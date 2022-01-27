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Будё-Глимт
1:1
Второй тайм: 54'
Динамо Киев
0'
0:1
20' Гол
Витиньо Витор
1:1
38' Гол
Бонифасе Виктор
54'

Ход матча

20'
0:1
Витиньо Витор
38'
Бонифасе Виктор
1:1
Будё-Глимт
Динамо Киев

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0
Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Мурсия 3:1 Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3
Минай - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    54'
    Заработали и разыграли штрафной норвежцы на чужой половине поля.
  • 53'
    Киевляне потеряли мяч около своих ворот, и дело дошло до удара Хагена с подступов к штрафной в руки Нещерета.
  • 52'
    Динамовцы не торопятся, когда мяч у них, и стараются сбить темп противника.
  • Опасный момент
    50'
    Игрок "Будё-Глимта" пробил головой на ближней штанге после подачи с правой стороны углового - получилось мимо створа. 
  • 49'
    Вынуждено "Динамо" постоянно обороняться после перерыва.
  • Опасный момент
    48'
    Сольбаккен, откликаясь на прострел справа, подсёк мяч выше перекладины.
  • 47'
    Норвежская команда взялась за контроль мяча в центре поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    ​Состав "Динамо" на второй тайм: Нещерет, Бурда, Сирота, Вивчаренко, Тимчик, Сидорчук, де Пена, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Гармаш
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Отдохнём.
  • 45'
    Поддавливает в концовке тайма клуб из Новергии.
  • 44'
    Вновь тревожно было после корнера у ворот "Динамо". Бущан на этот раз смахнул мяч в аут.
  • Угловой
    44'
    Угловой справа исполнит "Будё-Глимт".
  • Опасный момент
    43'
    Цыганков выбежал почти что один на один по зоне правого инсайда, но пробил бесхитростно и не переиграл голкипера.
  • 42'
    Просаживаться сдали динамовцы, проходят у соперника доставки чуть ли не во вратарскую.
  • 41'
    Норвежцы заработали аут впереди на правом фланге.
  • 40'
    Не так-то просто киевлянам вернуться на атакующий лад.
  • 39'
    Какой-то простой гол пропустили динамовцы. Надо теперь возвращать упущенное преимущество в счёте.
  • Описание гола
    38'
    ГОЛ. 1:1. Виктор Бонифасе делает счёт равным.
    Будё-Глимт" подал корнер справа на дальнюю, Цыганков скинул Бущану, а тот проиграл борьбу сопернику, переправившему мяч головой в ворота с симолического расстояния.
  • Угловой
    37'
    Позволяют динамовцы сопернику пробивать из пределов штрафной. Угловой будет.
  • 36'
    На своей половине поля пасуется украинский клуб.
  • 35'
    Замельчили киевляне в своей атаке, и мячом в итоге завладел голкипер соперника.
     
  • 34'
    Кто-то с тренерской скамейки "Динамо" кричит: "Двигаться, открываться!".
  • 33'
    Дальний удар игрока норвежской команды - мимо створа.
  • 32'
    Продвинулись чуть вперёд номинальные хозяева.
  • 31'
    Игровая ситуация не изменилась.
  • 30'
    В центре поля владеет мячом "Будё-Глимт".
  • 29'
    Как раз Вербич сейчас не поймал длинный заброс из глубины, который был слишком сильным. 
  • 28'
    Не самый мощный темп у игры.
  • 27'
    По словам Вербича, сказанным перед матчем, динамовцы набрали хорошую физическую фирму.
  • 26'
    Бущан поймал дальний удар, ставший свечкой после рикошета.
  • 25'
    Рискованно пасуется защитник норвежской команды со своим вратарём.
  • 24'
    Безадресный прострел с левой стороны пронзил штрафную "Динамо" Киев.
  • 23'
    Корнер норвежской команды обратился в её позиционную атаку.
  • Угловой
    22'
    А вот теперь вышел "Будё-Глимт" в центре поля из-под прессинга и довёл дело до углового - мяч покинул пределы поля от Сироты.
  • 21'
    Норвежцы не бросились вперёд после пропущенного гола.
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Витиньо!
    Цыганков навесил слева с корнера прямо на голову Витиньо, поразившему левый угол.
  • Угловой
    19'
    Буяльский пытался прострелить, и от защитника "Будё-Глимта" мяч ушёл на угловой.
  • 18'
    Убежали норвежцы в контратаку, однако номинальные хозяева совладали с ними в своей штрафной.
  • 17'
    Динамовцы вернули себе позиционный контроль мяча.
  • 16'
    Оба клуба - действующие чемпионы своих стран.
  • Фол, нарушение
    15'
    Подошёл "Будё-Глимт" к чужой штрафной, и всё закончилось нарушением в атаке.
  • 14'
    Без какой-либо опасности для чужих ворот исполнили свой корнер динамовцы.
  • Угловой
    13'
    Кендзёра отдал вправо на Цыганкова, прострелившего и заработавшего угловой.
  • 13'
    Справились киевляне с доставкой в свою штрафную от соперника.
  • 12'
    Перекатывают мяч между собой защитники норвежцев.
  • 11'
    Удары Сидорчука и Витиньо со средней дистанции были заблокированы.
  • Угловой
    10'
    Цыганков впереди на правом полуфланге всё-таки заработал угловой.
  • 9'
    Вбросят "бело-синие" аут возле своей лицевой линии.
  • 8'
    "Будё-Глимт" в позиционной атаке.
  • 7'
    Есть на импровизированной трибуне болельщики "Динамо", так что украинская команда без поддержки не остаётся.
  • 6'
    Едва не поплатились киевляне за потерю мяча в своей штрафной, но всё обошлось.
  • Опасный момент
    5'
    Из похожей позиции пробивал Сольбаккен - тоже недалеко от левой штанги.
  • Опасный момент
    5'
    Опасно! Витиньо на левом краю принял поперечный пас от Буяльского и выстрелил рядом с дальней штангой.
  • Офсайд
    4'
    Буяльский подцепил мяч в чужой штрафной, однако будучи в офсайде.
  • 3'
    Динамовцы больше владеют мячом, но вдали от чужих ворот.
  • 2'
    Киевляне играют в белой форме, а норвежская команда - в жёлтой.
  • 1'
    Начало матча вполне спокойное.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток дан.
  • До матча
  • Всем доброго дня! В товарищеском матче на зимних сборах киевское "Динамо" встречается с норвежским "Будё-Глимтом". Текстовый онлайн этой встречи проведёт Кирилл Иванцов.
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Будё-Глимт
Динамо Киев

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