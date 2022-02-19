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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
0:2
Первый тайм: 33'

Стадион:
Верона
0'
0:1
5' Гол
Барак Антонин
16' Желтая карточка
Казале Николо
0:2
20' Гол
Тамез Адриен
33'

Ход матча

5'
0:1
Барак Антонин
16'
 
Казале Николо
20'
0:2
Тамез Адриен
(Капрари Джанлука)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 141
Рома 92.2% (130)
X 5.7% (8)
Верона 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Верона
3.40
3.90
4.16
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
6
Смоллинг
Крис
24
Кумбулла
Мараш
5
Винья
Матиас
4
Кристанте
Бриан
27
Оливейра
Сержиу
64
Афена-Гьян
Феликс
7
Пеллегрини
Лоренцо
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
9
Абрахам
Тэмми
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Рома
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Рома
Верона

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
3:2
СA
3:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 11 (1) 0.42
Пеллегрини Лоренцо 6 0.23
Верету Жордан 4 (1) 0.15
Мхитарян Генрих 3 0.12
Ибаньес Рожер 3 0.12
Шомуродов Элдор 2 0.08
Дзаньоло Николо 2 0.08
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.08
Смоллинг Крис 2 0.08
Эль-Шаарави Стефан 2 0.08
Кристанте Бриан 2 0.08
Афена-Гьян Феликс 2 0.08
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.46
Барак Антонин 10 (4) 0.38
Капрари Джанлука 9 (1) 0.35
Калинич Никола 4 0.15
Тамез Адриен 3 0.12
Фараони Марко 2 0.08
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.08
Лазович Дарко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Илич Иван 1 0.04
Депаоли Фабио 1 0.04
Бесса Даниэль 1 0.04
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 11 1
Дзаньоло Николо 8 2
Карсдорп Рик 6 1
Абрахам Тэмми 7 0
Верету Жордан 6 0
Кристанте Бриан 6 0
Ибаньес Рожер 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Афена-Гьян Феликс 3 1
Кумбулла Мараш 3 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Калинич Никола 4 1
Симеоне Джованни 5 0
Гюнтер Корай 5 0
Казале Николо 5 0
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Бесса Даниэль 2 1
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
12%
4
20%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
5
25%
76-90

Пропущено

12
23
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
1
8%
3
13%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
2
17%
9
39%
76-90

Забито

26
28
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
4%
6
21%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
10
38%
4
14%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
6
23%
5
18%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
1
5%
5
31%
76-90

Забито

43
48
21 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
3
7%
10
21%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
15
35%
7
15%
31-45
7
16%
7
15%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
9
21%
10
21%
76-90

Пропущено

31
39
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 22
4
13%
4
10%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
2
6%
4
10%
31-45
8
26%
7
18%
46-60
8
26%
5
13%
61-75
3
10%
14
36%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4
Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2
Верона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4
Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 24 12 8 4 46 - 29 44
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома 0:2 Заявка 26 12 4 10 42 - 34 40
8. Фиорентина Заявка 24 12 3 9 43 - 34 39
9. Верона 2:0 Заявка 26 11 6 9 49 - 40 39
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
12. Сассуоло Заявка 25 7 9 9 41 - 44 30
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 25 7 5 13 27 - 46 26
15. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
16. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
6. Рома 0:2 Заявка 14 7 3 4 17 - 14 24
7. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
8. Верона 2:0 Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
12. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
13. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
9. Верона 2:0 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Рома 0:2 Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
12. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
19. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    33'
    Послушал главный арбитр совет из комнаты ВАР, в итоге подтвердил, что взятие ворот отменено. В офсайде принимал мяч Джованни Симеоне.
  • Офсайд
    32'
    И третий гол забивает "Верона"! И хотя арбитр отменят взятие ворот после удара от Симеоне, который находился в положении "вне игры", трибуны уже свистят.
  • 30'
    Симеоне из непростой позиции смог пробить по воротам "Ромы", но на этот раз в створ ему не удалось попасть. Хорошо гости действуют.
  • 29'
    Капрари навесил с левого фланга на дальнюю штангу, откуда Барак пробил из борьбы с защитником, и получилось не очень сильно - смог Патрисиу мяч в руки поймать!
  • 27'
    Футболисты "Ромы" перебрались на половину поля соперника, мяч катают, а особых путей к штрафной площади соперника и нет.
  • 25'
    Никак не может "Рома" наладить игру, и пока футболисты "Вероны" всё контролируют.
  • 23'
    Мэйтленд-Найлс хорошо сыграл на правом фланге, обыграв защитника, а вот пас в штрафную на Афена-Гьяна не прошёл. Защитник смог на перехвате сыграть.
  • 22'
    Ещё раз Тамез попытался пробить, на этот раз из-за пределов штрафной площади, но накрыл защитник хозяев эту попытку.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Адриен Тамез! 0:2!
    Быстрая атака "Вероны", Илич отличный пас вырезал налево в штрафную на Капрари, который от лицевой отыграл на ближнюю штангу, и Тамез с угла вратарской вогнал мяч под перекладину!
  • Фол, нарушение
    18'
    Барак и Кумбулла боролись за мяч на втором этаже, и есть такое подозрение, что локтем защитник "Ромы" сыграл. Простил арбитр, без карточки обошлось.
  • 17'
    Перешли в атаку игроки "Вероны", последовала подача с левого фланга, и Смоллинг выносит мяч из своей штрафной площади.
  • Желтая карточка
    16'
    Николо Казале получил жёлтую карточку. Жестковато он сыграл, не дотянувшись до мяча, в итоге ударил по ноге сзади Абрахама.
  • Угловой
    14'
    Угловой у "Ромы" толком не получился, пошла подача с левого фланга на дальнюю штангу, никто из хозяев до мяча не добрался. Улетел он на противоположный фланг.
  • 13'
    Хорошая передача на Абрахама, который намеревался в борьбе с защитниками вырваться на ворота, но оппонент успел мяч у него выбить. Монтипо пытался улучшить ситуацию, но всё-таки угловой.
  • 11'
    Симеоне досталось по ногам, Кристанте тут в борьбе за позицию уронил оппонента на газон, причём и мяча рядом не было. Ожесточённая битва!
  • 10'
    Перехватили римляне мяч в центре поля, в итоге удалось разогнать контратаку. Винья слева ворвался в штрафную площадь, а вот передача в центр получилась неточной.
  • 9'
    Не торопятся теперь уже игроки "Вероны", стараются они контролировать мяч в центре.
  • 7'
    Да, интересное начало поединка, и теперь уже игроки "Ромы" пошли вперёд! Пеллегрини пробивал из-за пределов штрафной площади, Монтипо в прыжке переправил мяч в аут!
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Антони Барак! 0:1!
    Как хитро разыграли штрафной игроки гостей! Фараони должен был исполнять, но в итоге сделал вид, что не поделил что-то со своим партнёром, в итоге пошёл от мяча, но на самом деле он двинулся вперёд по правому флангу, и уже через пару секунд получил после розыгрыша передачу на ход, навесил в центр, и Патрисиу отбил! Правда сделал он это прямо на Барака, который с лёта с линии вратарской отправил мяч в створ!
  • 2'
    Футболисты "Ромы" стараются больше владеть мячом на первых минутах встречи, но "Верона" довольно активно прессингует, ничего не давая сопернику создавать.
  • Первый тайм начался
    Поехали, друзья! С центра поля стартовали футболисты "Вероны"! В белой форме сегодня действуют гости, а "Рома" будет играть в традиционной красной форме.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Рома 0:2 Верона онлайн


Прогнозы на матч Рома 0:2 Верона

Исход игры
Рома
92.3% (131)
Ничья
5.6% (8)
Верона
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.21% (78)
Меньше
41.79% (56)
Обе команды забьют
Да
59.7% (80)
Нет
40.3% (54)
Популярный счёт
2:1 Рома
46.5% (66)
2:0 Рома
22.5% (32)
1:0 Рома
13.4% (19)
3:1 Рома
4.2% (6)
3:2 Рома
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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