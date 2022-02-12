Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Милинкович-Савич Сергей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Медель Гари получил желтую карточку от судьи

44' Лацио выполняет удар от ворот.

42' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Альберто Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Лацио выполняет удар от ворот.

38' Как он промахнулся? Дейкс Митчелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

37' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Лацио выполняет удар от ворот.

34' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Болонья выполняет удар от ворот.

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Орсолини Риккардо нанес удар головой, но Томас Стракоша спокойно отбил мяч.

27' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Иммобиле Чиро нанес удар, мяч был парирован, но Лукаш Скорупский не удержал его в руках.

25' Педро Родригес из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

22' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Болонья выполняет удар от ворот.

20' Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи

18' Милинкович-Савич Сергей пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

17' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' 'Г О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с пенальти! Он пробил правой. Лукаш Скорупский был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Дзакканьи Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Дзакканьи Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хики Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Лацио выполняет удар от ворот.

5' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Патрик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

3' О, нет. Из многообещающей позиции Патрик из команды Лацио наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

1' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Болонья начинает с центра поля