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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Наполи
0' 20'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 157
Кальяри 7.6% (12)
X 2.5% (4)
Наполи 89.8% (141)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Наполи
6.70
4.60
1.77
Все Коэффициенты
Новости
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
12
Белланова
Рауль
14
Дейола
Алессандро
27
Грасси
Альберто
4
Базелли
Даниэле
29
Далберт
Эстеван
20
Перейро
Гастон
10
Педро
Жоао
25
Оспина
Давид
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
5
Жуан
Жезус
22
Ди
Лоренцо
Джованни
4
Демме
Диего
20
Зелиньски
Пётр
6
Руй
Мариу
7
Элмас
Эльиф
37
Петанья
Андреа
14
Мертенс
Дрис
Кальяри
3-5-1-1
Наполи
3-4-3

История личных встреч

Кальяри
Наполи

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 16 побед

26 матчей

11.5%
26.9%
61.6%
3 победы 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

7.7%
42.3%
50%
2 победы 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.9%
11.5%
61.6%
7 побед 3 ничьи 16 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:5
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:5
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
6:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 10 (3) 0.38
Паволетти Леонардо 5 0.19
Перейро Гастон 3 0.12
Кейта Бальде 3 0.12
Дейола Алессандро 2 0.08
Касерес Мартин 1 0.04
Чеппители Лука 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Белланова Рауль 0 0
Годин Диего 0 0
Грасси Альберто 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 7 (1) 0.27
Инсинье Лоренцо 6 (6) 0.23
Осимхен Виктор 6 0.23
Зелиньски Пётр 5 0.19
Фабиан Руис 5 0.19
Лосано Ирвинг 4 0.15
Петанья Андреа 3 0.12
Ррахмани Амир 3 0.12
Элмас Эльиф 2 0.08
Кулибали Калиду 2 0.08
Политано Маттео 1 0.04
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 7 0
Педро Жоао 6 0
Марин Рэзван 4 1
Паволетти Леонардо 5 0
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Грасси Альберто 3 0
Нандес Найтан 3 0
Альтаре Джорджо 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Белланова Рауль 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Ловато Маттео 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 6 0
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Фабиан Руис 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
23
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
1
6%
2
9%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
4
25%
8
35%
46-60
5
31%
1
4%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Пропущено

20
8
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
5
25%
3
38%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Забито

10
24
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
1
10%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
10%
5
21%
31-45
4
40%
5
21%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
1
10%
3
13%
76-90

Пропущено

25
8
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
2
8%
3
38%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
7
28%
1
13%
31-45
5
20%
1
13%
46-60
3
12%
3
38%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Забито

26
47
7 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 19
9 Не забивали 2
2
8%
6
13%
1-15
3
12%
8
17%
16-30
2
8%
9
19%
31-45
8
31%
13
28%
46-60
8
31%
4
9%
61-75
3
12%
7
15%
76-90

Пропущено

45
16
20 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 11
5
11%
3
19%
1-15
6
13%
2
13%
16-30
9
20%
2
13%
31-45
9
20%
2
13%
46-60
8
18%
6
38%
61-75
8
18%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0
Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1
Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1
Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 26 17 5 4 52 - 28 56
2. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 55 - 22 54
3. Наполи 0:0 Заявка 26 16 6 4 46 - 17 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 25 7 5 13 27 - 46 26
15. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
16. Удинезе Заявка 24 5 10 9 31 - 41 25
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри 0:0 Заявка 26 4 10 12 25 - 46 22
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Наполи 0:0 Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри 0:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи 0:0 Заявка 13 8 4 1 23 - 8 28
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри 0:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    20'
    Альтаре в верховой борьбе в чужой штрафной площади ударил локтем Ди Лоренцо.
  • Опасный момент
    18'
    Кулибали неудачно выбил мяч от ворот. Педро в штрафной площади сразу получает футбольный снаряд и бьёт низом рядом с правой штангой.
  • Травма, повреждение
    17'
    Оспине требуется помощь медиков. Пауза в матче.
  • Угловой
    16'
    Перейро от углового флага откатил мяч на Белланову, а после ответного паса слева навесил к дальней штанге. Альтаре вверху не по правилам атаковал Оспину.
  • Фол, нарушение
    14'
    Дейола у чужой штрафной площади грубо сыграл против Элмаса.
  • Угловой
    13'
    Следующая подача Зелиньски от углового флага неожиданно дошла до Ррахмани. Амир пяткой послал мяч чуть выше перекладины.
  • Угловой
    12'
    Зелиньски от углового флага навесил к ближней штанге, где Дейола снова выбил мяч за пределы поля.
  • Опасный момент
    11'
    От ПИетаньи мяч отскочил к Ди Лоренцо. Джованни пробил под перекладину по центру, но Краньо в прыжке задел сферу рукой.
  • Фол, нарушение
    10'
    Дейола в центре поля руками придержал Зелиньски.
  • 9'
    Прострел Альтаре слева в штрафную площадь перехватил Ррахмани.
  • 8'
    Базелли выдал пас вперёд на Педро, который зачем-то сыграл пяткой. За спиной Жоао партнёров не было.
  • 7'
    Зелиньски покатил мяч налево на Руя, который от угла штрафной площади к дальней штанге подачу исполнил слишком сильно.
  • 6'
    Пас Руя слева в штрафную площадь на Мертенса перехватил Дейола.
  • 5'
    Альтаре перехватил заброс соперников вперёд на ход Петанье.
  • 4'
    "Кальяри" уверенно проводит первые минуты встречи. Хозяева больше контролируют мяч и подбираются поближе к чужой штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    3'
    Ди Лоренцо в центре поля очень высоко поднял ногу и попал в грудь Альтаре.
  • 2'
    "Кальяри" играет в сине-бордовой форме, "Наполи" - в голубых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Унипол Домус"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Кальяри 0:0 Наполи онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Наполи

Исход игры
Кальяри
7.6% (12)
Ничья
2.5% (4)
Наполи
89.8% (141)
Тотал 2.5
Больше
58.65% (78)
Меньше
41.35% (55)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:2 Наполи
41.4% (65)
0:2 Наполи
18.5% (29)
0:1 Наполи
12.7% (20)
1:3 Наполи
5.1% (8)
1:0 Кальяри
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:1 Кальяри
1.3% (2)
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