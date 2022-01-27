Игрок "Будё-Глимта" пробил головой на ближней штанге после подачи с правой стороны углового - получилось мимо створа.

Динамовцы не торопятся, когда мяч у них, и стараются сбить темп противника.

Киевляне потеряли мяч около своих ворот, и дело дошло до удара Хагена с подступов к штрафной в руки Нещерета.

Заработали и разыграли штрафной норвежцы на чужой половине поля.

​Состав "Динамо" на второй тайм: Нещерет, Бурда, Сирота, Вивчаренко, Тимчик, Сидорчук, де Пена, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Гармаш

Норвежская команда взялась за контроль мяча в центре поля.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Отдохнём.

45' Поддавливает в концовке тайма клуб из Новергии.

44' Вновь тревожно было после корнера у ворот "Динамо". Бущан на этот раз смахнул мяч в аут.

44' Угловой справа исполнит "Будё-Глимт".

43' Цыганков выбежал почти что один на один по зоне правого инсайда, но пробил бесхитростно и не переиграл голкипера.

42' Просаживаться сдали динамовцы, проходят у соперника доставки чуть ли не во вратарскую.

41' Норвежцы заработали аут впереди на правом фланге.

40' Не так-то просто киевлянам вернуться на атакующий лад.

39' Какой-то простой гол пропустили динамовцы. Надо теперь возвращать упущенное преимущество в счёте.

38' ГОЛ. 1:1. Виктор Бонифасе делает счёт равным.

Будё-Глимт" подал корнер справа на дальнюю, Цыганков скинул Бущану, а тот проиграл борьбу сопернику, переправившему мяч головой в ворота с симолического расстояния.

37' Позволяют динамовцы сопернику пробивать из пределов штрафной. Угловой будет.

36' На своей половине поля пасуется украинский клуб.

35' Замельчили киевляне в своей атаке, и мячом в итоге завладел голкипер соперника.



34' Кто-то с тренерской скамейки "Динамо" кричит: "Двигаться, открываться!".

33' Дальний удар игрока норвежской команды - мимо створа.

32' Продвинулись чуть вперёд номинальные хозяева.

31' Игровая ситуация не изменилась.

30' В центре поля владеет мячом "Будё-Глимт".

29' Как раз Вербич сейчас не поймал длинный заброс из глубины, который был слишком сильным.

28' Не самый мощный темп у игры.

27' По словам Вербича, сказанным перед матчем, динамовцы набрали хорошую физическую фирму.

26' Бущан поймал дальний удар, ставший свечкой после рикошета.

25' Рискованно пасуется защитник норвежской команды со своим вратарём.

24' Безадресный прострел с левой стороны пронзил штрафную "Динамо" Киев.

23' Корнер норвежской команды обратился в её позиционную атаку.

22' А вот теперь вышел "Будё-Глимт" в центре поля из-под прессинга и довёл дело до углового - мяч покинул пределы поля от Сироты.

21' Норвежцы не бросились вперёд после пропущенного гола.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Витиньо!

Цыганков навесил слева с корнера прямо на голову Витиньо, поразившему левый угол.

19' Буяльский пытался прострелить, и от защитника "Будё-Глимта" мяч ушёл на угловой.

18' Убежали норвежцы в контратаку, однако номинальные хозяева совладали с ними в своей штрафной.

17' Динамовцы вернули себе позиционный контроль мяча.

16' Оба клуба - действующие чемпионы своих стран.

15' Подошёл "Будё-Глимт" к чужой штрафной, и всё закончилось нарушением в атаке.

14' Без какой-либо опасности для чужих ворот исполнили свой корнер динамовцы.

13' Кендзёра отдал вправо на Цыганкова, прострелившего и заработавшего угловой.

13' Справились киевляне с доставкой в свою штрафную от соперника.

12' Перекатывают мяч между собой защитники норвежцев.

11' Удары Сидорчука и Витиньо со средней дистанции были заблокированы.

10' Цыганков впереди на правом полуфланге всё-таки заработал угловой.

9' Вбросят "бело-синие" аут возле своей лицевой линии.

8' "Будё-Глимт" в позиционной атаке.

7' Есть на импровизированной трибуне болельщики "Динамо", так что украинская команда без поддержки не остаётся.

6' Едва не поплатились киевляне за потерю мяча в своей штрафной, но всё обошлось.

5' Из похожей позиции пробивал Сольбаккен - тоже недалеко от левой штанги.

5' Опасно! Витиньо на левом краю принял поперечный пас от Буяльского и выстрелил рядом с дальней штангой.

4' Буяльский подцепил мяч в чужой штрафной, однако будучи в офсайде.

3' Динамовцы больше владеют мячом, но вдали от чужих ворот.

2' Киевляне играют в белой форме, а норвежская команда - в жёлтой.

1' Начало матча вполне спокойное.