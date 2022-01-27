1:1
Второй тайм: 54'
0:1
20' ГолВитиньо Витор
1:1
38' ГолБонифасе Виктор
Ход матча
20'
0:1
38'
1:1
- Основной состав
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бурда НикитаЗащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0
Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3
Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0