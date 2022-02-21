Дейола у чужой штрафной площади грубо сыграл против Элмаса.

Перейро от углового флага откатил мяч на Белланову, а после ответного паса слева навесил к дальней штанге. Альтаре вверху не по правилам атаковал Оспину.

Кулибали неудачно выбил мяч от ворот. Педро в штрафной площади сразу получает футбольный снаряд и бьёт низом рядом с правой штангой.

Альтаре в верховой борьбе в чужой штрафной площади ударил локтем Ди Лоренцо.

13' Следующая подача Зелиньски от углового флага неожиданно дошла до Ррахмани. Амир пяткой послал мяч чуть выше перекладины.

12' Зелиньски от углового флага навесил к ближней штанге, где Дейола снова выбил мяч за пределы поля.

11' От ПИетаньи мяч отскочил к Ди Лоренцо. Джованни пробил под перекладину по центру, но Краньо в прыжке задел сферу рукой.

10' Дейола в центре поля руками придержал Зелиньски.

9' Прострел Альтаре слева в штрафную площадь перехватил Ррахмани.

8' Базелли выдал пас вперёд на Педро, который зачем-то сыграл пяткой. За спиной Жоао партнёров не было.

7' Зелиньски покатил мяч налево на Руя, который от угла штрафной площади к дальней штанге подачу исполнил слишком сильно.

6' Пас Руя слева в штрафную площадь на Мертенса перехватил Дейола.

5' Альтаре перехватил заброс соперников вперёд на ход Петанье.

4' "Кальяри" уверенно проводит первые минуты встречи. Хозяева больше контролируют мяч и подбираются поближе к чужой штрафной площади.

3' Ди Лоренцо в центре поля очень высоко поднял ногу и попал в грудь Альтаре.

2' "Кальяри" играет в сине-бордовой форме, "Наполи" - в голубых футболках и белых трусах.