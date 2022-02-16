Олимпиада 2022
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Мольде
 
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Локомотив Москва

История личных встреч

Мольде
Локомотив Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0
Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1
Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мольде - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2022, осталось 2 дня 18 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Мольде 10% (4)
    X 42.5% (17)
    Локомотив Москва 47.5% (19)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Мольде - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч Мольде - Локомотив Москва

    Исход игры
    Мольде
    10% (4)
    Ничья
    42.5% (17)
    Локомотив Москва
    47.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (19)
    Меньше
    48.65% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (33)
    Нет
    10.81% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (15)
    1:2 Локомотив Москва
    32.5% (13)
    2:1 Мольде
    7.5% (3)
    0:1 Локомотив Москва
    5% (2)
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    Мольде
    Локомотив Москва

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