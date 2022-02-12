Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
3:0
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
1:0
13' Пенальти
Иммобиле Чиро
20' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
40' Желтая карточка
Альберто Луис
45' Желтая карточка
Медель Гари
2:0
53' Гол
Дзакканьи Маттиа
59' Желтая карточка
Лукас Лейва
3:0
63' Гол
Дзакканьи Маттиа
90'+5

Ход матча

13'
Иммобиле Чиро
1:0
20'
 
Сванберг Маттиас
40'
Альберто Луис
 
45'
 
Медель Гари
46'
 
Касиус Денсо
Дейкс Митчелл
46'
 
Барроу Муса
Сориано Роберто
53'
Дзакканьи Маттиа
(Альберто Луис)
2:0
58'
 
Бонифаци Кевин
Сумаоро Адама
59'
Лукас Лейва
 
63'
Дзакканьи Маттиа
(Лаццари Мануэль)
3:0
65'
Катальди Данило
Лукас Лейва
 
65'
Андерсон Фелипе
Педро Родригес
 
66'
 
Эбишер Мишель
Схаутен Йерди
77'
Раду Стефан
Патрик
 
77'
Моро Рауль
Дзакканьи Маттиа
 
78'
 
Виньято Эмануэль
Хики Аарон
83'
Башич Тома
Милинкович-Савич Сергей
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 131
Лацио 98.5% (129)
X 0.8% (1)
Болонья 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
4
Патрик
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
3
Хики
Аарон
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
21
Сориано
Роберто
35
Дейкс
Митчелл
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
Лацио
4-3-3
Болонья
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Болонья

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

25 матчей

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
6:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 19 (4) 0.76
Милинкович-Савич Сергей 8 0.32
Педро Родригес 7 0.28
Дзакканьи Маттиа 4 0.16
Альберто Луис 3 0.12
Андерсон Фелипе 3 0.12
Ачерби Франческо 3 0.12
Лаццари Мануэль 2 0.08
Катальди Данило 1 0.04
Хюсай Эльсейд 1 0.04
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.25
Барроу Муса 5 0.21
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.17
Хики Аарон 4 0.17
Сванберг Маттиас 3 0.13
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.13
Теате Артур 2 0.08
Сантандер Федерико 1 0.04
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Патрик 4 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Лукас Лейва 5 0
Альберто Луис 5 0
Катальди Данило 5 0
Педро Родригес 4 0
Марушич Адам 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Раду Стефан 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Сумаоро Адама 5 1
Домингес Николас 6 0
Хики Аарон 6 0
Де Сильвестри Лоренцо 5 0
Медель Гари 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Сансоне Никола 4 0
Теате Артур 4 0
Схаутен Йерди 2 1
Арнаутович Марко 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Бинкс Луис 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
15
12 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
5
16%
3
20%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
6
19%
2
13%
31-45
5
16%
2
13%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
7
23%
6
40%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
25%
2
9%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Забито

20
15
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
6
30%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
2
10%
5
33%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
17%
1
6%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
6
25%
4
24%
61-75
6
25%
3
18%
76-90

Забито

51
30
24 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
11
22%
4
13%
1-15
3
6%
1
3%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
8
16%
6
20%
46-60
10
20%
4
13%
61-75
9
18%
11
37%
76-90

Пропущено

40
39
21 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
8
20%
3
8%
1-15
7
18%
5
13%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
1
3%
8
21%
46-60
9
23%
9
23%
61-75
9
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0
Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0
Болонья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1
Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 24 9 6 9 43 - 40 33
10. Торино Заявка 23 9 5 9 30 - 23 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 22 3 3 16 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
4. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
5. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
6. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
9. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
20. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Лацио 98.5% (129)
X 0.8% (1)
Болонья 0.8% (1)
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Где смотреть матч Лацио 3:0 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Лацио 3:0 Болонья

Исход игры
Лацио
98.5% (129)
Ничья
0.8% (1)
Болонья
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
58.14% (75)
Нет
41.86% (54)
Популярный счёт
2:1 Лацио
39.7% (52)
2:0 Лацио
22.9% (30)
3:1 Лацио
15.3% (20)
1:0 Лацио
13.7% (18)
3:0 Лацио
4.6% (6)
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