Италия: Серия A 2021-2022
0:2
Первый тайм: 33'
Стадион: Стадио Олимпико
0:1
5' ГолБарак Антонин
16' Желтая карточкаКазале Николо
0:2
20' ГолТамез Адриен
Ход матча
5'
0:1
16'
20'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Рома
Верона
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|11 (1)
|0.42
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0.23
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.15
|Мхитарян Генрих
|3
|0.12
|Ибаньес Рожер
|3
|0.12
|Шомуродов Элдор
|2
|0.08
|Дзаньоло Николо
|2
|0.08
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.08
|Смоллинг Крис
|2
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.08
|Кристанте Бриан
|2
|0.08
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.08
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|12
|0.46
|Барак Антонин
|10 (4)
|0.38
|Капрари Джанлука
|9 (1)
|0.35
|Калинич Никола
|4
|0.15
|Тамез Адриен
|3
|0.12
|Фараони Марко
|2
|0.08
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.08
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|Илич Иван
|1
|0.04
|Депаоли Фабио
|1
|0.04
|Бесса Даниэль
|1
|0.04
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|11
|1
|Дзаньоло Николо
|8
|2
|Карсдорп Рик
|6
|1
|Абрахам Тэмми
|7
|0
|Верету Жордан
|6
|0
|Кристанте Бриан
|6
|0
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Афена-Гьян Феликс
|3
|1
|Кумбулла Мараш
|3
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|Калинич Никола
|4
|1
|Симеоне Джованни
|5
|0
|Гюнтер Корай
|5
|0
|Казале Николо
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Илич Иван
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Бесса Даниэль
|2
|1
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
12%
4
20%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
5
25%
76-90
Пропущено
12
23
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
1
8%
3
13%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
2
17%
9
39%
76-90
Забито
26
28
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
4%
6
21%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
10
38%
4
14%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
6
23%
5
18%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
1
5%
5
31%
76-90
Забито
43
48
21 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
3
7%
10
21%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
15
35%
7
15%
31-45
7
16%
7
15%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
9
21%
10
21%
76-90
Пропущено
31
39
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 22
4
13%
4
10%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
2
6%
4
10%
31-45
8
26%
7
18%
46-60
8
26%
5
13%
61-75
3
10%
14
36%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4
Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2
Верона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4
Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 26
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|46 - 29
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|0:2 Заявка
|26
|12
|4
|10
|42 - 34
|40
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|43 - 34
|39
|9.
|Верона
|2:0 Заявка
|26
|11
|6
|9
|49 - 40
|39
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|41 - 44
|30
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 46
|26
|15.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|16.
|Удинезе
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 40
|24
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|Заявка
|25
|1
|12
|12
|21 - 46
|15
|20.
|Салернитана
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|6.
|Рома
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 14
|24
|7.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|8.
|Верона
|2:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|12.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|9.
|Верона
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|10.
|Рома
|0:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома 0:2 Верона
Исход игры
Рома
92.3% (131)
Ничья
5.6% (8)
Верона
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.21% (78)
Меньше
41.79% (56)
Обе команды забьют
Да
59.7% (80)
Нет
40.3% (54)
Популярный счёт
2:1 Рома
46.5% (66)
2:0 Рома
22.5% (32)
1:0 Рома
13.4% (19)
3:1 Рома
4.2% (6)
3:2 Рома
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!