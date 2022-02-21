Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Реца Аркадиуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Специя

47' Какой промах! Бонифаци Кевин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

46' Манай Рей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Гьяси Эммануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Маджоре Джулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Гьяси Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Арнаутович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Орсолини Риккардо хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

42' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Болонья будет все-таки засчитан.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

40' Г О О О О Л - Арнаутович Марко забивает с левой ноги!

40' Опасность! Барроу Муса из команды Болонья отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

40' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Луис Бинкс из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

39' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Должен был быть гол! Барроу Муса имел отличный шанс, но Иван Проведель не дал голу состоятся!

36' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Игрок Луис Бинкс из команды Болонья неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

34' Николау Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Арнаутович Марко из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гьяси Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Специя выполняет удар от ворот.

30' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

29' Эрлич Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Схаутен Йерди из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Верде Даниэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Верде Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Специя

24' Орсолини Риккардо из команды Болонья делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Манай Рей получил желтую карточку от судьи

22' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Луис Бинкс получил желтую карточку от судьи

17' Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

14' Николау Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Команда Специя забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

9' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Луис Бинкс из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

8' Кивиор Якуб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Арнаутович Марко

6' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Болонья выполняет удар от ворот.

5' Сала Джакопо из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Верде Даниэле пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

4' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Болонья выполняет удар от ворот.

1' Верде Даниэле не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Специя начинает с центра поля