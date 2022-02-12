Италия: Серия A 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
1' Желтая карточкаБузио Джанлука
1:0
5' ГолБрекало Йосип
1:1
38' ГолХапс Ридгесиано
1:2
46' ГолЧрнигой Домен
48' Желтая карточкаДжиджи Коффи
74' Желтая карточкаЮрич Иван
82' Желтая карточкаКальдара Маттиа
87' Желтая карточкаБремер Глейсон
89' Желтая карточкаАмпаду Этан
90' Undefined phrase: football_event_Белотти Андреа
90' Красная карточкаОкереке Давид
Ход матча
5'
1:0
38'
1:1
46'
1:2
48'
74'
82'
87'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
26
Джиджи
Коффи
11
Пьяца
Марко
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Нани ЛуишНападающий
-
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Торино
Венеция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|6
|0.25
|Санабрия Антонио
|5
|0.21
|Побега Томмазо
|4
|0.17
|Синго Вилфред
|3
|0.13
|Пьяца Марко
|3
|0.13
|Прат Деннис
|2
|0.08
|Белотти Андреа
|2
|0.08
|Бремер Глейсон
|2
|0.08
|Лукич Саша
|1
|0.04
|Верди Симоне
|1
|0.04
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.21
|Окереке Давид
|5
|0.21
|Анри Тома
|4
|0.17
|Чрнигой Домен
|2
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.08
|Бузио Джанлука
|1
|0.04
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.04
|Форте Франческо
|1
|0.04
|Кальдара Маттиа
|1
|0.04
|Ампаду Этан
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|7
|0
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Мандрагора Роландо
|5
|1
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Лукич Саша
|5
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Синго Вилфред
|2
|1
|Юрич Иван
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|8
|1
|Кальдара Маттиа
|7
|0
|Чеккарони Пьетро
|5
|1
|Бузио Джанлука
|5
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кийине Софиан
|4
|0
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Вакка Антонио
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Окереке Давид
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Свобода Михаэль
|0
|1
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Фьордилино Лука
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
10
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
5
21%
1
10%
1-15
6
25%
1
10%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
1
4%
2
20%
61-75
6
25%
2
20%
76-90
Пропущено
14
19
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
21%
6
32%
61-75
7
50%
4
21%
76-90
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
20 Не забивали 15
0
0%
3
21%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
2
40%
1
7%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
5
23%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
6
27%
76-90
Забито
29
24
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
5
17%
4
17%
1-15
7
24%
4
17%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
4
14%
5
21%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
8
28%
3
13%
76-90
Пропущено
27
41
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
2
7%
7
17%
1-15
2
7%
3
7%
16-30
5
19%
6
15%
31-45
3
11%
6
15%
46-60
4
15%
9
22%
61-75
11
41%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1
Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0
Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|2.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|3.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|49 - 26
|52
|4.
|Ювентус
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 21
|45
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 28
|43
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|40 - 30
|39
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|41 - 33
|36
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 40
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 25
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|37 - 47
|30
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 42
|29
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 44
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|30 - 36
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|33 - 41
|23
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 45
|20
|19.
|Дженоа
|Заявка
|24
|1
|11
|12
|20 - 45
|14
|20.
|Салернитана
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|4.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|5.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|6.
|Милан
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|9.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|12.
|Аталанта
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 17
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Эмполи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 33
|10
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|20.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|23 - 18
|15
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 1:2 Венеция
Исход игры
Торино
89.2% (116)
Ничья
8.5% (11)
Венеция
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.64% (55)
Меньше
57.36% (74)
Обе команды забьют
Да
50.39% (65)
Нет
49.61% (64)
Популярный счёт
2:1 Торино
36.2% (47)
1:0 Торино
33.1% (43)
2:0 Торино
16.2% (21)
1:1 Ничья
7.7% (10)
1:2 Венеция
2.3% (3)
3:2 Торино
1.5% (2)
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