Олимпиада 2022
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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Кальяри
Наполи

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 16 побед

26 матчей

11.5%
26.9%
61.6%
3 победы 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

7.7%
42.3%
50%
2 победы 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.9%
11.5%
61.6%
7 побед 3 ничьи 16 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:5
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:5
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
6:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 10 (3) 0.4
Паволетти Леонардо 5 0.2
Перейро Гастон 3 0.12
Кейта Бальде 3 0.12
Дейола Алессандро 2 0.08
Касерес Мартин 1 0.04
Чеппители Лука 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Белланова Рауль 0 0
Годин Диего 0 0
Грасси Альберто 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 7 (1) 0.28
Инсинье Лоренцо 6 (6) 0.24
Осимхен Виктор 6 0.24
Зелиньски Пётр 5 0.2
Фабиан Руис 5 0.2
Лосано Ирвинг 4 0.16
Петанья Андреа 3 0.12
Ррахмани Амир 3 0.12
Элмас Эльиф 2 0.08
Кулибали Калиду 2 0.08
Политано Маттео 1 0.04
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 7 0
Педро Жоао 6 0
Марин Рэзван 4 1
Паволетти Леонардо 5 0
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Грасси Альберто 3 0
Нандес Найтан 3 0
Альтаре Джорджо 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Белланова Рауль 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Ловато Маттео 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 6 0
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Фабиан Руис 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
23
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
1
6%
2
9%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
4
25%
8
35%
46-60
5
31%
1
4%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Пропущено

20
8
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
5
25%
3
38%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Забито

10
24
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
1
10%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
10%
5
21%
31-45
4
40%
5
21%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
1
10%
3
13%
76-90

Пропущено

25
8
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
2
8%
3
38%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
7
28%
1
13%
31-45
5
20%
1
13%
46-60
3
12%
3
38%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Забито

26
47
7 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 19
9 Не забивали 2
2
8%
6
13%
1-15
3
12%
8
17%
16-30
2
8%
9
19%
31-45
8
31%
13
28%
46-60
8
31%
4
9%
61-75
3
12%
7
15%
76-90

Пропущено

45
16
20 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 11
5
11%
3
19%
1-15
6
13%
2
13%
16-30
9
20%
2
13%
31-45
9
20%
2
13%
46-60
8
18%
6
38%
61-75
8
18%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0
Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1
Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1
Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 25 17 4 4 50 - 26 55
2. Интер Милан Заявка 24 16 6 2 55 - 20 54
3. Наполи Заявка 25 16 5 4 46 - 17 53
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 24 12 8 4 46 - 29 44
6. Лацио Заявка 25 12 6 7 52 - 39 42
7. Рома Заявка 25 12 4 9 42 - 32 40
8. Фиорентина Заявка 24 12 3 9 43 - 34 39
9. Верона Заявка 25 10 6 9 47 - 40 36
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Эмполи Заявка 25 8 7 10 38 - 48 31
12. Сассуоло Заявка 25 7 9 9 41 - 44 30
13. Болонья Заявка 24 8 4 12 29 - 40 28
14. Специя Заявка 25 7 5 13 27 - 46 26
15. Удинезе Заявка 23 5 9 9 30 - 40 24
16. Сампдория Заявка 25 6 5 14 33 - 42 23
17. Венеция Заявка 24 5 6 13 22 - 43 21
18. Кальяри Заявка 25 4 9 12 25 - 46 21
19. Дженоа Заявка 25 1 12 12 21 - 46 15
20. Салернитана Заявка 23 3 4 16 17 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
6. Рома Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
7. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
8. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
9. Фиорентина Заявка 11 7 1 3 29 - 15 22
10. Болонья Заявка 12 5 2 5 16 - 16 17
11. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
12. Удинезе Заявка 11 3 5 3 15 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
14. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
15. Сампдория Заявка 13 3 3 7 20 - 25 12
16. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
17. Кальяри Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18. Венеция Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
19. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
20. Салернитана Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 12 9 3 0 26 - 11 30
2. Милан Заявка 12 9 2 1 29 - 15 29
3. Наполи Заявка 12 8 3 1 23 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
7. Лацио Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
9. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
10. Сассуоло Заявка 12 4 4 4 24 - 23 16
11. Специя Заявка 13 4 2 7 14 - 30 14
12. Верона Заявка 12 3 4 5 20 - 23 13
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
19. Дженоа Заявка 13 1 6 6 12 - 27 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2022, осталось 2 дня 16 часов 24 минуты.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Кальяри 0% (0)
    X 0% (0)
    Наполи 100% (57)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Наполи
    6.81
    4.65
    1.56
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кальяри - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Кальяри - Наполи

    Исход игры
    Кальяри
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Наполи
    100% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (36)
    Меньше
    35.71% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (36)
    Нет
    35.71% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    56.1% (32)
    0:2 Наполи
    21.1% (12)
    0:1 Наполи
    14% (8)
    1:3 Наполи
    5.3% (3)
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    Наполи

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