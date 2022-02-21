Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Unipol Domus
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
10
Педро
Жоао
25
Оспина
Давид
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гальяно ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
33 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кальяри
Наполи
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
5%
95%
0 побед 1 ничья 16 побед
26 матчей
11.5%
26.9%
61.6%
3 победы 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
7.7%
42.3%
50%
2 победы 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.9%
11.5%
61.6%
7 побед 3 ничьи 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|10 (3)
|0.38
|Паволетти Леонардо
|5
|0.19
|Перейро Гастон
|3
|0.12
|Кейта Бальде
|3
|0.12
|Дейола Алессандро
|2
|0.08
|Касерес Мартин
|1
|0.04
|Чеппители Лука
|1
|0.04
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Дрис
|7 (1)
|0.27
|Инсинье Лоренцо
|6 (6)
|0.23
|Осимхен Виктор
|6
|0.23
|Зелиньски Пётр
|5
|0.19
|Фабиан Руис
|5
|0.19
|Лосано Ирвинг
|4
|0.15
|Петанья Андреа
|3
|0.12
|Ррахмани Амир
|3
|0.12
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|Кулибали Калиду
|2
|0.08
|Политано Маттео
|1
|0.04
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Жуан Жезус
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|7
|0
|Педро Жоао
|6
|0
|Марин Рэзван
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|5
|0
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Альтаре Джорджо
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|6
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Демме Диего
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Малку Кевин
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
23
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
1
6%
2
9%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
4
25%
8
35%
46-60
5
31%
1
4%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Пропущено
20
8
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
5
25%
3
38%
61-75
5
25%
1
13%
76-90
Забито
10
24
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
1
10%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
10%
5
21%
31-45
4
40%
5
21%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
1
10%
3
13%
76-90
Пропущено
25
8
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
2
8%
3
38%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
7
28%
1
13%
31-45
5
20%
1
13%
46-60
3
12%
3
38%
61-75
3
12%
0
0%
76-90
Забито
26
47
7 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 19
9 Не забивали 2
2
8%
6
13%
1-15
3
12%
8
17%
16-30
2
8%
9
19%
31-45
8
31%
13
28%
46-60
8
31%
4
9%
61-75
3
12%
7
15%
76-90
Пропущено
45
16
20 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 11
5
11%
3
19%
1-15
6
13%
2
13%
16-30
9
20%
2
13%
31-45
9
20%
2
13%
46-60
8
18%
6
38%
61-75
8
18%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0
Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1
Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1
Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|52 - 28
|56
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|55 - 22
|54
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|26
|16
|6
|4
|46 - 17
|54
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|53 - 40
|43
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|44 - 34
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|49 - 42
|37
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|43 - 44
|33
|12.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|13.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 40
|28
|14.
|Специя
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 46
|26
|15.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|16.
|Удинезе
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|31 - 41
|25
|17.
|Венеция
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 46
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|26
|1
|13
|12
|22 - 47
|16
|20.
|Салернитана
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|19 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|13.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 28
|6
|20.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 8
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 30
|14
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Наполи
Исход игры
Кальяри
7.6% (12)
Ничья
2.5% (4)
Наполи
89.8% (141)
Тотал 2.5
Больше
58.65% (78)
Меньше
41.35% (55)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:2 Наполи
41.4% (65)
0:2 Наполи
18.5% (29)
0:1 Наполи
12.7% (20)
1:3 Наполи
5.1% (8)
1:0 Кальяри
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:1 Кальяри
1.3% (2)
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