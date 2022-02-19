Италия: Серия A 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
14' ГолКвальярелла Фабио
2:0
29' ГолКвальярелла Фабио
31' Желтая карточкаБайрами Недим
42' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
43' Желтая карточкаАслани Кристьян
45' Желтая карточкаЭкдаль Альбин
65' Желтая карточкаКандрева Антонио
74' Желтая карточкаКонти Андреа
Ход матча
14'
29'
31'
43'
45'
65'
74'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
42
Вити
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Конти АндреаПолузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сампдория
Эмполи
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.27
|Капуто Франческо
|6
|0.23
|Габбьядини Маноло
|6
|0.23
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.12
|Йосида Майя
|2
|0.08
|Торсби Мортен
|2
|0.08
|Конти Андреа
|1
|0.04
|Экдаль Альбин
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Сенси Стефано
|1
|0.04
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|9 (3)
|0.35
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.23
|Журковски Шимон
|4
|0.15
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.15
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.08
|Романьоли Симоне
|2
|0.08
|Кутроне Патрик
|2
|0.08
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Штулац Лео
|1
|0.04
|Стоянович Петар
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.04
|Манкузо Леонардо
|1
|0.04
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|10
|0
|Экдаль Альбин
|8
|1
|Торсби Мортен
|9
|0
|Кандрева Антонио
|5
|1
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|7
|0
|Стоянович Петар
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Исмайли Ардиан
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
5
24%
4
21%
1-15
4
19%
3
16%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
5
24%
2
11%
76-90
Пропущено
26
15
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
19%
5
33%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 2
19 Не забивали 15
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
6
30%
76-90
Пропущено
19
34
10 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
3
16%
8
24%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
5
26%
8
24%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
4
21%
7
21%
61-75
3
16%
5
15%
76-90
Забито
32
39
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
7
22%
5
13%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
5
16%
5
13%
31-45
5
16%
7
18%
46-60
3
9%
8
21%
61-75
8
25%
8
21%
76-90
Пропущено
45
49
25 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
8
18%
13
27%
1-15
7
16%
5
10%
16-30
10
22%
9
18%
31-45
6
13%
5
10%
46-60
6
13%
10
20%
61-75
8
18%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1
Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1
Эмполи
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2
Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 26
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|46 - 29
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|0:2 Заявка
|26
|12
|4
|10
|42 - 34
|40
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|43 - 34
|39
|9.
|Верона
|2:0 Заявка
|26
|11
|6
|9
|49 - 40
|39
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|41 - 44
|30
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 46
|26
|15.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|16.
|Удинезе
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 40
|24
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|Заявка
|25
|1
|12
|12
|21 - 46
|15
|20.
|Салернитана
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|6.
|Рома
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 14
|24
|7.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|8.
|Верона
|2:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|12.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|9.
|Верона
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|10.
|Рома
|0:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 2:0 Эмполи
Исход игры
Сампдория
77.7% (108)
Ничья
16.5% (23)
Эмполи
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
54.81% (74)
Меньше
45.19% (61)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
43.2% (60)
1:0 Сампдория
17.3% (24)
1:1 Ничья
15.1% (21)
2:0 Сампдория
10.1% (14)
3:1 Сампдория
4.3% (6)
1:2 Эмполи
3.6% (5)
0:1 Эмполи
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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