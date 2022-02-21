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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Специя
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 137
Болонья 67.2% (92)
X 24.8% (34)
Специя 8% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Специя
1.94
3.77
4.60
Все Коэффициенты
Новости
28
Скорупски
Лукаш
4
Бонифаци
Кевин
2
Бинкс
Луис
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
30
Схаутен
Йерди
21
Сориано
Роберто
3
Хики
Аарон
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
99
Барроу
Муса
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
7
Сала
Джакопо
14
Кивиор
Якуб
10
Верде
Даниэле
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
9
Манай
Рей
Болонья
3-4-3
Специя
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Специя

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
4:1
СA
2:2
К
2:4
ТМК
1:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.24
Барроу Муса 5 0.2
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.16
Хики Аарон 4 0.16
Сванберг Маттиас 3 0.12
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.12
Теате Артур 2 0.08
Сантандер Федерико 1 0.04
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (1) 0.19
Гьяси Эммануэль 4 0.15
Бастони Симоне 3 0.12
Нзола М'Бала 2 0.08
Агудело Кевин 2 0.08
Манай Рей 2 (1) 0.08
Коваленко Виктор 1 0.04
Бурабия Мехди 1 0.04
Сала Джакопо 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Стрелец Давид 1 0.04
Антист Жанис 1 0.04
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Сумаоро Адама 5 1
Домингес Николас 6 0
Хики Аарон 6 0
Де Сильвестри Лоренцо 5 0
Медель Гари 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Сансоне Никола 4 0
Теате Артур 4 0
Схаутен Йерди 2 1
Арнаутович Марко 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Бинкс Луис 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 7 0
Амьен-Аду Кельвен 5 1
Николау Димитрис 5 0
Маджоре Джулио 5 0
Бастони Симоне 3 1
Манай Рей 4 0
Кивиор Якуб 4 0
Сала Джакопо 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Агудело Кевин 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Проведель Иван 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Зут Йерун 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
1
7%
7
50%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
33%
4
29%
76-90

Пропущено

17
30
5 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
6%
6
20%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
2
12%
9
30%
31-45
5
29%
29%
4
13%
46-60
4
24%
6
20%
61-75
3
18%
3
10%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
6
40%
3
25%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
5
23%
5
29%
29%
61-75
5
23%
6
35%
76-90

Забито

30
26
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
4
13%
7
27%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
6
20%
5
19%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
11
37%
7
27%
76-90

Пропущено

39
47
14 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 22
3
8%
6
13%
1-15
5
13%
3
6%
16-30
6
15%
11
23%
31-45
8
21%
7
15%
46-60
9
23%
11
23%
61-75
8
21%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2
Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2
Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 26 17 5 4 52 - 28 56
2. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 55 - 22 54
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья 0:0 Заявка 25 8 5 12 29 - 40 29
14. Специя 0:0 Заявка 26 7 6 13 27 - 46 27
15. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
16. Удинезе Заявка 24 5 10 9 31 - 41 25
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья 0:0 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
11. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя 0:0 Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Специя 0:0 Заявка 14 4 3 7 14 - 30 15
12. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья 0:0 Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Болонья 67.2% (92)
X 24.8% (34)
Специя 8% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Специя
1.94
3.77
4.60
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Болонья 0:0 Специя онлайн


Прогнозы на матч Болонья 0:0 Специя

Исход игры
Болонья
67.9% (95)
Ничья
24.3% (34)
Специя
7.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
39.23% (51)
Меньше
60.77% (79)
Обе команды забьют
Да
60% (78)
Нет
40% (52)
Популярный счёт
2:1 Болонья
30% (42)
1:0 Болонья
27.9% (39)
1:1 Ничья
19.3% (27)
2:0 Болонья
5.7% (8)
1:2 Специя
3.6% (5)
3:1 Болонья
2.1% (3)
0:1 Специя
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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