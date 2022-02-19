Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Луиджи Феррарис
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
42
Вити
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Конти АндреаПолузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сампдория
Эмполи
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.28
|Капуто Франческо
|6
|0.24
|Габбьядини Маноло
|6
|0.24
|Йосида Майя
|2
|0.08
|Торсби Мортен
|2
|0.08
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.04
|Конти Андреа
|1
|0.04
|Экдаль Альбин
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Сенси Стефано
|1
|0.04
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|9 (3)
|0.36
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.24
|Журковски Шимон
|4
|0.16
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.16
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.08
|Романьоли Симоне
|2
|0.08
|Кутроне Патрик
|2
|0.08
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Штулац Лео
|1
|0.04
|Стоянович Петар
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.04
|Манкузо Леонардо
|1
|0.04
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|9
|0
|Торсби Мортен
|9
|0
|Экдаль Альбин
|7
|1
|Кандрева Антонио
|4
|1
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|7
|0
|Стоянович Петар
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Исмайли Ардиан
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Байрами Недим
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
21%
4
21%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
5
26%
2
11%
76-90
Пропущено
26
13
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
5
19%
4
31%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
4
15%
3
23%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
5
19%
2
15%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 14
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
6
30%
76-90
Пропущено
19
34
10 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
3
16%
8
24%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
5
26%
8
24%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
4
21%
7
21%
61-75
3
16%
5
15%
76-90
Забито
30
39
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
6
20%
5
13%
1-15
3
10%
6
15%
16-30
5
17%
5
13%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
3
10%
8
21%
61-75
8
27%
8
21%
76-90
Пропущено
45
47
25 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
8
18%
12
26%
1-15
7
16%
4
9%
16-30
10
22%
9
19%
31-45
6
13%
5
11%
46-60
6
13%
10
21%
61-75
8
18%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1
Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1
Эмполи
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2
Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 26
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|46 - 29
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|42 - 32
|40
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|43 - 34
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|47 - 40
|36
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|26
|8
|8
|10
|38 - 48
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|41 - 44
|30
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 46
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 40
|24
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|26
|6
|6
|14
|33 - 42
|24
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|Заявка
|25
|1
|12
|12
|21 - 46
|15
|20.
|Салернитана
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|6.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|7.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|12.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|14.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 25
|13
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|9.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Эмполи
Исход игры
Сампдория
77.7% (108)
Ничья
16.5% (23)
Эмполи
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
54.81% (74)
Меньше
45.19% (61)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
43.2% (60)
1:0 Сампдория
17.3% (24)
1:1 Ничья
15.1% (21)
2:0 Сампдория
10.1% (14)
3:1 Сампдория
4.3% (6)
1:2 Эмполи
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:1 Эмполи
1.4% (2)
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