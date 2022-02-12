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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
1:2
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
1' Желтая карточка
Бузио Джанлука
1:0
5' Гол
Брекало Йосип
1:1
38' Гол
Хапс Ридгесиано
1:2
46' Гол
Чрнигой Домен
48' Желтая карточка
Джиджи Коффи
74' Желтая карточка
Юрич Иван
82' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
87' Желтая карточка
Бремер Глейсон
89' Желтая карточка
Ампаду Этан
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Белотти Андреа
90' Красная карточка
Окереке Давид
90'+14

Ход матча

1'
 
Бузио Джанлука
5'
Брекало Йосип
(Синго Вилфред)
1:0
38'
1:1
Хапс Ридгесиано
(Чрнигой Домен)
46'
1:2
Чрнигой Домен
(Араму Маттиа)
48'
Джиджи Коффи
 
55'
 
Тессманн Таннер
Бузио Джанлука
71'
Белотти Андреа
Санабрия Антонио
 
71'
Варминг Магнус
Пьяца Марко
 
71'
Зима Давид
Джиджи Коффи
 
72'
Ансальди Кристиан
Синго Вилфред
 
72'
 
Фьордилино Лука
Кюизанс Микаэль
74'
Юрич Иван
 
77'
 
Нсаме Жан-Пьер
Анри Тома
77'
 
Перец Дор
Араму Маттиа
82'
 
Кальдара Маттиа
86'
Дзадза Симоне
Войвода Мергим
 
87'
Бремер Глейсон
 
89'
 
Ампаду Этан
90'
Белотти Андреа
 
90'
 
Окереке Давид

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 130
Торино 89.2% (116)
X 8.5% (11)
Венеция 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
4
Побега
Томмазо
77
Линетти
Кароль
27
Войвода
Мергим
14
Брекало
Йосип
11
Пьяца
Марко
19
Санабрия
Антонио
12
Леццерини
Лука
44
Ампаду
Этан
31
Кальдара
Маттиа
30
Свобода
Михаэль
55
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
27
Бузио
Джанлука
21
Кюизанс
Микаэль
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
77
Окереке
Давид
Торино
3-4-2-1
Венеция
4-3-1-2

История личных встреч

Торино
Венеция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.25
Санабрия Антонио 5 0.21
Побега Томмазо 4 0.17
Синго Вилфред 3 0.13
Пьяца Марко 3 0.13
Прат Деннис 2 0.08
Белотти Андреа 2 0.08
Бремер Глейсон 2 0.08
Лукич Саша 1 0.04
Верди Симоне 1 0.04
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 5 (2) 0.21
Окереке Давид 5 0.21
Анри Тома 4 0.17
Чрнигой Домен 2 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.08
Бузио Джанлука 1 0.04
Хапс Ридгесиано 1 0.04
Форте Франческо 1 0.04
Кальдара Маттиа 1 0.04
Ампаду Этан 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 7 0
Джиджи Коффи 5 1
Мандрагора Роландо 5 1
Бремер Глейсон 6 0
Лукич Саша 5 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Синго Вилфред 2 1
Юрич Иван 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 8 1
Кальдара Маттиа 7 0
Чеккарони Пьетро 5 1
Бузио Джанлука 5 0
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Окереке Давид 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Леццерини Лука 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Свобода Михаэль 0 1
Маенпяя Ники 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
10
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
5
21%
1
10%
1-15
6
25%
1
10%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
1
4%
2
20%
61-75
6
25%
2
20%
76-90

Пропущено

14
19
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
21%
6
32%
61-75
7
50%
4
21%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
20 Не забивали 15
0
0%
3
21%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
2
40%
1
7%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
5
23%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
6
27%
76-90

Забито

29
24
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
5
17%
4
17%
1-15
7
24%
4
17%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
4
14%
5
21%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
8
28%
3
13%
76-90

Пропущено

27
41
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
2
7%
7
17%
1-15
2
7%
3
7%
16-30
5
19%
6
15%
31-45
3
11%
6
15%
46-60
4
15%
9
22%
61-75
11
41%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1
Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0
Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
2. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
3. Милан Заявка 24 16 4 4 49 - 26 52
4. Ювентус Заявка 24 13 6 5 36 - 21 45
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 45 - 28 43
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 24 12 3 9 40 - 30 39
8. Фиорентина Заявка 23 11 3 9 41 - 33 36
9. Верона Заявка 24 9 6 9 43 - 40 33
10. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
11. Эмполи Заявка 24 8 6 10 37 - 47 30
12. Сассуоло Заявка 24 7 8 9 39 - 42 29
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 24 7 5 12 26 - 44 26
15. Удинезе Заявка 22 5 9 8 30 - 36 24
16. Сампдория Заявка 24 6 5 13 33 - 41 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 24 4 8 12 24 - 45 20
19. Дженоа Заявка 24 1 11 12 20 - 45 14
20. Салернитана Заявка 22 3 3 16 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
4. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
5. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
6. Милан Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
9. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
12. Аталанта Заявка 11 3 4 4 19 - 17 13
13. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
14. Специя Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17. Эмполи Заявка 12 3 1 8 19 - 33 10
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
20. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
9. Рома Заявка 11 5 0 6 23 - 18 15
10. Фиорентина Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 11 3 2 6 13 - 16 11
16. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
17. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 11 2 1 8 9 - 26 7
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Торино 89.2% (116)
X 8.5% (11)
Венеция 2.3% (3)
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Где смотреть матч Торино 1:2 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Торино 1:2 Венеция

Исход игры
Торино
89.2% (116)
Ничья
8.5% (11)
Венеция
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.64% (55)
Меньше
57.36% (74)
Обе команды забьют
Да
50.39% (65)
Нет
49.61% (64)
Популярный счёт
2:1 Торино
36.2% (47)
1:0 Торино
33.1% (43)
2:0 Торино
16.2% (21)
1:1 Ничья
7.7% (10)
1:2 Венеция
2.3% (3)
3:2 Торино
1.5% (2)
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