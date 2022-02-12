Второй тайм

104' Обе команды могли выиграть сегодня, но Венеция вырывает победу

104' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

104' Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

104' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

104' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

103' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

103' Удар от ворот произведет Венеция

102' Венеция выполняет удар от ворот.

101' Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

101' Хапс Ридгесиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

100' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

100' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

100' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

99' Матч возобновлен

97' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

96' Окереке Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Торино отменен из-за положения "вне игры".

91' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Ампаду Этан получил желтую карточку от судьи

89' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Торино

88' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Судья подбегает и показывает Бремер Глейсон из команды Торино отложенную желтую карточку за фол.

86' Удар от ворот произведет Венеция

85' Побега Томмазо не смог попасть в створ ударом издали

85' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Побега Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Фьордилино Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Венеция

82' Судье надоело, что Кальдара Маттиа тянет время и он наказал его горчичником

82' Ансальди Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

81' Матч возобновлен

80' Леццерини Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Удар от ворот произведет Торино

75' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Анри Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Анри Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Рефери не любит споров - именно за это Иван Юрич сейчас получил желтую

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Удар от ворот произведет Венеция

73' Леццерини Лука взял и забрал мяч на выходе

72' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Бремер Глейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Ох, нехорошо это выглядит. Линетти Кароль получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Линетти Кароль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Венеция

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Хапс Ридгесиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Хапс Ридгесиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Родригес Рикардо из команды Торино наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

60' Удар от ворот произведет Венеция

59' Окереке Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ампаду Этан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Тактическая замена. Бузио Джанлука уходит с поля и его заменяет Таннер Тессманн

53' Игрок Анри Тома из команды Венеция неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

53' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Венеция

51' Пьяца Марко из команды Торино делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

50' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Торино

49' Араму Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Джиджи Коффи получил желтую карточку от судьи

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

46' Г О О О О Л - Чрнигой Домен забивает с левой ноги!

46' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля