Второй тайм

94' Сампдория заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

92' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Ди Франческо Федерико из команды Эмполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Сампдория

89' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Удар от ворот произведет Сампдория

84' Удар от ворот произведет Сампдория

82' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Сампдория

77' Бандинелли Филиппо не смог попасть в створ ударом издали

75' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

75' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Байрами Недим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Бандинелли Филиппо из команды Эмполи делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

73' Отличные скиллы показывает Бандинелли Филиппо , обводя своих соперников

72' Удар от ворот произведет Сампдория

72' Бандинелли Филиппо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Плохо сыграл Феррари Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Колли Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Мурру Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Мурру Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

61' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

59' Сампдория выполняет удар от ворот.

58' Байрами Недим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Сампдория

54' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Байрами Недим пробил со штрафного прямо в стенку

52' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

50' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

50' Кандрева Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля