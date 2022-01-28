Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Наполи
Интер Милан

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
63.2%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

34 матча

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
8 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 7 (1) 0.29
Осимхен Виктор 6 0.25
Зелиньски Пётр 5 0.21
Инсинье Лоренцо 5 (5) 0.21
Фабиан Руис 5 0.21
Лосано Ирвинг 4 0.17
Петанья Андреа 3 0.13
Ррахмани Амир 3 0.13
Элмас Эльиф 2 0.08
Кулибали Калиду 2 0.08
Политано Маттео 1 0.04
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.48
Джеко Эдин 9 0.39
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.26
Перишич Иван 5 (1) 0.22
Корреа Хоакин 4 0.17
Дюмфрис Дензел 3 0.13
Шкриньяр Милан 3 0.13
Барелла Николо 2 0.09
Санчес Алексис 2 0.09
Димарко Федерико 2 0.09
Гальярдини Роберто 2 0.09
Бастони Алессандро 1 0.04
Видаль Артуро 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Д'Амброзио Данило 1 0.04
Весино Матиас 1 0.04
Брозович Марсело 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 6 0
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 6 0
Брозович Марсело 4 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Де Врей Стефан 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Весино Матиас 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
25
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
13%
4
16%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
5
22%
5
20%
31-45
5
22%
5
20%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
3
13%
7
28%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

23
30
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
2
9%
4
13%
1-15
4
17%
6
20%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
8
35%
4
13%
46-60
1
4%
9
30%
61-75
4
17%
2
7%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

46
55
22 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 17
2 Не забивали 1
5
11%
8
15%
1-15
8
17%
9
16%
16-30
9
20%
10
18%
31-45
13
28%
9
16%
46-60
4
9%
10
18%
61-75
7
15%
9
16%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
5
28%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
6
40%
2
11%
61-75
1
7%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5
Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2
Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 54 - 19 53
2. Наполи Заявка 24 16 4 4 45 - 16 52
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 24 11 6 7 49 - 39 39
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 24 9 6 9 43 - 40 33
10. Торино Заявка 23 9 5 9 30 - 23 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 23 8 4 11 29 - 37 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
18. Венеция Заявка 23 4 6 13 20 - 42 18
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 22 3 3 16 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 12 8 1 3 22 - 8 25
3. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Торино Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
6. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
7. Лацио Заявка 11 6 4 1 28 - 16 22
8. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
9. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
20. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Где смотреть матч Наполи - Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан

Исход игры
Наполи
27.5% (11)
Ничья
47.5% (19)
Интер Милан
25% (10)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (21)
Меньше
44.74% (17)
Обе команды забьют
Да
89.47% (34)
Нет
10.53% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (13)
2:1 Наполи
20% (8)
1:2 Интер Милан
17.5% (7)
2:2 Ничья
10% (4)
2:3 Интер Милан
5% (2)
2:0 Наполи
5% (2)
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