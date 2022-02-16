Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Аречи
История личных встреч
Салернитана
Милан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|5 (1)
|0.22
|Джурич Милан II
|2 (1)
|0.09
|Верди Симоне
|2
|0.09
|Кулибали Мамаду
|2
|0.09
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Кастанос Григорис
|1
|0.04
|Скьявоне Андреа
|1
|0.04
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Раньери Лука
|1
|0.04
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|8
|0.32
|Леау Рафаэл
|7
|0.28
|Жиру Оливье
|7 (2)
|0.28
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.2
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.16
|Диас Браим
|3
|0.12
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.12
|Калабрия Давиде
|2
|0.08
|Тонали Сандро
|2
|0.08
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Ребич Анте
|1
|0.04
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.04
|Флоренци Алессандро
|1
|0.04
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|Мальдини Даниэль
|1
|0.04
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Раньери Лука
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Весели Фредерик
|2
|1
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Фасио Федерико
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Радованович Иван
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Муссе Ли
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|5
|2
|Тонали Сандро
|5
|0
|Романьоли Алессио
|3
|1
|Беннасер Исмаэль
|4
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Калюлю Пьер
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
29
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
2
25%
5
17%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
2
25%
4
14%
31-45
1
13%
5
17%
46-60
1
13%
6
21%
61-75
1
13%
7
24%
76-90
Пропущено
25
15
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
7
28%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
3
12%
7
47%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
5
25%
1-15
1
10%
5
25%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
2
20%
3
15%
76-90
Пропущено
27
12
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
2
7%
4
33%
1-15
2
7%
3
25%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
6
22%
2
17%
76-90
Забито
18
49
9 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 17
11 Не забивали 3
2
11%
10
20%
1-15
2
11%
7
14%
16-30
5
28%
8
16%
31-45
2
11%
6
12%
46-60
4
22%
8
16%
61-75
3
17%
10
20%
76-90
Пропущено
52
27
23 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 16
9
17%
6
22%
1-15
5
10%
5
19%
16-30
9
17%
3
11%
31-45
10
19%
2
7%
46-60
10
19%
2
7%
61-75
9
17%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3
Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0
Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 26
|55
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 20
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|46 - 17
|53
|4.
|Ювентус
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|37 - 22
|46
|5.
|Аталанта
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|46 - 29
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|52 - 39
|42
|7.
|Рома
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|42 - 32
|40
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|43 - 34
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|47 - 40
|36
|10.
|Торино
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 25
|32
|11.
|Эмполи
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|38 - 48
|31
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|41 - 44
|30
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 46
|26
|15.
|Удинезе
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|30 - 40
|24
|16.
|Сампдория
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|33 - 42
|23
|17.
|Венеция
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|22 - 43
|21
|18.
|Кальяри
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 46
|21
|19.
|Дженоа
|Заявка
|25
|1
|12
|12
|21 - 46
|15
|20.
|Салернитана
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|17 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|6.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|12.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 18
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|14.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|15.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|16.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 11
|30
|2.
|Милан
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 15
|29
|3.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 8
|27
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|9.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 23
|16
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 27
|9
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 12
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана - Милан
Исход игры
Салернитана
0% (0)
Ничья
2.5% (1)
Милан
97.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (23)
Меньше
39.47% (15)
Обе команды забьют
Да
52.63% (20)
Нет
47.37% (18)
Популярный счёт
1:2 Милан
32.5% (13)
0:2 Милан
30% (12)
1:3 Милан
7.5% (3)
0:3 Милан
7.5% (3)
0:1 Милан
5% (2)
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