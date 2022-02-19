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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
 
Позже

Стадион:
Милан
Прогнозы 147
Салернитана 2% (3)
X 2.7% (4)
Милан 95.2% (140)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Милан
9.69
5.40
1.40
Все Коэффициенты
Новости
55
Сепе
Луиджи
30
Маццокки
Паскуале
25
Дрэгушин
Раду
17
Фасио
Федерико
19
Раньери
Лука
18
Кулибали
Лассана
16
Радованович
Иван
20
Кастанос
Григорис
7
Рибери
Франк
9
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
II
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
4
Беннасер
Исмаэль
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Салернитана
4-2-3-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Милан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 5 (1) 0.22
Джурич Милан II 2 (1) 0.09
Верди Симоне 2 0.09
Кулибали Мамаду 2 0.09
Сими Нванкво 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Скьявоне Андреа 1 0.04
Гондо Седрик 1 0.04
Раньери Лука 1 0.04
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Цортеа Надир 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 8 0.32
Леау Рафаэл 7 0.28
Жиру Оливье 7 (2) 0.28
Кесси Франк 5 (2) 0.2
Тео Эрнандес 4 (1) 0.16
Диас Браим 3 0.12
Мессьяс Жуниор 3 0.12
Калабрия Давиде 2 0.08
Тонали Сандро 2 0.08
Салемакерс Алексис 1 0.04
Ребич Анте 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Флоренци Алессандро 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Раньери Лука 5 0
Оби Джоэл 4 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Джурич Милан II 2 0
Рибери Франк 1 0
Фасио Федерико 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Муссе Ли 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 2
Тонали Сандро 5 0
Романьоли Алессио 3 1
Беннасер Исмаэль 4 0
Диас Браим 4 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Кьяер Симон 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
29
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
2
25%
5
17%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
2
25%
4
14%
31-45
1
13%
5
17%
46-60
1
13%
6
21%
61-75
1
13%
7
24%
76-90

Пропущено

25
15
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
7
28%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
3
12%
7
47%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
5
25%
1-15
1
10%
5
25%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
2
20%
3
15%
76-90

Пропущено

27
12
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
2
7%
4
33%
1-15
2
7%
3
25%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
6
22%
2
17%
76-90

Забито

18
49
9 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 17
11 Не забивали 3
2
11%
10
20%
1-15
2
11%
7
14%
16-30
5
28%
8
16%
31-45
2
11%
6
12%
46-60
4
22%
8
16%
61-75
3
17%
10
20%
76-90

Пропущено

52
27
23 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 16
9
17%
6
22%
1-15
5
10%
5
19%
16-30
9
17%
3
11%
31-45
10
19%
2
7%
46-60
10
19%
2
7%
61-75
9
17%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3
Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0
Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 24 12 8 4 46 - 29 44
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
8. Фиорентина Заявка 24 12 3 9 43 - 34 39
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
12. Сассуоло Заявка 25 7 9 9 41 - 44 30
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 25 7 5 13 27 - 46 26
15. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
16. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
7. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
8. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
12. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
13. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
9. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
10. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
19. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2022, осталось 29 минут.

    Главный судья: Фаббри Михаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Салернитана 2% (3)
    X 2.7% (4)
    Милан 95.2% (140)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Милан
    9.69
    5.40
    1.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Салернитана - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Салернитана - Милан

    Исход игры
    Салернитана
    2.1% (3)
    Ничья
    2.8% (4)
    Милан
    95.1% (135)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (67)
    Меньше
    50% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    33.58% (45)
    Нет
    66.42% (89)
    Популярный счёт
    0:2 Милан
    38% (54)
    1:2 Милан
    19.7% (28)
    0:3 Милан
    12.7% (18)
    0:1 Милан
    7.7% (11)
    1:3 Милан
    7% (10)
    0:5 Милан
    2.1% (3)
    2:1 Салернитана
    1.4% (2)
    0:4 Милан
    1.4% (2)
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