Олимпиада 2022
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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
0:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Фиорентина
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Пёнтек Кшиштоф
0:1
42' Гол
Пёнтек Кшиштоф
61'

Ход матча

16'
0:0
Пёнтек Кшиштоф
42'
0:1
Пёнтек Кшиштоф
(Мале Юссеф)
56'
Нзола М'Бала
Манай Рей
 
56'
Колли Эбрима
Гьяси Эммануэль
 
56'
Агудело Кевин
Сала Джакопо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 10
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 160
Специя 10.6% (17)
X 28.1% (45)
Фиорентина 61.3% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Фиорентина
4.20
5.50
1.98
Все Коэффициенты
Новости
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
14
Кивиор
Якуб
7
Сала
Джакопо
11
Гьяси
Эммануэль
25
Маджоре
Джулио
10
Верде
Даниэле
9
Манай
Рей
1
Терраччиано
Пьетро
29
Одриосола
Альваро
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
10
Кастровилли
Гаэтано
34
Амрабат
Софьян
14
Мале
Юссеф
22
Гонсалес
Николас
19
Пёнтек
Кшиштоф
33
Соттил
Рикардо
Специя
4-2-3-1
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Специя
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
3:0
СA
3:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (1) 0.2
Гьяси Эммануэль 4 0.16
Бастони Симоне 3 0.12
Нзола М'Бала 2 0.08
Манай Рей 2 (1) 0.08
Коваленко Виктор 1 0.04
Агудело Кевин 1 0.04
Бурабия Мехди 1 0.04
Сала Джакопо 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Стрелец Давид 1 0.04
Антист Жанис 1 0.04
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.71
Бираги Кристиано 4 (1) 0.17
Бонавентура Джакомо 3 0.13
Соттил Рикардо 3 0.13
Гонсалес Николас 2 0.08
Сапонара Риккардо 2 0.08
Мале Юссеф 2 0.08
Торрейра Лукас 2 0.08
Кальехон Хосе 1 0.04
Дункан Альфред 1 0.04
Кастровилли Гаэтано 1 0.04
Одриосола Альваро 1 0.04
Пёнтек Кшиштоф 1 0.04
Мартинес Лукас II 1 0.04
Миленкович Никола 1 0.04
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 7 0
Амьен-Аду Кельвен 4 1
Николау Димитрис 5 0
Маджоре Джулио 5 0
Бастони Симоне 3 1
Манай Рей 4 0
Кивиор Якуб 4 0
Сала Джакопо 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Агудело Кевин 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Проведель Иван 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Зут Йерун 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лукас II 7 0
Миленкович Никола 5 1
Бираги Кристиано 4 1
Торрейра Лукас 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Соттил Рикардо 2 1
Амрабат Софьян 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Гонсалес Николас 1 1
Итальяно Виченцо 2 0
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
4
36%
5
42%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

15
18
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
5
33%
6
33%
76-90

Забито

14
31
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
7
50%
2
6%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
0
0%
9
29%
29%
31-45
1
7%
5
16%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
4
29%
6
19%
76-90

Пропущено

30
13
17 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
6
20%
1
8%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
9
30%
3
23%
31-45
4
13%
4
31%
46-60
6
20%
3
23%
61-75
3
10%
2
15%
76-90

Забито

25
43
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
7
28%
2
5%
1-15
1
4%
5
12%
16-30
2
8%
11
26%
31-45
5
20%
10
23%
46-60
3
12%
7
16%
61-75
7
28%
8
19%
76-90

Пропущено

45
31
19 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
6
13%
1
3%
1-15
3
7%
4
13%
16-30
10
22%
6
19%
31-45
7
16%
7
23%
46-60
11
24%
5
16%
61-75
8
18%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1
Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0
Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 25 13 7 5 37 - 22 46
5. Аталанта Заявка 24 12 8 4 46 - 29 44
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 25 12 4 9 42 - 32 40
8. Фиорентина 1:0 Заявка 24 12 3 9 42 - 33 39
9. Верона Заявка 25 10 6 9 47 - 40 36
10. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
11. Эмполи Заявка 25 8 7 10 38 - 48 31
12. Сассуоло Заявка 25 7 9 9 41 - 44 30
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя 0:1 Заявка 25 7 5 13 26 - 45 26
15. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
6. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина 1:0 Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
12. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
14. Специя 0:1 Заявка 12 3 3 6 12 - 15 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Фиорентина 1:0 Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
9. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
10. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
11. Специя 0:1 Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Угловой
    65'
    Гости разыграли угловой удар. Мяч доставлен на Бираги, который издали пробил правее ворот.
  • 64'
    Бираги слева со штрафного навес к дальней штанге исполнил слишком высоко.
  • Фол, нарушение
    63'
    Нзола у угла штрафной площади сбил Соттила.
  • Угловой
    62'
    Подача Бираги от углового флага не дошла до Пёнтека.
  • 61'
    Удар Соттила слева из пределов штрафной площади заблокировал Кивиор.
  • 60'
    Реца не позволил Одриосоле справа прорваться в штрафную площадь.
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Специи": вместо Эммануэля Гьяси на поле вышел Эбрима Колли.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Специи": вместо Рея Маная на поле вышел М'Бала Нзола.
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Специи": вместо Джакопо Салы на поле вышел Кевин Агудело.
  • 56'
    Гонсалес справа грудью сделал скидку в штрафную площадь на Одриосолу, у которого мяч выбил Николау.
  • Фол, нарушение
    55'
    Соттил на левом фланге атаки нарушил правила.
  • Угловой
    54'
    Кастровилли от углового флага навесил на Пёнтека, у которого не получилась точной скидку на Рошу.
  • 53'
    Миленкович слева вышел к воротам, но у него мяч сумел выбить Кивиор.
  • 52'
    Гонсалес справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • Травма, повреждение
    51'
    Бираги со штрафного пробил в стенку. Мяч попал в голову Маджоре, которому срочно потребовалась помощь медиков.
  • Фол, нарушение
    50'
    Эрлич завалил на газон Гонсалеса на подходе слева к штрафной площади. Двадцать семь метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    49'
    Маджоре у центрального круга врезался в Амрабата.
  • 48'
    Маджоре справа немного продвинулся вперёд и сильно пробил в сторону Терраччиано.
  • Офсайд
    47'
    Манай оказался в офсайде.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Специи!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Специя" - "Фиорентина" - 0:1.
  • Угловой
    45'
    Верде от углового флага попытался закрутить мяч в дальний угол. Терраччиано мяч отбил.
  • 45'
    Прострел Верде справа в центр перехватил Роша.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Маркетти в первом тайме.
  • 45'
    Хозяева при перехвате мяча не торопятся начинать атаку.
  • 44'
    "Фиорентина" на своей половине поля подержала мяч.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ПЁНТЕК!!! Быструю атаку провели гости. Одриосола в центральном круге отобрал мяч у Маджоре и выдал пас налево на Мале. Юссуф вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге. Пёнтек остановил мяч и с трёх метров пробил точно.
  • 41'
    Прострел Мале слева тоже не дошёл до партнёров, находившихся перед воротами.
  • 40'
    Прострел Соттила слева к воротам перехватил Эрлич.
  • Офсайд
    38'
    Гьяси справа забежал в офсайд.
  • 37'
    Маджоре справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • 36'
    К прострелу Пёнтека справа вдоль ворот никто из партнёров не поспел.
  • 35'
    Подачу Соттила слева к воротам перехватил Эрлич.
  • Угловой
    34'
    Кастровилли от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Пёнтек сделал скидку к дальней, а там партнёров не оказалось.
  • 33'
    Гонсалес в штрафной площади сделал скидку на Пёнтека, чей удар с двенадцати метров заблокировал Реца.
  • Офсайд
    32'
    Гьяси справа забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    31'
    Амрабат в центре поля попал локтем по затылку Маджоре.
  • 30'
    Гонсалес справа навесил к воротам, где Пёнтек головой немного не достал мяч. А дальше сфера оказалась в руках у Проведеля.
  • 28'
    Кастровилли справа сместился в центр и с девятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 27'
    Постепенно "Фиорентина" обозначает своё территориальное преимущество на поле, но к опасным моментам у ворот хозяев это не приводит.
  • Угловой
    26'
    Кастровилли от углового флага навесил на Рошу, который головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    24'
    Роша на линии центрального круга попал по ногам Маджоре.
  • 23'
    Прострел Гонсалеса справа в штрафную площадь перехватил Эрлич.
  • Фол, нарушение
    22'
    Гьяси перед чужой штрафной площадью придержал руками Соттила.
  • 21'
    Незабитый пенальти ввёл в состояние прострации обе команды. Скорости резко упали, а точность в передачах вперед снизилась.
  • 20'
    Маджоре справа вывел к воротам Маная, у которого мяч выбил Миленкович, рванувший наперерез Рею.
  • Офсайд
    18'
    Амьен-Аду справа забрался в офсайд.
  • 17'
    Амрабат на фланге отобрал мяч у Рецы.
  • Не забитый пенальти
    16'
    Пёнтек с одиннадцатиметровой отметки пробил в левую штангу.
  • Пенальти!
    14'
    Пенальти! Реца у угла штрафной площади сбил Гонсалеса.
  • Фол, нарушение
    13'
    Миленкович в центральном круге придержал руками Маная.
  • 12'
    Терраччиано вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки, который предназначался Маджоре.
  • 11'
    Пас Пёнтека справа в штрафной площади на Одриосолу перехватил Николау.
  • 10'
    Гьяси перед штрафной площадью отобрал мяч у Мале.
  • Фол, нарушение
    9'
    Маджоре в центральном круге ударил по ногам Амрабата.
  • Угловой
    8'
    Гости исполнили угловой удар. Из штрафной площади выбит мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Амьен-Аду в центре поля руками завалил на газон Соттила.
  • Угловой
    6'
    Верде от углового флага покатил мяч на Маная и после ответного паса прострелил к воротам. Гости отбились.
  • 5'
    Эрлич слева из пределов штрафной площади пробил выше перекладины.
  • Угловой
    4'
    Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. На ближней штанге Пёнтек всех опередил и выбил мяч.
  • 3'
    Роша на фланге выбил мяч у Гьяси.
  • 2'
    "Специя" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Фиорентина" - в красной форме с белой полосой на груди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Альберто Пиччи"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Специя 0:1 Фиорентина онлайн


Прогнозы на матч Специя 0:1 Фиорентина

Исход игры
Специя
10.6% (17)
Ничья
28.1% (45)
Фиорентина
61.3% (98)
Тотал 2.5
Больше
56.15% (73)
Меньше
43.85% (57)
Обе команды забьют
Да
82.31% (107)
Нет
17.69% (23)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
35.6% (57)
1:1 Ничья
21.3% (34)
0:1 Фиорентина
8.8% (14)
2:1 Специя
5% (8)
0:2 Фиорентина
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:3 Фиорентина
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Специя
Фиорентина

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