Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Торино
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
450%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
24 матча
79.2%
16.7%
4.1%
19 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
8 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|7 (1)
|0.28
|Мората Альваро
|5
|0.2
|Куадрадо Хуан
|4
|0.16
|Локателли Мануэль
|3
|0.12
|Кин Мойзе
|3
|0.12
|Маккенни Уэстон
|3
|0.12
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.12
|Кьеза Федерико
|2
|0.08
|Бернардески Федерико
|1
|0.04
|Кулушевски Деян
|1
|0.04
|Данило Луис
|1
|0.04
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.04
|Закария Денис
|1
|0.04
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.04
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|6
|0.25
|Санабрия Антонио
|5
|0.21
|Побега Томмазо
|4
|0.17
|Синго Вилфред
|3
|0.13
|Пьяца Марко
|3
|0.13
|Прат Деннис
|2
|0.08
|Белотти Андреа
|2
|0.08
|Бремер Глейсон
|2
|0.08
|Лукич Саша
|1
|0.04
|Верди Симоне
|1
|0.04
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|5
|0
|Данило Луис
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Кин Мойзе
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|7
|0
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Мандрагора Роландо
|5
|1
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Лукич Саша
|5
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Синго Вилфред
|2
|1
|Юрич Иван
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 20
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
5
31%
2
40%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
4
31%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 12
3
14%
5
21%
1-15
5
24%
6
25%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
6
29%
1
4%
61-75
6
29%
6
25%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
6
43%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
21%
7
50%
76-90
Забито
37
29
17 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
7
19%
5
17%
1-15
7
19%
7
24%
16-30
3
8%
3
10%
31-45
2
5%
4
14%
46-60
7
19%
2
7%
61-75
11
30%
30%
8
28%
76-90
Пропущено
22
27
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
3
14%
2
7%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
6
27%
3
11%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
6
27%
11
41%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0
Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2
Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 26
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|37 - 22
|46
|5.
|Аталанта
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|46 - 29
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|42 - 32
|40
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|43 - 34
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|47 - 40
|36
|10.
|Торино
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 25
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|38 - 48
|31
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|41 - 44
|30
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 46
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 40
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|33 - 42
|23
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|Заявка
|25
|1
|12
|12
|21 - 46
|15
|20.
|Салернитана
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|6.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|12.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|14.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|9.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Торино
Исход игры
Ювентус
96.2% (50)
Ничья
3.8% (2)
Торино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.41% (15)
Меньше
70.59% (36)
Обе команды забьют
Да
25.49% (13)
Нет
74.51% (38)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
57.7% (30)
2:1 Ювентус
13.5% (7)
1:0 Ювентус
7.7% (4)
3:1 Ювентус
7.7% (4)
3:0 Ювентус
7.7% (4)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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