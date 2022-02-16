Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
 
Позже

Стадион:
Милан
Прогнозы 40
Салернитана 0% (0)
X 2.5% (1)
Милан 97.5% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Милан
9.61
5.50
1.37
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Салернитана
Милан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 5 (1) 0.22
Джурич Милан II 2 (1) 0.09
Верди Симоне 2 0.09
Кулибали Мамаду 2 0.09
Сими Нванкво 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Скьявоне Андреа 1 0.04
Гондо Седрик 1 0.04
Раньери Лука 1 0.04
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Цортеа Надир 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 8 0.32
Леау Рафаэл 7 0.28
Жиру Оливье 7 (2) 0.28
Кесси Франк 5 (2) 0.2
Тео Эрнандес 4 (1) 0.16
Диас Браим 3 0.12
Мессьяс Жуниор 3 0.12
Калабрия Давиде 2 0.08
Тонали Сандро 2 0.08
Салемакерс Алексис 1 0.04
Ребич Анте 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Флоренци Алессандро 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Раньери Лука 5 0
Оби Джоэл 4 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Джурич Милан II 2 0
Рибери Франк 1 0
Фасио Федерико 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Муссе Ли 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 2
Тонали Сандро 5 0
Романьоли Алессио 3 1
Беннасер Исмаэль 4 0
Диас Браим 4 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Кьяер Симон 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
29
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
2
25%
5
17%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
2
25%
4
14%
31-45
1
13%
5
17%
46-60
1
13%
6
21%
61-75
1
13%
7
24%
76-90

Пропущено

25
15
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
7
28%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
3
12%
7
47%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
5
25%
1-15
1
10%
5
25%
16-30
3
30%
4
20%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
2
20%
3
15%
76-90

Пропущено

27
12
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
2
7%
4
33%
1-15
2
7%
3
25%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
6
22%
2
17%
76-90

Забито

18
49
9 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 17
11 Не забивали 3
2
11%
10
20%
1-15
2
11%
7
14%
16-30
5
28%
8
16%
31-45
2
11%
6
12%
46-60
4
22%
8
16%
61-75
3
17%
10
20%
76-90

Пропущено

52
27
23 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 16
9
17%
6
22%
1-15
5
10%
5
19%
16-30
9
17%
3
11%
31-45
10
19%
2
7%
46-60
10
19%
2
7%
61-75
9
17%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3
Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0
Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 25 13 7 5 37 - 22 46
5. Аталанта Заявка 24 12 8 4 46 - 29 44
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 25 12 4 9 42 - 32 40
8. Фиорентина Заявка 24 12 3 9 43 - 34 39
9. Верона Заявка 25 10 6 9 47 - 40 36
10. Торино Заявка 24 9 5 10 31 - 25 32
11. Эмполи Заявка 25 8 7 10 38 - 48 31
12. Сассуоло Заявка 25 7 9 9 41 - 44 30
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 25 7 5 13 27 - 46 26
15. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
6. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
7. Ювентус Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
8. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
12. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
14. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
9. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
10. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
19. Торино Заявка 11 2 2 7 6 - 12 8
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 40
    Салернитана 0% (0)
    X 2.5% (1)
    Милан 97.5% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Милан
    9.61
    5.50
    1.37
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Салернитана - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Салернитана - Милан

    Исход игры
    Салернитана
    0% (0)
    Ничья
    2.5% (1)
    Милан
    97.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (20)
    Нет
    47.37% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    32.5% (13)
    0:2 Милан
    30% (12)
    1:3 Милан
    7.5% (3)
    0:3 Милан
    7.5% (3)
    0:1 Милан
    5% (2)
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    Милан

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