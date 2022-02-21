Италия: Серия A 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
0:1
11' ГолМанай Рей
19' Желтая карточкаБинкс Луис
22' Желтая карточкаМанай Рей
1:1
40' ГолАрнаутович Марко
2:1
84' ГолАрнаутович Марко
Ход матча
11'
0:1
19'
22'
40'
1:1
84'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
11 Угловые 0
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
99
Барроу
Муса
28
Эрлич
Мартин
14
Кивиор
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Молла МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кивиор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Специя
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|8 (2)
|0.32
|Барроу Муса
|5
|0.2
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.16
|Хики Аарон
|4
|0.16
|Сванберг Маттиас
|3
|0.12
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.12
|Теате Артур
|2
|0.08
|Сантандер Федерико
|1
|0.04
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|5 (1)
|0.19
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.15
|Бастони Симоне
|3
|0.12
|Манай Рей
|3 (1)
|0.12
|Нзола М'Бала
|2
|0.08
|Агудело Кевин
|2
|0.08
|Коваленко Виктор
|1
|0.04
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|Сала Джакопо
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Стрелец Давид
|1
|0.04
|Антист Жанис
|1
|0.04
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|4
|2
|Сумаоро Адама
|5
|1
|Домингес Николас
|6
|0
|Хики Аарон
|6
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|5
|0
|Сансоне Никола
|4
|0
|Теате Артур
|4
|0
|Схаутен Йерди
|2
|1
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|5
|1
|Манай Рей
|5
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Маджоре Джулио
|5
|0
|Бастони Симоне
|3
|1
|Кивиор Якуб
|4
|0
|Сала Джакопо
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Агудело Кевин
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
6%
8
53%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
6
35%
4
27%
76-90
Пропущено
18
32
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
2
11%
6
19%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
2
11%
10
31%
31-45
5
28%
4
13%
46-60
4
22%
6
19%
61-75
3
17%
4
13%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
6
40%
3
25%
76-90
Пропущено
22
17
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
5
23%
5
29%
29%
61-75
5
23%
6
35%
76-90
Забито
32
27
10 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
4
13%
8
30%
30%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
6
19%
5
19%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
12
38%
7
26%
76-90
Пропущено
40
49
15 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 23
4
10%
6
12%
1-15
5
13%
3
6%
16-30
6
15%
12
24%
31-45
8
20%
7
14%
46-60
9
23%
11
22%
61-75
8
20%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2
Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2
Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|52 - 28
|56
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|55 - 22
|54
|3.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|47 - 18
|54
|4.
|Ювентус
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|38 - 23
|47
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|46 - 30
|44
|6.
|Лацио
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|53 - 40
|43
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|44 - 34
|42
|8.
|Рома
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|44 - 34
|41
|9.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|49 - 42
|37
|10.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|32 - 26
|33
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|43 - 44
|33
|12.
|Эмполи
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|38 - 50
|31
|13.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|31 - 41
|31
|14.
|Специя
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 48
|26
|15.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|35 - 42
|26
|16.
|Удинезе
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|31 - 41
|25
|17.
|Венеция
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|18.
|Кальяри
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|26 - 47
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|26
|1
|13
|12
|22 - 47
|16
|20.
|Салернитана
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|19 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|30 - 12
|29
|2.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|3.
|Милан
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|31 - 16
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 15
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 13
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|23
|10.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 19
|15
|12.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|13.
|Аталанта
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|14
|15.
|Специя
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|20 - 34
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 28
|6
|20.
|Дженоа
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 16
|20
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|26 - 23
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 24
|18
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|10.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|25 - 20
|16
|11.
|Верона
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|22 - 25
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Венеция
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|14.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Удинезе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 13
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 27
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 2:1 Специя
Исход игры
Болонья
67.4% (95)
Ничья
24.8% (35)
Специя
7.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
39.69% (52)
Меньше
60.31% (79)
Обе команды забьют
Да
60.31% (79)
Нет
39.69% (52)
Популярный счёт
2:1 Болонья
29.8% (42)
1:0 Болонья
27.7% (39)
1:1 Ничья
19.1% (27)
2:0 Болонья
5.7% (8)
1:2 Специя
3.5% (5)
3:1 Болонья
2.1% (3)
0:1 Специя
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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