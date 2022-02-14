Подача Бираги от углового флага не дошла до Пёнтека.

Бираги слева со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком высоко.

Гости разыграли угловой удар. Мяч доставлен на Бираги, который издали пробил правее ворот.

Второй тайм в Специи!

Маджоре справа немного продвинулся вперёд и сильно пробил в сторону Терраччиано.

Маджоре у центрального круга врезался в Амрабата.

Эрлич завалил на газон Гонсалеса на подходе слева к штрафной площади. Двадцать семь метров до ворот.

Бираги со штрафного пробил в стенку. Мяч попал в голову Маджоре, которому срочно потребовалась помощь медиков.

Гонсалес справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Миленкович слева вышел к воротам, но у него мяч сумел выбить Кивиор.

Кастровилли от углового флага навесил на Пёнтека, у которого не получилась точной скидку на Рошу.

Гонсалес справа грудью сделал скидку в штрафную площадь на Одриосолу, у которого мяч выбил Николау.

Замена в составе "Специи": вместо Джакопо Салы на поле вышел Кевин Агудело.

Замена в составе "Специи": вместо Рея Маная на поле вышел М'Бала Нзола.

Замена в составе "Специи": вместо Эммануэля Гьяси на поле вышел Эбрима Колли.

Реца не позволил Одриосоле справа прорваться в штрафную площадь.

Первый тайм

— Перерыв! "Специя" - "Фиорентина" - 0:1.

45' Верде от углового флага попытался закрутить мяч в дальний угол. Терраччиано мяч отбил.

45' Прострел Верде справа в центр перехватил Роша.

45' 1 минуту добавил Маркетти в первом тайме.

45' Хозяева при перехвате мяча не торопятся начинать атаку.

44' "Фиорентина" на своей половине поля подержала мяч.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ПЁНТЕК!!! Быструю атаку провели гости. Одриосола в центральном круге отобрал мяч у Маджоре и выдал пас налево на Мале. Юссуф вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге. Пёнтек остановил мяч и с трёх метров пробил точно.

41' Прострел Мале слева тоже не дошёл до партнёров, находившихся перед воротами.

40' Прострел Соттила слева к воротам перехватил Эрлич.

38' Гьяси справа забежал в офсайд.

37' Маджоре справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот.

36' К прострелу Пёнтека справа вдоль ворот никто из партнёров не поспел.

35' Подачу Соттила слева к воротам перехватил Эрлич.

34' Кастровилли от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Пёнтек сделал скидку к дальней, а там партнёров не оказалось.

33' Гонсалес в штрафной площади сделал скидку на Пёнтека, чей удар с двенадцати метров заблокировал Реца.

32' Гьяси справа забрался в офсайд.

31' Амрабат в центре поля попал локтем по затылку Маджоре.

30' Гонсалес справа навесил к воротам, где Пёнтек головой немного не достал мяч. А дальше сфера оказалась в руках у Проведеля.

28' Кастровилли справа сместился в центр и с девятнадцати метров пробил выше ворот.

27' Постепенно "Фиорентина" обозначает своё территориальное преимущество на поле, но к опасным моментам у ворот хозяев это не приводит.

26' Кастровилли от углового флага навесил на Рошу, который головой пробил выше ворот.

24' Роша на линии центрального круга попал по ногам Маджоре.

23' Прострел Гонсалеса справа в штрафную площадь перехватил Эрлич.

22' Гьяси перед чужой штрафной площадью придержал руками Соттила.

21' Незабитый пенальти ввёл в состояние прострации обе команды. Скорости резко упали, а точность в передачах вперед снизилась.

20' Маджоре справа вывел к воротам Маная, у которого мяч выбил Миленкович, рванувший наперерез Рею.

18' Амьен-Аду справа забрался в офсайд.

17' Амрабат на фланге отобрал мяч у Рецы.

16' Пёнтек с одиннадцатиметровой отметки пробил в левую штангу.

14' Пенальти! Реца у угла штрафной площади сбил Гонсалеса.

13' Миленкович в центральном круге придержал руками Маная.

12' Терраччиано вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки, который предназначался Маджоре.

11' Пас Пёнтека справа в штрафной площади на Одриосолу перехватил Николау.

10' Гьяси перед штрафной площадью отобрал мяч у Мале.

9' Маджоре в центральном круге ударил по ногам Амрабата.

8' Гости исполнили угловой удар. Из штрафной площади выбит мяч.

7' Амьен-Аду в центре поля руками завалил на газон Соттила.

6' Верде от углового флага покатил мяч на Маная и после ответного паса прострелил к воротам. Гости отбились.

5' Эрлич слева из пределов штрафной площади пробил выше перекладины.

4' Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. На ближней штанге Пёнтек всех опередил и выбил мяч.

3' Роша на фланге выбил мяч у Гьяси.

2' "Специя" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Фиорентина" - в красной форме с белой полосой на груди.