Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Верона

История личных встреч

Рома
Верона

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
3:2
СA
3:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 11 (1) 0.44
Пеллегрини Лоренцо 6 0.24
Верету Жордан 4 (1) 0.16
Мхитарян Генрих 3 0.12
Ибаньес Рожер 3 0.12
Шомуродов Элдор 2 0.08
Дзаньоло Николо 2 0.08
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.08
Смоллинг Крис 2 0.08
Эль-Шаарави Стефан 2 0.08
Кристанте Бриан 2 0.08
Афена-Гьян Феликс 2 0.08
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.48
Капрари Джанлука 9 (1) 0.36
Барак Антонин 9 (4) 0.36
Калинич Никола 4 0.16
Тамез Адриен 3 0.12
Фараони Марко 2 0.08
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.08
Лазович Дарко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Илич Иван 1 0.04
Депаоли Фабио 1 0.04
Бесса Даниэль 1 0.04
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 11 1
Дзаньоло Николо 8 2
Карсдорп Рик 6 1
Абрахам Тэмми 7 0
Верету Жордан 6 0
Кристанте Бриан 6 0
Ибаньес Рожер 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Афена-Гьян Феликс 3 1
Кумбулла Мараш 3 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 5 1
Чеккерини Федерико 6 0
Калинич Никола 4 1
Симеоне Джованни 5 0
Гюнтер Корай 5 0
Маньяни Джанджакомо 3 1
Илич Иван 3 1
Фараони Марко 4 0
Казале Николо 4 0
Бесса Даниэль 2 1
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
12%
4
20%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
5
25%
76-90

Пропущено

12
23
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
1
8%
3
13%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
2
17%
9
39%
76-90

Забито

26
28
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
4%
6
21%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
10
38%
4
14%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
6
23%
5
18%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
1
5%
5
31%
76-90

Забито

43
48
21 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
3
7%
10
21%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
15
35%
7
15%
31-45
7
16%
7
15%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
9
21%
10
21%
76-90

Пропущено

31
39
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 22
4
13%
4
10%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
2
6%
4
10%
31-45
8
26%
7
18%
46-60
8
26%
5
13%
61-75
3
10%
14
36%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4
Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2
Верона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4
Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 25 13 7 5 37 - 22 46
5. Аталанта Заявка 24 12 8 4 46 - 29 44
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 25 12 4 9 42 - 32 40
8. Фиорентина Заявка 24 12 3 9 43 - 34 39
9. Верона Заявка 25 10 6 9 47 - 40 36
10. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
11. Эмполи Заявка 25 8 7 10 38 - 48 31
12. Сассуоло Заявка 25 7 9 9 41 - 44 30
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 25 7 5 13 27 - 46 26
15. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
6. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
12. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
14. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
9. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
10. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
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Где смотреть матч Рома - Верона онлайн


Прогнозы на матч Рома - Верона

Исход игры
Рома
92.5% (37)
Ничья
7.5% (3)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (18)
Меньше
53.85% (21)
Обе команды забьют
Да
46.15% (18)
Нет
53.85% (21)
Популярный счёт
2:0 Рома
35% (14)
2:1 Рома
35% (14)
1:0 Рома
12.5% (5)
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Рома
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