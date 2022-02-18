"Ювентус" прока не провёл ни одной позиционной атаки. Хозяева лишь изредка переходят на чужую половину поля.

Войводе слева не удалось прострелить к воротам.

Брекало слева прорвался к воротам и прострелил к дальней штанге, где Белотти не сделал пару шагов вперёд заблоговременно.

Пеллегрини не позволил Синго справа навесить к воротам.

7' Мандрагора слева прорвался в штрафную площадь и пробил в ближний угол. Щесны верно занял позицию и мяч поймал.

6' Брекало слева к дальней штанге навес исполнил слишком сильно.

5' Синго справа продвинулся вперёд, но у угла штрафной площади притормозил и сделал пас назад.

4' Белотти по центру не смог прорваться в штрафную площадь через трёх соперников.

3' "Торино" сразу активно пошёл вперёд. Первые минуты проходят с преимуществом гостей.

2' "Ювентус" играет в полосатых бело-чёрных футболках и белых трусах, "Торино" - в бордовой форме.