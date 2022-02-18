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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Торино
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 162
Ювентус 93.2% (151)
X 3.7% (6)
Торино 3.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Торино
1.73
4.20
6.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
12
Алекс
Сандро
17
Пеллегрини
Лука
28
Закария
Денис
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
7
Влахович
Душан
9
Мората
Альваро
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
27
Войвода
Мергим
4
Побега
Томмазо
14
Брекало
Йосип
9
Белотти
Андреа
Ювентус
4-3-3
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Ювентус
Торино

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

450%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

24 матча

79.2%
16.7%
4.1%
19 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
8 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
К
2:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:4
К
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.27
Мората Альваро 5 0.19
Куадрадо Хуан 4 0.15
Локателли Мануэль 3 0.12
Кин Мойзе 3 0.12
Маккенни Уэстон 3 0.12
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.12
Кьеза Федерико 2 0.08
Бернардески Федерико 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Де Шильо Маттиа 1 0.04
Закария Денис 1 0.04
Де Лихт Маттайс 1 0.04
Бентанкур Родриго 0 0
Рабио Адриен 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.24
Санабрия Антонио 5 0.2
Побега Томмазо 4 0.16
Синго Вилфред 3 0.12
Пьяца Марко 3 0.12
Прат Деннис 2 0.08
Белотти Андреа 2 0.08
Бремер Глейсон 2 0.08
Лукич Саша 1 0.04
Верди Симоне 1 0.04
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 5 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Мората Альваро 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Бернардески Федерико 3 0
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 7 0
Джиджи Коффи 5 1
Мандрагора Роландо 5 1
Бремер Глейсон 6 0
Лукич Саша 5 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Синго Вилфред 2 1
Юрич Иван 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 20
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
5
31%
2
40%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
4
31%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 12
3
14%
5
21%
1-15
5
24%
6
25%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
6
29%
1
4%
61-75
6
29%
6
25%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
6
43%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
21%
7
50%
76-90

Забито

37
29
17 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
7
19%
5
17%
1-15
7
19%
7
24%
16-30
3
8%
3
10%
31-45
2
5%
4
14%
46-60
7
19%
2
7%
61-75
11
30%
30%
8
28%
76-90

Пропущено

22
27
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
3
14%
2
7%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
6
27%
3
11%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
6
27%
11
41%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0
Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2
Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус 0:0 Заявка 26 13 8 5 37 - 22 47
5. Аталанта Заявка 24 12 8 4 46 - 29 44
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 25 12 4 9 42 - 32 40
8. Фиорентина Заявка 24 12 3 9 43 - 34 39
9. Верона Заявка 25 10 6 9 47 - 40 36
10. Торино 0:0 Заявка 25 9 6 10 31 - 25 33
11. Эмполи Заявка 25 8 7 10 38 - 48 31
12. Сассуоло Заявка 25 7 9 9 41 - 44 30
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 25 7 5 13 27 - 46 26
15. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Ювентус 0:0 Заявка 13 7 3 3 16 - 8 24
6. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
7. Торино 0:0 Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
8. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
12. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
14. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус 0:0 Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
9. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
10. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Торино 0:0 Заявка 12 2 3 7 6 - 12 9
19. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 12'
    Пеллегрини не позволил Синго справа навесить к воротам.
  • 11'
    Брекало слева прорвался к воротам и прострелил к дальней штанге, где Белотти не сделал пару шагов вперёд заблоговременно.
  • 10'
    Войводе слева не удалось прострелить к воротам.
  • 9'
    "Ювентус" прока не провёл ни одной позиционной атаки. Хозяева лишь изредка переходят на чужую половину поля.
  • Фол, нарушение
    8'
    Белотти в центре поля руками оттолкнул Пеллегрини.
  • 7'
    Мандрагора слева прорвался в штрафную площадь и пробил в ближний угол. Щесны верно занял позицию и мяч поймал.
  • 6'
    Брекало слева к дальней штанге навес исполнил слишком сильно.
  • 5'
    Синго справа продвинулся вперёд, но у угла штрафной площади притормозил и сделал пас назад.
  • 4'
    Белотти по центру не смог прорваться в штрафную площадь через трёх соперников.
  • 3'
    "Торино" сразу активно пошёл вперёд. Первые минуты проходят с преимуществом гостей.
  • 2'
    "Ювентус" играет в полосатых бело-чёрных футболках и белых трусах, "Торино" - в бордовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Альянц Стэдиум"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Ювентус 0:0 Торино онлайн


Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Торино

Исход игры
Ювентус
92.3% (156)
Ничья
4.7% (8)
Торино
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (46)
Меньше
66.42% (91)
Обе команды забьют
Да
32.85% (45)
Нет
67.15% (92)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
36.7% (62)
2:1 Ювентус
16% (27)
1:0 Ювентус
14.2% (24)
3:1 Ювентус
7.1% (12)
3:0 Ювентус
3% (5)
1:1 Ничья
2.4% (4)
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