сансоне Никола 4 0
Теате Артур 4 0
Схаутен Йерди 2 1
Арнаутович Марко 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Бинкс Луис 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
15
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
4
14%
3
20%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
7
25%
6
40%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
25%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
3
19%
5
26%
76-90

Забито

20
15
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
6
30%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
2
10%
5
33%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
17%
1
6%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
6
25%
4
24%
61-75
6
25%
3
18%
76-90

Забито

48
30
23 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
10
21%
4
13%
1-15
3
6%
1
3%
16-30
10
21%
4
13%
31-45
7
15%
6
20%
46-60
9
19%
4
13%
61-75
9
19%
11
37%
76-90

Пропущено

40
36
21 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
8
20%
2
6%
1-15
7
18%
5
14%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
1
3%
7
19%
46-60
9
23%
8
22%
61-75
9
23%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0
Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0
Болонья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1
Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио 2:0 Заявка 25 12 6 7 51 - 39 42
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 24 9 6 9 43 - 40 33
10. Торино Заявка 23 9 5 9 30 - 23 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья 0:2 Заявка 24 8 4 12 29 - 39 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 22 3 3 16 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Лацио 2:0 Заявка 12 7 4 1 30 - 16 25
4. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
5. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
6. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
9. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья 0:2 Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
20. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио 2:0 Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Болонья 0:2 Заявка 12 3 2 7 13 - 23 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Лацио 98.5% (129)
X 0.8% (1)
Болонья 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Болонья
1.75
6.83
5.00
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Лацио 2:0 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Лацио 2:0 Болонья

Исход игры
Лацио
98.5% (129)
Ничья
0.8% (1)
Болонья
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
58.14% (75)
Нет
41.86% (54)
Популярный счёт
2:1 Лацио
39.7% (52)
2:0 Лацио
22.9% (30)
3:1 Лацио
15.3% (20)
1:0 Лацио
13.7% (18)
3:0 Лацио
4.6% (6)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лацио
Болонья

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 