Футболисты "Ромы" перебрались на половину поля соперника, мяч катают, а особых путей к штрафной площади соперника и нет.

Капрари навесил с левого фланга на дальнюю штангу, откуда Барак пробил из борьбы с защитником, и получилось не очень сильно - смог Патрисиу мяч в руки поймать!

Симеоне из непростой позиции смог пробить по воротам "Ромы", но на этот раз в створ ему не удалось попасть. Хорошо гости действуют.

И третий гол забивает "Верона"! И хотя арбитр отменят взятие ворот после удара от Симеоне, который находился в положении "вне игры", трибуны уже свистят.

Послушал главный арбитр совет из комнаты ВАР, в итоге подтвердил, что взятие ворот отменено. В офсайде принимал мяч Джованни Симеоне.

25' Никак не может "Рома" наладить игру, и пока футболисты "Вероны" всё контролируют.

23' Мэйтленд-Найлс хорошо сыграл на правом фланге, обыграв защитника, а вот пас в штрафную на Афена-Гьяна не прошёл. Защитник смог на перехвате сыграть.

22' Ещё раз Тамез попытался пробить, на этот раз из-за пределов штрафной площади, но накрыл защитник хозяев эту попытку.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Адриен Тамез! 0:2!

Быстрая атака "Вероны", Илич отличный пас вырезал налево в штрафную на Капрари, который от лицевой отыграл на ближнюю штангу, и Тамез с угла вратарской вогнал мяч под перекладину!

18' Барак и Кумбулла боролись за мяч на втором этаже, и есть такое подозрение, что локтем защитник "Ромы" сыграл. Простил арбитр, без карточки обошлось.

17' Перешли в атаку игроки "Вероны", последовала подача с левого фланга, и Смоллинг выносит мяч из своей штрафной площади.

16' Николо Казале получил жёлтую карточку. Жестковато он сыграл, не дотянувшись до мяча, в итоге ударил по ноге сзади Абрахама.

14' Угловой у "Ромы" толком не получился, пошла подача с левого фланга на дальнюю штангу, никто из хозяев до мяча не добрался. Улетел он на противоположный фланг.

13' Хорошая передача на Абрахама, который намеревался в борьбе с защитниками вырваться на ворота, но оппонент успел мяч у него выбить. Монтипо пытался улучшить ситуацию, но всё-таки угловой.

11' Симеоне досталось по ногам, Кристанте тут в борьбе за позицию уронил оппонента на газон, причём и мяча рядом не было. Ожесточённая битва!

10' Перехватили римляне мяч в центре поля, в итоге удалось разогнать контратаку. Винья слева ворвался в штрафную площадь, а вот передача в центр получилась неточной.

9' Не торопятся теперь уже игроки "Вероны", стараются они контролировать мяч в центре.

7' Да, интересное начало поединка, и теперь уже игроки "Ромы" пошли вперёд! Пеллегрини пробивал из-за пределов штрафной площади, Монтипо в прыжке переправил мяч в аут!

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Антони Барак! 0:1!

Как хитро разыграли штрафной игроки гостей! Фараони должен был исполнять, но в итоге сделал вид, что не поделил что-то со своим партнёром, в итоге пошёл от мяча, но на самом деле он двинулся вперёд по правому флангу, и уже через пару секунд получил после розыгрыша передачу на ход, навесил в центр, и Патрисиу отбил! Правда сделал он это прямо на Барака, который с лёта с линии вратарской отправил мяч в створ!

2' Футболисты "Ромы" стараются больше владеть мячом на первых минутах встречи, но "Верона" довольно активно прессингует, ничего не давая сопернику создавать.