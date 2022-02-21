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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
2:1
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
0:1
11' Гол
Манай Рей
19' Желтая карточка
Бинкс Луис
22' Желтая карточка
Манай Рей
1:1
40' Гол
Арнаутович Марко
2:1
84' Гол
Арнаутович Марко
90'+7

Ход матча

11'
0:1
Манай Рей
(Реца Аркадиуш)
19'
Бинкс Луис
 
22'
 
Манай Рей
40'
Арнаутович Марко
(Барроу Муса)
1:1
58'
 
Бастони Симоне
Реца Аркадиуш
64'
Сумаоро Адама
Бонифаци Кевин
 
65'
 
Агудело Кевин
Маджоре Джулио
71'
Виньято Эмануэль
Бинкс Луис
 
71'
Сансоне Никола
Барроу Муса
 
81'
 
Нзола М'Бала
Манай Рей
81'
 
Нгиамба Орельен
Сала Джакопо
84'
Арнаутович Марко
(Сансоне Никола)
2:1
87'
Эбишер Мишель
Орсолини Риккардо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 0
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 141
Болонья 67.4% (95)
X 24.8% (35)
Специя 7.8% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
28
Скорупски
Лукаш
4
Бонифаци
Кевин
2
Бинкс
Луис
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
30
Схаутен
Йерди
21
Сориано
Роберто
3
Хики
Аарон
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
99
Барроу
Муса
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
7
Сала
Джакопо
14
Кивиор
Якуб
10
Верде
Даниэле
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
9
Манай
Рей
Болонья
3-4-3
Специя
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Специя

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
4:1
СA
2:2
К
2:4
ТМК
1:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (2) 0.32
Барроу Муса 5 0.2
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.16
Хики Аарон 4 0.16
Сванберг Маттиас 3 0.12
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.12
Теате Артур 2 0.08
Сантандер Федерико 1 0.04
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (1) 0.19
Гьяси Эммануэль 4 0.15
Бастони Симоне 3 0.12
Манай Рей 3 (1) 0.12
Нзола М'Бала 2 0.08
Агудело Кевин 2 0.08
Коваленко Виктор 1 0.04
Бурабия Мехди 1 0.04
Сала Джакопо 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Стрелец Давид 1 0.04
Антист Жанис 1 0.04
Реца Аркадиуш 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Сумаоро Адама 5 1
Домингес Николас 6 0
Хики Аарон 6 0
Де Сильвестри Лоренцо 5 0
Медель Гари 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Сансоне Никола 4 0
Теате Артур 4 0
Схаутен Йерди 2 1
Арнаутович Марко 3 0
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 7 0
Амьен-Аду Кельвен 5 1
Манай Рей 5 0
Николау Димитрис 5 0
Маджоре Джулио 5 0
Бастони Симоне 3 1
Кивиор Якуб 4 0
Сала Джакопо 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Агудело Кевин 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Проведель Иван 2 0
Коваленко Виктор 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Зут Йерун 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
6%
8
53%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
6
35%
4
27%
76-90

Пропущено

18
32
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
2
11%
6
19%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
2
11%
10
31%
31-45
5
28%
4
13%
46-60
4
22%
6
19%
61-75
3
17%
4
13%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
6
40%
3
25%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
5
23%
5
29%
29%
61-75
5
23%
6
35%
76-90

Забито

32
27
10 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
4
13%
8
30%
30%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
5
16%
2
7%
31-45
6
19%
5
19%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
12
38%
7
26%
76-90

Пропущено

40
49
15 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 23
4
10%
6
12%
1-15
5
13%
3
6%
16-30
6
15%
12
24%
31-45
8
20%
7
14%
46-60
9
23%
11
22%
61-75
8
20%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2
Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2
Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 26 17 5 4 52 - 28 56
2. Интер Милан Заявка 25 16 6 3 55 - 22 54
3. Наполи Заявка 26 16 6 4 47 - 18 54
4. Ювентус Заявка 26 13 8 5 38 - 23 47
5. Аталанта Заявка 25 12 8 5 46 - 30 44
6. Лацио Заявка 26 12 7 7 53 - 40 43
7. Фиорентина Заявка 25 13 3 9 44 - 34 42
8. Рома Заявка 26 12 5 9 44 - 34 41
9. Верона Заявка 26 10 7 9 49 - 42 37
10. Торино Заявка 25 9 6 10 32 - 26 33
11. Сассуоло Заявка 26 8 9 9 43 - 44 33
12. Эмполи Заявка 26 8 7 11 38 - 50 31
13. Болонья Заявка 25 9 4 12 31 - 41 31
14. Специя Заявка 26 7 5 14 28 - 48 26
15. Сампдория Заявка 26 7 5 14 35 - 42 26
16. Удинезе Заявка 24 5 10 9 31 - 41 25
17. Венеция Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
18. Кальяри Заявка 26 4 10 12 26 - 47 22
19. Дженоа Заявка 26 1 13 12 22 - 47 16
20. Салернитана Заявка 24 3 5 16 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 9 2 2 30 - 12 29
2. Наполи Заявка 13 8 2 3 23 - 9 26
3. Милан Заявка 13 8 2 3 21 - 11 26
4. Лацио Заявка 12 7 4 1 31 - 16 25
5. Рома Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
6. Фиорентина Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
7. Ювентус Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
8. Торино Заявка 13 7 3 3 25 - 13 24
9. Верона Заявка 13 7 2 4 27 - 17 23
10. Болонья Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
11. Удинезе Заявка 12 3 6 3 16 - 19 15
12. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
13. Аталанта Заявка 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Сассуоло Заявка 13 3 5 5 17 - 21 14
15. Специя Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
16. Кальяри Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17. Эмполи Заявка 13 3 2 8 20 - 34 11
18. Венеция Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
19. Салернитана Заявка 12 1 3 8 9 - 28 6
20. Дженоа Заявка 12 0 6 6 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 9 3 1 31 - 17 30
2. Аталанта Заявка 13 9 3 1 26 - 12 30
3. Наполи Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
5. Ювентус Заявка 13 6 5 2 21 - 14 23
6. Эмполи Заявка 13 5 5 3 18 - 16 20
7. Сассуоло Заявка 13 5 4 4 26 - 23 19
8. Лацио Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
9. Фиорентина Заявка 13 5 2 6 14 - 19 17
10. Рома Заявка 12 5 1 6 25 - 20 16
11. Верона Заявка 13 3 5 5 22 - 25 14
12. Специя Заявка 14 4 2 8 15 - 32 14
13. Венеция Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
14. Болонья Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
15. Сампдория Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Удинезе Заявка 12 2 4 6 15 - 22 10
17. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
18. Кальяри Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
19. Торино Заявка 12 2 3 7 7 - 13 9
20. Салернитана Заявка 12 2 2 8 10 - 27 8
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Болонья 67.4% (95)
X 24.8% (35)
Специя 7.8% (11)
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Где смотреть матч Болонья 2:1 Специя онлайн


Прогнозы на матч Болонья 2:1 Специя

Исход игры
Болонья
67.4% (95)
Ничья
24.8% (35)
Специя
7.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
39.69% (52)
Меньше
60.31% (79)
Обе команды забьют
Да
60.31% (79)
Нет
39.69% (52)
Популярный счёт
2:1 Болонья
29.8% (42)
1:0 Болонья
27.7% (39)
1:1 Ничья
19.1% (27)
2:0 Болонья
5.7% (8)
1:2 Специя
3.5% (5)
3:1 Болонья
2.1% (3)
0:1 Специя
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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