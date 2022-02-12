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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
Прогнозы 145
Наполи 19.3% (28)
X 57.9% (84)
Интер Милан 22.8% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Интер Милан
2.80
3.51
2.77
Все Коэффициенты
Новости
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
68
Лоботка
Станислав
8
Фабиан
Руис
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
32
Димарко
Федерико
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Наполи
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Интер Милан

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
63.2%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

34 матча

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
8 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 7 (1) 0.29
Осимхен Виктор 6 0.25
Зелиньски Пётр 5 0.21
Инсинье Лоренцо 5 (5) 0.21
Фабиан Руис 5 0.21
Лосано Ирвинг 4 0.17
Петанья Андреа 3 0.13
Ррахмани Амир 3 0.13
Элмас Эльиф 2 0.08
Кулибали Калиду 2 0.08
Политано Маттео 1 0.04
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.48
Джеко Эдин 9 0.39
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.26
Перишич Иван 5 (1) 0.22
Корреа Хоакин 4 0.17
Дюмфрис Дензел 3 0.13
Шкриньяр Милан 3 0.13
Барелла Николо 2 0.09
Санчес Алексис 2 0.09
Димарко Федерико 2 0.09
Гальярдини Роберто 2 0.09
Бастони Алессандро 1 0.04
Видаль Артуро 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Д'Амброзио Данило 1 0.04
Весино Матиас 1 0.04
Брозович Марсело 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 6 0
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 6 0
Брозович Марсело 4 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Де Врей Стефан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Весино Матиас 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
25
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
13%
4
16%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
5
22%
5
20%
31-45
5
22%
5
20%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
3
13%
7
28%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

23
30
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
2
9%
4
13%
1-15
4
17%
6
20%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
8
35%
4
13%
46-60
1
4%
9
30%
61-75
4
17%
2
7%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

46
55
22 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 17
2 Не забивали 1
5
11%
8
15%
1-15
8
17%
9
16%
16-30
9
20%
10
18%
31-45
13
28%
9
16%
46-60
4
9%
10
18%
61-75
7
15%
9
16%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
5
28%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
6
40%
2
11%
61-75
1
7%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5
Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2
Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 24 9 6 9 43 - 40 33
10. Торино Заявка 23 9 5 9 30 - 23 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 22 3 3 16 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
4. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
5. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
6. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
9. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
20. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добрый вечер ценителям итальянского футбола! В центральном матче 25-го тура Серии А "Наполи" дома померится силами с миланским "Интером". Текстовый онлайн этого большого матча будет рад провести Кирилл Иванцов.
    д
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2022, осталось 13 минут.

    Главный судья: Довери Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 145
Наполи 19.3% (28)
X 57.9% (84)
Интер Милан 22.8% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Интер Милан
2.80
3.51
2.77
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Наполи - Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан

Исход игры
Наполи
20% (30)
Ничья
57.3% (86)
Интер Милан
22.7% (34)
Тотал 2.5
Больше
43.85% (57)
Меньше
56.15% (73)
Обе команды забьют
Да
90% (117)
Нет
10% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (60)
1:2 Интер Милан
12% (18)
2:1 Наполи
10.7% (16)
2:2 Ничья
9.3% (14)
1:0 Наполи
3.3% (5)
2:3 Интер Милан
3.3% (5)
2:0 Наполи
2% (3)
0:1 Интер Милан
2% (3)
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Наполи
Интер Милан

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