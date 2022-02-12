Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
25
Оспина
Давид
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Farris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Наполи
Интер Милан
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
63.2%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
34 матча
38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
8 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Дрис
|7 (1)
|0.29
|Осимхен Виктор
|6
|0.25
|Зелиньски Пётр
|5
|0.21
|Инсинье Лоренцо
|5 (5)
|0.21
|Фабиан Руис
|5
|0.21
|Лосано Ирвинг
|4
|0.17
|Петанья Андреа
|3
|0.13
|Ррахмани Амир
|3
|0.13
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|Кулибали Калиду
|2
|0.08
|Политано Маттео
|1
|0.04
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Жуан Жезус
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|11 (3)
|0.48
|Джеко Эдин
|9
|0.39
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.26
|Перишич Иван
|5 (1)
|0.22
|Корреа Хоакин
|4
|0.17
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.13
|Шкриньяр Милан
|3
|0.13
|Барелла Николо
|2
|0.09
|Санчес Алексис
|2
|0.09
|Димарко Федерико
|2
|0.09
|Гальярдини Роберто
|2
|0.09
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.04
|Весино Матиас
|1
|0.04
|Брозович Марсело
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|6
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Демме Диего
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Малку Кевин
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|7
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Брозович Марсело
|4
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Де Врей Стефан
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
25
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
13%
4
16%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
5
22%
5
20%
31-45
5
22%
5
20%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
3
13%
7
28%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
23
30
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
2
9%
4
13%
1-15
4
17%
6
20%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
8
35%
4
13%
46-60
1
4%
9
30%
61-75
4
17%
2
7%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Забито
46
55
22 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 17
2 Не забивали 1
5
11%
8
15%
1-15
8
17%
9
16%
16-30
9
20%
10
18%
31-45
13
28%
9
16%
46-60
4
9%
10
18%
61-75
7
15%
9
16%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
5
28%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
6
40%
2
11%
61-75
1
7%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5
Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2
Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|54 - 19
|53
|2.
|Наполи
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 16
|52
|3.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|49 - 26
|52
|4.
|Ювентус
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 21
|45
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 40
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|30 - 23
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|37 - 47
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 44
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|30 - 36
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|33 - 41
|23
|17.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 45
|20
|18.
|Венеция
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|20 - 42
|18
|19.
|Дженоа
|Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 8
|25
|3.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|4.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|5.
|Торино
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|6.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|9.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|12.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|20.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан
Исход игры
Наполи
20% (30)
Ничья
57.3% (86)
Интер Милан
22.7% (34)
Тотал 2.5
Больше
43.85% (57)
Меньше
56.15% (73)
Обе команды забьют
Да
90% (117)
Нет
10% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (60)
1:2 Интер Милан
12% (18)
2:1 Наполи
10.7% (16)
2:2 Ничья
9.3% (14)
1:0 Наполи
3.3% (5)
2:3 Интер Милан
3.3% (5)
2:0 Наполи
2% (3)
0:1 Интер Милан
2% (3)
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